Constituciones, instituciones, himnos, colores y banderas. Símbolos propios del Estado, en Colombia, como en el resto del mundo. Se interiorizan a través de la escuela, el servicio militar, las conmemoraciones cívicas republicanas; con las selecciones, la educación en casa. En fin, son comunes a todos los ciudadanos del país.

Si bien estos conceptos parecen inmateriales, atemporales y universales, no lo son. Se trata de representaciones construidas históricamente y con fines precisos, a los cuales cada uno de los gobernantes de estas tierras le ha agregado sus modificaciones.

No podemos entender la simbología que representa a Colombia sin conocer su historia. Todos estos símbolos patrios, que quisiéramos fuesen de fuente divina, son una creación propia del nacimiento de los Estados Nacionales del siglo XIX. Tras las independencias americanas, para mantener cohesiones territoriales artificiales, creadas por el poder colonial, era necesario inventar e imponer, muchas veces por medios violentos, un cierto concepto de “colombianidad”, para que tunjanos, cundinamarqueses, antioqueños, costeños, indígenas, afros y otros, aceptaran someterse a un mismo poder, a pesar de no tener lazos comunes. En un principio a través del Libertador, por cierto un dictador. Pero muy rápidamente, al darse cuenta de la inestabilidad de este tipo de símbolos, se crearon los que conocemos hoy, a costa de una que otra guerra civil.

Estos símbolos son necesarios para la unidad del Estado colombiano. Sin embargo, es preciso saber manejarlos con cuidado. Aunque los valores republicanos permiten el ejercicio democrático y la convivencia nacional, se debe entender el porqué de cada uno de estos. Integrarlos sin entenderlos no contribuye al desarrollo del país, sino a una continua pasividad y conformismo.

El deber del ciudadano reside en la elección informada y a conciencia de sus representantes, el control y la vigilancia de las acciones de las instituciones y en los casos necesarios la protesta (pacífica, claro está) contra ambos. Estas, por su parte, tienen el deber de ganarse el respeto y la confianza de la ciudadanía por un manejo transparente y claro de las cuestiones de Estado, a todos los niveles, desde el presidente, hasta cada uno de los miembros de la función pública.

Es interesante testimoniar el resurgimiento en ciertos sectores políticos del sentimiento patriótico. El patriotismo siempre ha sido un fiel aliado de los extremos, particularmente de la extrema derecha. Los momentos más oscuros del siglo XX fueron con los movimientos fascistas, nazis y franquistas. Basta con ver la reacción de un español cuando hablamos de los “iberos”. Lo es también actualmente en otros países, conocemos el “make america great again” eslogan de la campaña de Trump, al igual que lo han utilizado los movimientos de extrema derecha eurófobos y antiinmigración europeos, como el UKIP (logrando a favor del patriotismo británico el voto en favor de la separación de la Unión Europea, con métodos propagandísticos no muy distantes de aquellos utilizados por la oposición al proceso de La Habana en el referendo para la paz; recordemos el Frente Nacional francés, la Alternative für Deutschland, y más recientemente la Liga en Italia. Es un medio para controlar la población, en la mayoría de los casos, a través del miedo inculcado por falsas amenazas, evitando la discusión de los problemas reales del país frente a un “enemigo” exterior.

No es sorpresa que las presentes campañas hayan girado alrededor de la situación de nuestro país vecino. Si bien es necesaria la crítica al régimen venezolano y la presión por todas las vías diplomáticas, elíjase a quien se elija, Colombia no se va a “volver Venezuela”. Estas discusiones sólo han fomentado una xenofobia y un racismo cada vez más común hacia los miles de refugiados venezolanos obligados a emigrar a Colombia. Ellos no vienen a robar y cometer crímenes, como cierto sector político ha tratado de hacérnoslo creer. Están aquí, porque no tienen otra opción, porque quedarse, para la mayoría significa hambre e inseguridad. Igual fue el caso para los colombianos por más de 50 años. ¿O se les olvidan a los líderes de este país, los millones de personas que tuvieron que huir para Venezuela, en la segunda mitad del siglo pasado? Ya lo decía Gustav Heinman, tercer presidente de Alemania occidental y víctima directa del patriotismo desenfrenado, “Yo no amo mi Estado, amo a mi esposa”. Necesitamos racionalizar nuestra relación con el Estado, sus instituciones y sus símbolos. Ya hemos visto de cerca el despeñadero al que nos lleva la pasión sin inteligencia.