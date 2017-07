La corrupción se enraizó en nuestro cotidiano

Leemos, oímos, vemos, en todos los periódicos, en la radio y en la televisión, una sonata repetida a diario, una composición bien enmarañada de corrupción y de corruptos, como si fueran estrofas de nuestro Himno Nacional. Todos sacan a la luz la corrupción y la critican, hacen juicios de valores. No han entendido que el periodismo está para denunciar, no para juzgar. Que para los juicios están los que han sido nombrados legal y constitucionalmente para ello.

Ayer fue el atentado que dejó varias víctimas en un centro comercial. Antes habían sido muchos los escándalos de corrupción, que fueron revelados. Tenemos políticos corruptos, industriales taimados, intermediarios siniestros, burócratas deshonestos. Médicos sin escrúpulo alguno, ingenieros que multiplican por mucho los costos, intermediarios desvergonzados que se lucran con el presupuesto de la Nación, de los departamentos, de los municipios. Son los indecentes que malversan el dinero de los contribuyentes, sacado de su trabajo honesto, para malgastarlo y apropiárselo en forma indecente e indebida, con mucho cinismo y bastante impunidad.

Civiles que hacen lo mismo, como si fuera loable o normal, en una sociedad que no está acostumbrada a señalar la corrupción por miedo. También por simple indiferencia, no les importa. Estos últimos son cómplices pasivos de nuestro acontecer, de nuestra realidad, de nuestro desbarajuste institucional. A ellos debemos la desgracia de nuestra reedición permanente de “República Bananera”. Colombia llora. Ellos se enriquecen y ríen.

Hoy estamos sumidos en la desesperanza, nos sentimos humillados, maltratados, manipulados, robados, asaltados, timados, defraudados. No hacemos algo para enfrentar tanta corrupción. Entonces, indirectamente, al permitir que oronda y panda pase a nuestro lado, la acolitamos y sufrimos sus consecuencias, esas que derrumban nuestro país; la que quita oportunidad a los niños para tener educación; a los municipios para construir escuelas y colegios; a los departamentos para consolidar la educación como el propósito más importante, que puede tener un gobernante en cualquier parte del mundo. Eso aunque la mayoría crea que el objetivo es solamente “hacer negocios”, sin importar si ellos son lícitos o no, si los que los hacen son pulcros e intachables, personas sobre las que no quepan dudas en lo referente a su honestidad.

Tenemos la buena noticia, en medio de tanto desconsuelo, de la destrucción de explosivos y proyectiles inestables y la entrega de armas de un grupo de insurgentes y terroristas, que resolvió reintegrarse a las vías legales para cumplir su promesa de no más muertes por terror, ni secuestros, ni extorsiones, a cambio de oportunidades en la vida civil de nuestra sufrida Colombia. Una guerra menos. Como dijo Antanas Mockus: “Es mejor una paz imperfecta, que una guerra perfecta”, que solo deja desolación y muerte, intimida un país y lo destruye en todos sus rincones.

Es el primer paso por un largo camino, que apenas se comienza a recorrer. Pero toda caminada comienza con el primer paso.

* * *

¡Martillar no está por demás!: “…los escritores deben tener a la mano dos diccionarios, el regular y uno de sinónimos, para no confundir… ‘prístino’ con ‘transparente’. Estoy seguro de que el columnista Flavio Restrepo Gómez los tiene… pero no los consultó cuando escribió la siguiente frase: “A él le parece prístino, a mí me parece una vergüenza”. (LA PATRIA, 8/6/2017). ‘Prístino’, señor, es ‘primitivo, primero, original, antiguo’, no ‘cristalino, transparente, limpio, diáfano’. Ni ‘abrogarse’ es ‘arrogarse’ (15/6/2017). No lo afirmo yo, lo dicen esos diccionarios.”

Así lo escribí. No consulté el diccionario. Tenía la convicción que significaba transparente, limpio. Consulté el Diccionario de la RAE, María Moliner, Sinónimos y antónimos, pero nada. En internet en WordReference.com, Online Language Dicti: prístino: original, originario, primigenio, primitivo, primero, puro. Pero no quedé satisfecho. Entonces consulté directamente a la RAE: ¿Se puede utilizar la palabra prístino con el significado de puro, como aparece enWordReference.com, Online Lenguaje Dictionaries. Prístino: original, originario, primigenio, primitivo, primero, puro. Diccionario de sinónimos y antónimos © 2005. Espasa-Calpe)?

Esto me contestaron: “En relación con su consulta, nos complace remitirle la definición de prístino, recogida en la vigente edición del diccionario académico, accesible en nuestra página electrónica: prístino, na. (Del lat. pristĭnus). adj. Antiguo, primero, primitivo, original.

Sobre su consulta concreta, le remitimos lo que se señala en el Diccionario panhispánico de dudas (2005), de la RAE: prístino -na. ‘Primigenio u original’: “Si se quiso devolver al puente su prístino aspecto, bastaba con repetir dimensiones y colocación” (Beltrán Pueblos [Esp. 2000]). No es correcta la forma llana Äpristino. Es impropio su uso con el sentido de ‘limpio o puro’: Ä “Un proceso electoral prístino, sin los vicios que en el pasado han corrompido tantas conciencias” (El símbolo Ä precede a las formas o usos incorrectos o desaconsejables según la norma culta del español actual)”.

Real Academia Española

Puede estar seguro don Efraím, no volveré a cometer esos errores. Me quedó clarísimo. Muchas gracias.