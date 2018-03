Usted ya sabe quiénes serán los que ocupen los escaños del parlamento, los que nos embistan cuando los envistan. Con pocas excepciones, comprobará que fueron elegidos los peores. Pero ya no hay algo que hacer, allí estarán para nuestra desgracia institucional, apoltronados unos, durmiendo otros, cuando no, ausentes, haciendo la parodia de la democracia.

Sin duda, verá usted muchos, que salidos de la nada, fungirán de congresistas, enriqueciéndose con indignidad e impunidad. Pero ese capítulo ya está cerrado. Ya no tenemos la manera de cambiarlo. Ahora, todavía bajo los efectos de la “escopolamina” política, dedíquese a recuperarse. Lo que se nos viene no es mejor, es mucho peor. Tendrá ahora que escoger al que va a manejar el destino del país por 4 años.

Si no hay sorpresas, ni cambios radicales, será elegido el peor entre los peores; el que ha aprendido durante años o por herencia, todas las fallas del sistema, todas las triquiñuelas sofisticadamente adornadas, de nuestra endeble y manoseada “democracia”, para demostrarnos que no hemos tocado fondo, que seguimos eligiendo para dirigir nuestro destino, a parte de lo peor que tenemos en nuestra sociedad.

Personas sin escrúpulos, sin conciencia, con unas maquinarias muy poderosas, que son aplanadoras de ilusiones de cambio. Recolectores de residuos y basura, por los que seguiremos siendo gobernados. Esos, los más vivos, los peores, los más aventajados representantes de una clase política, desteñida, desprestigiada, corrupta. En esos burdeles políticos, se han formado los que nos gobiernan. Las damiselas reclaman, aseguran que no son sus hijos, que los nombrados, han salido de otros antros.

Los que representan algo de esperanza, los que se apuntalan con dignidad y honor, tendrán la no fácil tarea, de ser nuestros escuderos, frente al paso arrollador de las maquinarias pesadas e indignas, que tienen tanto poder, en ese negocio sucio de la compra-venta de votos. La mayoría de los ciudadanos, no se puede quejar, ayudó a elegirlos. Ya no tiene tiempo de arrepentimientos. Prepárese para lo peor.

Le subirán los impuestos; le arrebatarán buena parte de lo que usted ha conseguido con el trabajo y el sudor del día a día. Lo harán sin remordimientos, no les dará pena. Ellos tienen que comenzar a preparar la mermelada con la que en 4 años repetirán la función. Tienen que asegurarse que no aprendió la lección, que esté además agradecido con las migajas de consolación, con las que lo mantendrán como voto cautivo.

Ellos no lo educarán; usted les sirve ignorante o fanático. No le enseñarán, no le darán oportunidad de trabajo. Perderían el control. Seguirán haciendo una alegoría a la demagogia con “Familias en acción”, “casas gratis”, con las que usted quedará contento. Ese es el modo de mantenerlo paralizado, sin derecho a protestar, exigir o rebelarse inconforme. Le arrebatarán la oportunidad de tener un futuro diferente.

Solamente el día en que usted tome conciencia, de que este país de politiqueros, “cacaos” y deshonestos, en lo público y en lo privado, son los responsables de las condiciones de minería en que viven millones de colombianos, entonces, solo entonces, usted podrá rebelarse, entender que a persona alguna, los políticos le regalan algo, que sin darse cuenta terminará pagando con intereses de usurero.

Nos esperanzamos en que un día, que lejano no esté, este pueblo dormido, dominado o cómplice activo o pasivo de todas las desgracias que padecemos, despierte; exija educación y no mercados, porque educado podrá mercar sin debérselos; exigirá trabajos dignos y bien remunerados; tendrá la capacidad de hacer algo productivo, que le asegure el derecho a vivienda, ganada, “favor” de nadie. Podrá sembrar en su tierra y recoger el fruto, sin estar condenado a ser el peón de alguien.

Ese día, y lejano no esté, los mercaderes de la política, tan guapos y tan engreídos, temblarán, sabrán que serán sometidos al escrutinio público. Que tendrán que responder de verdad, no con esas peritas ridículas de hoy por sus desmanes y sus felonías. Usted, si ese día llega, les perderá el miedo, no dejará que le hagan un lavado de cerebro, con la complicidad de la distorsionada TV y de periodistas manipuladores de masas, “periodistas-periodistas”, “periodistas prepago”, que le muestran el mundo como no es, infundiéndole miedo, sedándolo para que usted se pueda manipular fácilmente. Ese día, usted verá salir corriendo, a los mentirosos, a los manipuladores de la información.

Politiqueros, traficantes de información y burócratas sin honor, correrán como ratas, cuando se vean sometidos al escrutinio público, al señalamiento directo, a la fuerza de la razón de las masas cansadas de engaños, mentiras y promesas incumplidas.

Esperemos que un día, y lejano no esté, la dignidad de la Nación y de la gente que tiene el poder soberano, no sea entregada más a los corruptos, a los amorales, a los inmorales, a los que carecen de honor y de vergüenza. Sí, esos mismos que hoy se ríen de usted y de nosotros.