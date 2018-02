Trae historias tan fuertes, que por momentos toca hacer una pausa, tomar aire y continuar. Hay que seguirlo leyendo, porque al fin y al cabo se trata de realidades de nuestro país de guerra.

Memorias: 12 historias que nos deja la guerra es el testimonio de víctimas de todos los actores armados y de victimarios.

12 periodistas, entre ellos, las manizaleñas egresadas de la Escuela de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad de Manizales Sania Salazar, Claudia Mejía y Juliana Castellanos. Los demás son José Navia Lame, Diana Salinas, Martha C. Romero, Margarita Isaza, Edinson Bolaños, Paola Benjumea, Juan Diego Restrepo, Eilma Prada y Andrés Córdoba, con la edición de Patricia Nieto. Un proyecto de Consejo de Redacción, financiado por la Fundación Konrad Adenauer. Se puede descargar del siguiente enlace en internet: https://goo.gl/m3s87r

1. "El día que me maten, ustedes no sean enemigos de nadie, no se vayan a poner a demandar...": Salatiel Méndez, líder del pueblo Nasa.

2. "Asumí una responsabilidad de lucha, de búsqueda de la verdad, de la justicia y creo que me convertí en una mujer con mucho coraje": Luz Marina Bernal, madre de un joven de Soacha, ejecutado por Fueras Militares.

3. "Quisiera que se valorara más la memoria propia, el esfuerzo de documentar, al ejercicio de consultar lo que ya existe": Jesús Pérez, campesino de Montes de María, que recopiló la memoria de la lucha campesina en su región.

4. "Los grupos de mujeres, los de víctimas, las compañeras, las amigas, eso fue lo que me salvó": Gertrudis Nieto, madre de joven paramilitar de Sonsón, asesinado poco después de ser reclutado, junto a 16 jóvenes más.

5. "La idea es que esta región se poblara para podernos camuflar. Muchos colonos, desde ese tiempo, fundaron sus fincas y hoy pueden decir que sobrevivieron a la guerra": Gamadiel Muñoz, exguerrillero, sobre los Llanos del Yarí.

6. "No es que hayan escogido como blanco específico a la población LGBT, sino que sin duda ser gay, lesbiana, bisexual o trans no era visto como algo positivo en las zonas de control de grupos armados": Marcela Sánchez, directora de Colombia Diversa.

7. "Ya la cosa cambió, ya no estamos humillados por los dueños de las fincas, vamos a tener dónde vivir (…). Que Dios me dé un añito más de vida para dejarles eso a mis hijos": Martina García, desplazada de Salaminita, corregimiento de Pivijay (Magdalena), a donde la gente confía en retornar.

8. "Si la cédula era de alguno de esos lugares era un indicio de que se pertenecía a la UP. Eso fue una estigmatización muy fuerte": Defensora de Derechos Humanos, al recordar las masacres en la zona bananera de Urabá.

9. "Cada familia empezó a crear su fuente de ingresos a través de la coca; fue un momento que se salió de las manos de nuestra cosmovisión, ya no éramos nosotros": Álvaro Piranga Cruz, de la etnia Coreguaje, en Caquetá, desplazado.

10. "Pensé que mi esposo me iba a apoyar. Nada de eso. Es más, cuando se enteró de que había sido abusada, se fue de la habitación. Me dijo que no podía con eso": Julisa Mosquera, mamá, víctima de paramilitares, que hoy a través del teatro trabaja por la memoria.

11. "No quería jornalearle a nadie. (...) Al día siguiente me enseñaron a manejar un fusil. Estuve cuatro años y tres meses. Yo era un tropero, de los que están en combate. Mi sueño era ser un comandante o morir allá": Fredy, reclutado por el Eln a los 12 años. Fue capturado y ahora se encuentra en un hogar de Bienestar Familiar.

12. "No me puedo cortar las venas para que me vean sufriendo. Simplemente hice mi trabajo, lo que aprendí en la institución. Pelié, luché, traté de acertar...": Mayor Julio César Parga Rivas, que aceptó su responsabilidad en 43 ejecuciones.