Esta semana en la cual la ciudad está en fiesta cívica llamada “la Feria” vale la pena poner en obra un recetario que encontré en algunas páginas que recomiendan las maneras ciertas para llevar una vida de convivencia sana y construir una sociedad mejor -cual Dios la quiere-.

- Ame mucho a todos, así usted no sea amado o estimado o tomado en cuenta; es una llave de éxito extender el afecto a todas las personas y no guardar rencor con nadie; imitará así al mismo Cristo quien vino a dar la vida por todos, a amar a todos así haya sido perseguido y falsamente condenado por Herodes y otros poderosos; trae un gran alivio y enorme bien al corazón, regala a cada día la oportunidad de dar amor y buen trato a todas las personas.

- Sirva mucho a todos así no sea servido o atendido convenientemente; recuerde que hay un dicho en el evangelio: hemos venido como Jesús a servir no a ser servidos; no es bueno formar parte de la inmensa muchedumbre que se la pasa protestando por lo que otros no hacen pero ellos no son capaces ni de mover un dedo; son especialistas en pedir derechos pero tacaños y ausentes para cumplir deberes.

- Imite al sol y la luna que cumplen un ciclo diario gracias a lo cual son tan útiles y vitales para la marcha del planeta; brillan, emiten su luz pero luego entran a un espacio de ocultamiento; no olvide por lo tanto dar su presencia total en el momento del trabajo, ser eficaz en lo que se le confía pero no olvide el descanso, el reposo, el rato de oración, reflexión y serenamiento; con esta acción tendrá gran equilibrio emocional y por lo tanto la capacidad de rendimiento y crecimiento personal será profunda y dará solidez sin fatiga a su diario laborar; será más útil para el ejercicio de la sana convivencia, será más reflexivo y menos impulsivo en el obrar y pensar.

- Tenga cultura y buen trato hacia los demás; trate de evitar insultos, palabras soeces, burlas hirientes, críticas mordaces, opiniones sin bases; alguien ha dicho que la cultura, la urbanidad y el civismo son maneras de expresar la Caridad en el trajín del diario existir; el civismo es manera de atraer a los demás hasta hacer querer lo que amamos y vivimos; debemos obrar de tal manera que cualquier visitante pueda expresar que esta es una raza como su Catedral: limpia, acogedora, bella, cordial, con hidalguía, donde se pueda estar y vivir alegremente.

- Imite a los sabios reyes llamados por ello “reyes magos” que se postraron ante Dios y le otorgaron parte de sus pertenencias valiosas; cada mañana póstrese un rato en oración y ofrezca a Dios el día que comienza o la noche que llega como don y ofrenda pues tratará de llenar de amor y sana convivencia la jornada.

Pautas no solo para unas sanas festividades sino para una mejor vida.