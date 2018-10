‘Verbo y gracia’, don Luis Emilio, significa eso, ‘verbo y gracia’, o, si lo prefiere, ‘palabra y gracia’. Nada más. No reemplaza al adverbio ‘verbigracia’ (‘por ejemplo’). El señor Sierra, Luis Emilio, escribió: “…para poder llenar los cupos de una lista a una corporación, verbo y gracia al Senado…” (LA PATRIA, 7/10/2018). Literalmente, la locución quiere decir ‘por causa de una palabra’ (Corominas) o ‘por gracia de la palabra’ (en latín, ‘verbi gratia’); para nosotros, ‘por ejemplo’. Puede escribirse en dos palabras, ‘verbi gratia’ (locución adverbial, con el mismo significado), y siempre, siempre, entre comas.

* * *

Ya no leo la revista Semana. Mi fuente, para este comentario, fue el publicista Álvaro Marín Ocampo -al que, entre paréntesis, le debo el valiosísimo trabajo que hizo con la diagramación e ilustración de mi último libro, Viejos, añosos y añejos dichos y refranes del castellano-, quien me proporcionó esta joya, cuyo dueño es el periodista Luis Carlos Vélez: “Los agresores, solo una minoría en la marcha, erran en señalarnos” (Semana, Tendencias, 10/10/2018). ¡Una maravilla! La leyó, me dijo, en el destacado y en el texto del artículo. Con el verbo ‘errar’ (“no acertar, equivocarse”) son muchos los que ‘yerran’ cuando lo emplean. Es un verbo transitivo, que puede usarse también como intransitivo, cuya conjugación en las inflexiones irregulares es la siguiente: Presente de indicativo: ‘yerro, yerras, yerra, erramos, erráis, yerran’; presente de subjuntivo: ‘yerre, yerres yerre, erremos, erréis, yerren’; imperativo: ‘yerra, yerre, errad, yerren’. Con el significado de ‘vagabundear, vagar, deambular, divagar’ es sólo intransitivo. De este verbo, escribe don Rufino: “No ‘erra’ tiro dicen casi todos del que no marra, y a fe que es un descomunal yerro”. No obstante, la Academia de la Lengua, tan condescendiente ella, anota en la última edición de su diccionario (XXIII, 2014): “En algunos lugares de América, úsase también como regular”. Nuestros verbos irregulares son un tesoro que debemos cultivar con esmero y defender a capa y espada.

* * *

De la misma fuente recibí esta frase, tomada de Valle al instante, en el artículo Esto es Colombian*: “Una vez el agresor satisfago su deseo, este dejó a la mujer y se dio a la huida” (10/7/2018). El verbo ‘satisfacer’ (del latín ‘satisfacer’) es también irregular, que se conjuga como ‘hacer’, menos en el imperativo de segunda persona del singular, que, además de ‘satisfaz’, hace, más corrientemente, ‘satisface’. El pretérito de indicativo de tercera persona del singular, el tiempo apropiado en esa oración, es ‘satisfizo’, como ‘hizo’. ‘Satisfago’ es la primera persona del singular del presente de indicativo. Según esto, el redactor de la frase glosada se ‘enguaraló’ con la conjugación de este verbo y puso lo primero que se le vino a la cabeza. En la misma frase, además, sobra el pronombre demostrativo ‘este’, ya que, fuera de ser superfluo, podría, por la cercanía, referirse a ‘deseo’, lo que es incongruente. * ¿Colombian? Del inglés, ‘colombiano-a’.

* * *

En inglés, ‘obligatorio-a’ se dice ‘mandatory’. En castellano no existe el adjetivo ‘mandatorio-a’, por lo cual en nuestro idioma es un anglicismo, empleado por la columnista dominical de El Tiempo Esther Balac en esta admonición: “…si alguno ha sido víctima de un abuso de este tipo, es mandatorio creerle…” (7/10/2018). Más apropiados, y aún más que ‘obligatorio’, en esa frase, los adjetivos ‘imperativo’ o ‘necesario’: “…es imperativo o necesario creerle”. O “muy conveniente”, por las consecuencias nefastas que el silencio pueda causar.

* * *

“La transformación digital no se trata solo de tecnología, sino también de los empleados…”. De esta manera inició su artículo de El Tiempo (15/10/2018) el columnista Guillermo Santos Calderón. No deja de extrañarme que escritores como él sigan cometiendo este protuberante error gramatical, tan fácil de enmendar: “La transformación digital no es sólo tecnología…”. Sólo falta que la Academia le imparta su bendición. ¡Huy!