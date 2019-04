El adjetivo ‘susceptible’ (“capaz de recibir modificación”) viene del verbo latino ‘suscipere’ (‘recibir por debajo, tomar; soportar, sufrir’) a través de su adjetivo ‘susceptibilis-e’ (‘que puede recibir’). De aquí que la idea que expresa entraña ‘pasividad’, es decir, que el sujeto que recibe la acción del agente no interviene en ella, es ‘pasivo’. Y es ésta también una de las razones por las cuales dicho adjetivo rige la preposición ‘de’, con la que se denota la ‘procedencia’ de la acción del agente, por ejemplo, ‘la JEP es susceptible de ajustes sin alterar su lenidad’. Quizás olvidando la norma, u obviándola, el columnista de El Tiempo Hugo Acero Velásquez escribió: “…en amplias redes organizacionales es una sociedad menos susceptible a sufrir hechos de violencia y delincuencia…” (21/4/2019). Castizamente, así: “…menos susceptible de sufrir…”. Nota: ‘Susceptible’ califica también “la persona propensa a sentirse ofendida y a interpretar lo que se hace o dice como ofensivo o demostrativo de falta de estimación” (María Moliner). Le dicen también ‘apitonada, quisquillosa…’.

* * *

El número de sílabas de un sustantivo nada tiene que ver con la formación de su plural, quiero decir que aun los monosílabos lo tienen. El ejemplo clásico es el del vocablo ‘pro’, que, cuando se sustantiva, forma su plural añadiendo la ‘ese’, como en la expresión ‘los pros y los contras’. Lo mismo sucede con el adverbio de afirmación ‘sí’ y el de negación ‘no’. Un titular de LA PATRIA dice así: “Los sí y los no del Día sin Carro” (1er. Plano, 22/4/2019). El artículo determinado ‘los’ hace de ellos sustantivos, por lo que tienen su plural, que forman con la desinencia ‘es’: “los síes y los noes del Día sin carro”. A propósito de esto, hace ya no sé cuánto tiempo soportamos en televisión un comercial de un detergente, en el que la presentadora repite y repite y repite que ese producto tiene las tres D: despercude, desmancha y desengrasa. Las letras del alfabeto -vocales y consonantes- monosilábicas algunas, tienen también plural, verbigracia, ‘esa palabra tiene cuatro aes’. Según la norma de la Academia de la Lengua, el plural de la consonante ‘de’ es ‘des’. Para mi gusto, por eufonía y aplicando la norma que rige el plural de las vocales (‘aes, ees, íes, oes, úes’), su plural debe ser ‘dees’. Lo mismo con las otras consonantes monosílabas, ‘kaes, bees, cees’, etc. Sin embargo, no soy quien para sentar doctrina.

* * *

‘Tip’, en inglés, significa ‘punta, consejo’ y, como verbo, ‘dar propina’. Entre nosotros, ignoro desde cuándo, se usa con la segunda acepción, anglicismo desde todo punto de vista inaceptable, porque el castellano tiene los términos que expresan la misma idea. El redactor de la sección de nuestro periódico Supimos que… escribió: “En este se escucharán tips para loncheras saludables” (22/4/2019). ‘Consejos, insinuaciones, recomendaciones, sugerencias, pautas, indicaciones, advertencias’, y mil más, que, por supuesto, deben ser escogidas de acuerdo con el contexto. ¿Para qué, entonces, ese anglicismo? Y ¿por qué no “se oirán sugerencias para…”? El verbo ‘oír’ todavía existe. ¿O sí?

* * *

Con frecuencia, con mucha frecuencia, me he referido a la locución impersonal ‘tratarse de’, mal empleada por casi todos los redactores que hacen uso de ella. Pero ninguno de estos logró descollar en su mal empleo como lo hizo el columnista de El Tiempo Gustavo Duncan en este lamento: “Lo más triste es que los dos últimos casos se tratan de ciclistas que corrían en el calendario europeo” (18/4/2019). La misma idea, castizamente expresada, así: “…es que en los dos últimos casos se trata de…” o “…es que los dos últimos casos implican a dos ciclistas…”. Con dedicación, el escritor encontrará otros giros castizos que le ayudarán a expresar bien sus ideas.