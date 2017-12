Se, lírida, cuando, subjuntivitis

‘Se’ es la forma reflexiva del pronombre de tercera persona, y se refiere siempre al sujeto de la oración, por ejemplo, “fulano de tal se entregó a los vicios”. Por esta razón, son pleonásticas las construcciones en las que, con el adjetivo posesivo de tercera persona, se pretende puntualizar la idea del redactor. La profesora Edith Angélica Bustos C. dice que hoy en día son muy frecuentes frases como la siguiente: "...se lesionó su pierna izquierda" (27/11/2017). Y da en la diana, porque si la parte lesionada es del sujeto de la oración, el reflejo ‘se’, él solo, lo expresa a cabalidad, así: “Se lesionó la cabeza”, “se lesionó la pierna izquierda”. Además, y esto es una perogrullada, si la parte lesionada no pertenece al sujeto, debe construirse la frase con el pronombre ‘le’ (“le lesionó la cabeza”) o con la mención de la víctima (“lesionó la cabeza del contrincante”). Elemental.

* * *

Hay una palabra que, parece, está únicamente en el léxico del columnista César Montoya Ocampo, ‘lírida’. Ejemplo: “Un lírida de esa dimensión era el director del Centro Literario Eusebio Robledo en el Colegio Pío XII de Salamina” (LA PATRIA, 30/11/2017). Y, con mucha frecuencia, me preguntan si es palabra grave o esdrújula. Esto no importa, porque es un vocablo espurio, inventado por él quizás por su parecido con ‘lírica’ (“género literario al cual pertenecen las obras, normalmente en verso, que expresan sentimientos del autor y se proponen suscitar en el oyente o lector sentimientos análogos”). Lo que quiere decir que para el columnista su palabreja es sinónimo de ‘poeta’. Para la Academia de la Lengua, algunos sinónimos son ‘aedo’ (desde la primera mitad del siglo pasado, “bardo, poeta o cantor épico de la antigua Gracia”); ‘aeda’, con el mismo significado, desde la edición de 1970; ‘vate’, que significa también ‘adivino’; ‘rapsoda’ (“recitador ambulante que en la Grecia antigua cantaba poemas homéricos y otras poesías épicas”), y ‘panida’, muy del gusto del columnista, en El Diccionario desde su vigésima segunda edición (2001), con la siguiente definición: “Poeta o descendiente de Pan”. Éste, “hijo de Zeus (Júpiter) o de Hermes (Mercurio) y de una ninfa. Dios de la vida campestre, de los montes y de los bosques” (Enciclopedia Uteha). Y hay más sinónimos, muchos más, tantos, que superan la cantidad de buenos poetas, pues éstos, como lo dijo Cervantes, “no hacen número”.

* * *

El adverbio 'cuando’ expresa ‘una noción de tiempo’, razón por la cual no puede contraponerse a un adverbio de lugar. El columnista Jaime Alzate Palacios escribió: “Es allí cuando comenzamos a trastabillar, dejando que los enemigos de la patria vayan apoderándose de todas esas herencias llenas de patriotismo…” (LA PATRIA, 2/12/2017). Esta oración, castizamente construida, es así: “Es entonces cuando comenzamos…”, porque ‘allí’ es adverbio de lugar, en construcciones parecidas, antecedente de ‘donde’ (“fue allí donde torció la puerca el rabo”). ‘Entonces’ sí es adverbio de tiempo, el preciso en la frase comentada. De estas construcciones equivocadas, la más común, epidemia ya, es aquella en la que interviene el adverbio de lugar ‘donde’.

* * *

En mi última visita al pabellón de los infectados por la ‘subjuntivitis’ -hacía mucho tiempo que no iba por allá-, encontré al columnista de El Tiempo Eduardo Posada Carbó, quien dio positivo en las siguientes muestras: “…es un libro espléndido con el propósito de honrar lo que el mismo García Márquez llamara ‘el mejor oficio del mundo’”. “Petkoff también recuerda la donación que García Márquez le hizo al que fuese entonces su partido político” (1/12/2017). El especialista, cansado ya de formular inútilmente, le hizo la siguiente pregunta: ¿Por qué, si las inflexiones verbales ‘llamara’ y ‘fuese’ (pretérito imperfecto de subjuntivo) expresan -según su redacción- el mismo tiempo que el pretérito de indicativo (‘llamó’ y ‘fue’), escribió “que García Márquez le hizo”, y no “que García Márquez le hiciera”? El periodista no supo responder.