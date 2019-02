El columnista dominical de El Tiempo Mauricio Vargas, novelista, además, es muy castizo en su uso del castellano. Por esta razón, me sorprendió el participio activo del verbo ‘requerir’, ‘requirente’, en la siguiente frase, pues me sonó mal: “Lo que el país requirente (en este caso, Estados Unidos) debe enviar es…” (3/2/2019). Y tres veces lo empleó. Y más extraño me pareció que el programa de Word no lo rechazara. Fui, entonces, a los diccionarios, y encontré que está registrado en el de la Academia de la Lengua desde la primera mitad del siglo pasado, y que actualmente define de este modo: “(Del antiguo participio activo irregular de requerir, lat. requirens-entis). Der. Adj. Que requiere en juicio. Úsase también como sustantivo”. Todos los días algo nuevo se aprende, y con los años, más. Mi sorpresa se debió a la naturaleza irregular del verbo ‘requerir’, cuya conjugación sigue la de ‘sentir’ -o la de ‘hervir’, según María Moliner-, que tiene como participio activo ‘sintiente’, aunque para el lenguaje culto -dicen los expertos- se prefiere la forma ‘sentiente’. Según esto, el participio activo de ‘requerir’ es ‘requeriente’, no ‘requiriente’. Para este asunto, hay que decirlo, no hay uniformidad de doctrina, puesto que la Academia de la Lengua ya no acepta ninguna de las dos formas (cf. Diccionario panhispánico de dudas), mientras que el diccionario de María Moliner sí acepta la primera. Nota: La Academia de la Lengua tuvo como entrada en su diccionario la palabra ‘requeriente’ (p. a. de requerir. Que requiere) hasta su vigésima primera edición (1992).

* * *

El imperativo de segunda persona del singular del verbo ‘estar’ es ‘está tú’; de tercera persona, ‘esté él’. Y del verbo ‘ser’, ‘sé tú’ y ‘sea él’, respectivamente. Elemental. No obstante, el padre Gallo en su Oasis redactó de la siguiente manera: “Esté muy atento y sé consciente de la conexión entre tu corazón emocional y tu corazón biológico” (LA PATRIA, 8/2/2019). La falta de concordancia es obvia, porque comienza tratando de usted al lector, ‘esté usted’, y termina tuteándolo, ‘sé tú consciente’. Y es una norma gramatical obligatoria la conservación del tratamiento personal en la oración, que debió hacer, o con ‘usted’ o con ‘tú’: “Esté (usted) muy atento y sea (usted) consciente…” o “está (tú) muy atento y sé (tú) consciente…”.

* * *

El editor internacional de El Tiempo, Eduard Soto, encabezó una de las informaciones de Una vuelta al mundo de esta manera: “En el Banco Mundial, el que no quiere caldo…” (10/2/2019). Es muy frecuente leer y oír ese refrán enunciado equivocada y cacofónicamente -“el que no quiere caldo, se le dan dos tazas”-, que, para que sea gramaticalmente correcto, debe ser “al que no quiere caldo…”. Su incorrección gramatical se puede apreciar fácilmente si lo comparamos con el que reza “el que ama el peligro, en él perece”. Ello es que, en el primero, la construcción ‘al que’ es el complemento indirecto del verbo ‘querer’ (introducido por la preposición ‘a’); en el segundo, ‘el que’ es el sujeto del verbo ‘amar’. Elemental. Como aquél, nuestro idioma tiene muchos, por ejemplo, “Al que hace un yerro y pudiendo no hace más, por bueno lo tendrás”, “al que come bien el pan, es pecado darle ajo”, “al que yerra, perdónale una vez, mas no después”, etc. La explicación del refrán glosado es que quien se resiste irracionalmente a acatar una disposición, aceptar una llamada de atención o a recibir alguna cosa, le llegarán duplicadas o en abundancia.

* * *

“¿De qué se trata el sistema multifondos?”, así, de una manera incorrecta, tituló El Tiempo una información (Colombia, 8/2/2019). Son dos las formas castizas de hacerlo, éstas: “¿En qué consiste el sistema multifondos?” o “¿qué es el sistema multifondos?”. ¿Por qué? Porque, y no me cansaré de repetirlo, la locución verbal ‘tratarse de’ es impersonal, es decir, no admite sujeto.