El verbo ‘rehuir’ es intransitivo solamente cuando significa “huir o correr la res por sus mismas huellas”, como si dijéramos ‘volver a huir’, muy rara vez, si alguna, usado con esta acepción. En todos los demás casos es transitivo, es decir, que su complemento directo, por norma general, no rige preposición alguna. Atribuida al ex presidente de los Estados Unidos Bill Clinton, la siguiente frase, traducción del inglés lógicamente, viola esta norma gramatical: “No rehuiré a los desafíos” (LA PATRIA, 25 años, 21/1/2018). “No rehuiré los desafíos”, castizamente. Sus sinónimos son ‘rehusar, eludir, desdeñar, esquivar, evitar, pasar por alto’, etc., todos transitivos, es decir, y no sobra repetirlo, admiten complemento directo. En cambio, el verbo ‘huir’ es intransitivo: sus complementos, de lugar, obviamente, se forman con las preposiciones ‘a’ (“huyó a España”) y ‘de’ (“huyó de Colombia”). El Diccionario enseña que puede usarse como pronominal y, muy rara vez, como transitivo, de lo que no expone ejemplos, quizás porque no hay. El diccionario de María Moliner, en cambio, ofrece uno en la correspondiente entrada: “Transitivo, con complemento de persona o cosa: ‘Me huye en cuanto me ve’ ”. De ninguna manera: en dicha oración, ese complemento, ‘me’, no es acusativo (directo), sino circunstancial de lugar, lo que se demuestra cambiándola por “huye de mí en cuanto me ve”. Y esto se aprecia mejor en esta frase: “le huyo cuando lo veo” (‘huyo de él’). Si fuera complemento directo, tendría que expresarse así: “lo huyo cuando lo veo”, construcción que aun el oído rechaza. En las frases ‘me esquiva’, ‘me evade’, ‘me’ sí es complemento directo. Elemental.

* * *

Los verbos ‘desvelar’ y ‘develar’*, sinónimos con el significado de “descubrir lo que estaba oculto”, difieren por algunas de las ideas que expresan: el primero, además de la idea expuesta, quiere decir también “quitar, impedir el sueño, no dejar dormir” y, con su naturaleza de pronominal, ‘desvelarse’, “poner una persona gran cuidado y atención en lo que tiene a su cargo o desea hacer o conseguir”. Y el verbo ‘develar’ significa además “quitar o descorrer el velo que cubre algo”. Una de las frases de ‘profesionales’ de la comunicación enviadas por el señor William Giraldo Ceballos, director del portal www.revistacorrientes.com, es ésta: “…y así fue desvelado el misterio que envolvía la forma en que pereció..." (29/12/2017). Por lo expuesto anteriormente, en esta oración el verbo ‘desvelar’ está bien empleado, pues significa ‘revelar el misterio’. Pero en la siguiente, de la misma fuente, no sólo hay una falta de concordancia, ‘dispuso’ por ‘dispusieron’, sino que sobra la coma después de INVIAS, ya que las dos entidades son su sujeto: "...la Policía Nacional y el INVIAS, dispuso un operativo para garantizar la movilidad". Y cierro con esta frase, de las que llamo jocosas: "... una mujer resultó muerta esta madrugada por un accidente de tránsito cuando un bus atropelló a la femenina que se transportaba en una moto". *El verbo ‘develar’ es entrada del diccionario de la Academia de la Lengua apenas desde la vigésima edición (1984).

* * *

Sorprendido, leí lo siguiente del padre Rubén Darío García Ramírez: “Podríamos comparar este comportamiento con el encierro del caracol o la tortuga, con un ‘espíritu inmundo’ que esclaviza (…). ‘In mundo’, esto es, “con el mundo dentro” (LA PATRIA, 28/1/2018). Sorprendido, porque el adjetivo ‘inmundo’ no quiere decir, ni siquiera figuradamente, lo que el columnista explicó. Ese adjetivo viene del latino ‘immundus’ (‘sucio, asqueroso’), formado de ‘in’, privativo, y del adjetivo ‘mundus’, ‘limpio, neto’. ‘Inmundo’, por lo tanto, es un adjetivo que califica algo privado de limpieza. Nada más. Nota: El sustantivo latino ‘mundus, i’ significa ‘el mundo, el universo; ajuar y objetos de tocador de las mujeres; instrumentos y utensilios para su embellecimiento’.

* * *

En columna anterior, califiqué de ‘folclórica’ la pronunciación equivocada de ‘sino’ (‘sinó’). El cibernauta Sebastián Felipe me corrigió y sugirió el adjetivo apropiado, ‘coloquial’, y, luego, el periodista Álvaro Gartner dedicó un párrafo de su columna a mi ‘desatino’ (LA PATRIA, 2/2/2018). A los dos, gracias por la observación, y al señor Gartner, no, “no nos vemos a la salida”, porque ya estoy muy viejo para enfrentármele.