Un asiduo corresponsal de la sección “La Voz del lector” de LA PATRIA escribió: “¡Qué viva México! Esta exclamación no lleva tilde en la primera palabra, error notable que aparece en la página 19 del 9 de enero” (Un lector, 17/1/2018). Extrañamente, en Nota de la Dirección, su redactor le contestó; “Sí lleva tilde, pues es una frase exclamativa”, y funda su afirmación en la doctrina de la Academia de la Lengua: “Dice el diccionario: “Las palabras qué, cuál/es, quién/es, cómo, cuán, cuánto/a/os/as, cuándo, dónde y adónde son tónicas y se escriben con tilde diacrítica…” cuando son exclamativas o interrogativas. Norma irrebatible, por ejemplo, en estas frases: “¡qué días tan fríos!”, “¿qué le respondió a su pregunta?”. Pero, y ahí está el quid de la equivocación, en la frase justamente corregida por el corresponsal el ‘que’ no es exclamativo, por lo cual no lleva tilde. Es una conjunción ilativa, que precede a una frase sin antecedente, o, mejor, con éste, pero tácito, por ejemplo, ‘quiero gritar’ “¡que viva México”! En esta exclamación, la conjunción ‘que’ no lleva tilde. Sin ninguna duda.

* * *

En su columna de El Tiempo, el hermano Andrés Hurtado García cita estas palabras del senador Álvaro Uribe Vélez: “Yo no sé por qué forzan todo esto” (22/11/2017). Lo corrige, por supuesto: ‘no es ‘forzan’, sino ‘fuerzan’, y añade: “La conjugación del verbo forzar es muy sencilla y es igual a la del verbo ‘pensar’…” (16/1/2018). No reflexionó debidamente el muy apreciado hermano Andrés, porque, aunque ambos verbos, ‘forzar’ y ‘pensar’, pertenecen a la segunda clase de los verbos irregulares, según la clasificación tradicional, sus conjugaciones siguen modelos diferentes, así: el verbo ‘pensar’ se conjuga como ‘acertar’, pues “muda la ‘e’ acentuada de la raíz en el diptongo ‘ie’ (‘pienso, piensas, piensa (…), piensan’; ‘piense, pienses, piense (…), piensen’; ‘piensa tú’). Y el verbo ‘forzar’, como ‘volar’, ya que “muda la ‘o’ de la raíz en el diptongo ‘ue’” (‘fuerzo, fuerzas, fuerza (…), fuerzan’; ‘fuerce, fuerces, fuerce (…), fuercen’; ‘fuerza tú’). Además, ‘forzar’ cambia la ‘zeta’ por ‘ce’ cuando precede a la vocal ‘e’, como se ve en el presente de subjuntivo.

* * *

Muchas veces he escrito sobre la elemental diferencia que hay entre la conjunción adversativa ‘sino’ y la locución condicional negativa ‘si no’, pero muchos redactores las confunden tiro por tiro. Por ejemplo, la columnista Beatriz Chaves Echeverri empleó la locución en lugar de la conjunción, no una, ‘sino’ dos veces, en su artículo del 20 de enero de 2018. Así: “El documento también busca poner en evidencia no solo los errores, si no la manera de enmendarlos…” y “…de un colegio en Bolivia que no evalúa a sus estudiantes por sus conocimientos si no por parámetros diferentes” (LA PATRIA). En las dos muestras, evidentemente, se requiere la conjunción, puesto que en ellas ésta indica la oposición de dos conceptos diferentes. Los siguientes ejemplos ilustran lo expuesto: “Si no hacemos esto ya, perderemos una buena oportunidad”. “No hagamos esto sino aquello”. La confusión se debe, siempre lo he creído, a la pronunciación folclórica y equivocada de la conjunción ‘sino’ (‘sinó), que convierte en aguda una palabra grave. ¡Grave!

* * *

Al folclorismo se debe también el uso equivocado de ’cualesquier’ (apócope del plural del pronombre indefinido ‘cualquiera’ - ‘cualesquiera’) en lugar de su singular ‘cualquier’. Lo empleó así el columnista Augusto León Restrepo en esta advertencia: “Y tengan la seguridad de que cualesquier cosa que decida…” (LA PATRIA, 17/1/2018), frase en la que ‘cualquier’ es adjetivo, puesto que con él califica el término ‘cosa’, “cualquier cosa que decida”. Y esto, sin mencionar la frase del mismo artículo “No es si no ver las exaltadas reacciones de los obtusos taurinos…”, en la que comete el mismo error, ‘si no’ por ‘sino’, de la columnista mencionada en el párrafo anterior: “No es sino ver las exaltadas reacciones…”, así. ¡Ah, la pronunciación!