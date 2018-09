En una de las sucursales del Banco de Colombia, exactamente, en la del Centro Comercial Fundadores, leí el siguiente aviso: “Prohibido la manipulación de todo aparato electrónico”. El error de concordancia es protuberante, extraño, muy extraño, en una tan prestigiosa institución. Con frecuencia he anotado que los participios, por tener el carácter de adjetivos, siguen las normas de éstos, a saber, concuerdan con su sustantivo en género y número. De acuerdo con esto, el participio ‘prohibido’ tiene que concordar con el sustantivo ‘manipulación’, femenino, de la siguiente manera: “Prohibida la manipulación…”. Elemental. En plural, así: “Prohibidas las manifestaciones…”; “prohibidos los motines…”. Si lo que se prohíbe está expresado con un infinitivo, la terminación del masculino sí es la correcta: “Prohibido manipular…”. En todas esas muestras está subentendido el verbo principal, ‘estar’ o ‘quedar’, por ejemplo: “Está prohibida la manipulación…”; “quedan prohibidas las manifestaciones…”; “está prohibido manipular…”.

* * *

“Se riega como verdolaga en playa”: así decimos cuando queremos expresar que algo se vuelve de uso común con la velocidad de la luz. Sucede, desafortunadamente, con las corruptelas gramaticales, como el fastidioso lenguaje incluyente, en el que cayó el editorialista de El Tiempo, que escribió: “…después de que sus promotores y promotoras reunieron más de 4 millones de firmas…” (26/8/2018). ¡Qué tontería! Pero hoy no trataré de esto -ya lo he hecho infinidad de veces-, sino del empleo de minúscula inicial en una cita después de los dos puntos, error que veo todos los días en los periódicos que leo, por ejemplo: “…y de buscar documentos ocultos, de los que dejan constancia: “ha sido imposible encontrar en los archivos de Pensilvania…” (LA PATRIA, Hablemos de libros, Fernando Alonso Ramírez, “Un camino de arrieros”, 25/8/2018). Y éste, de la sección Supimos que…, del mismo periódico: “El alcalde de Pácora, Jorge William López, manifestó: “estos obsequios hacen más grandes nuestras instituciones…” (26/8/2018). Las primera palabra de ambos ejemplos debió empezar con mayúscula, ‘Ha’ y ‘Estos’. El libro Ortografía de la lengua española de la Academia de la Lengua (2010) propone estos ejemplos elementales: “Ya lo dijo Plauto: "El hombre es un lobo para el hombre". “Tres son los ingredientes principales para preparar un buen mojito: ron, zumo de limón y hierbabuena”. “Querido Luis: ¿Cómo te van las cosas en tu nuevo hogar?”. De estos ejemplos se pueden deducir muchas aplicaciones pertinentes.

* * *

Hace un par de semanas hablé de los pronombres personales y de la concordancia correspondiente, porque, en román paladín, yo no puedo ser tú, ni nosotros podemos ser ellos, ni vosotros podéis ser nosotros, ni él puede ser tú… para efectos gramaticales y sintácticos. Parece que la señora Olga Rivas de Echeverri no me leyó -¿por qué tendría que hacerlo?-, porque en su artículo de Cereza del mes de agosto escribió: “Por eso es importante ser coherentes de acuerdo a la imagen que queremos proyectar, y no enviar mensajes equivocados de sí mismos”. “De ahí la necesidad de ser originales, auténticos, críticos y sinceros consigo mismos”. En ambas muestras, para ser coherentes gramaticalmente, lo correcto es “con nosotros mismos”, porque, como dice el pueblo, ‘nosotros’, en este caso, no podemos ser ‘ellos’, ni, menos, ‘él’. En el mismo artículo también escribió: “Sin importar cuál es su rol en la vida, se debe adoptar un estilo propio”. En esta frase, o sobra el adjetivo posesivo ‘su’, o el reflexivo ‘se’, porque el primero elimina el segundo, y viceversa. Además, en la primera oración glosada dice ‘de acuerdo a la imagen’: “de acuerdo con la imagen”, es la forma castiza, porque tanto el sustantivo ‘acuerdo’ como el adjetivo ‘acorde’ y el verbo ‘acordar’ -cuando éste significa “determinar o resolver de común acuerdo’-, rigen la preposición ‘con’. Uno no dice ‘me puse de acuerdo a fulano de tal’, sino ‘me puse de acuerdo con…’. ¿Estamos de acuerdo?