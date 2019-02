¿Por qué a algunos periodistas les encanta tomar caminos tortuosos para su redacción? ¿Una prueba? Lea no más: “Se investiga por parte de la Fiscalía que lo capturó, por hechos que al parecer no cumplieron requisitos legales y por peculado por apropiación” (Eje 21, captura del alcalde de Santa Rosa de Cabal, 13/2/2019). Bien redactada la noticia, y de una manera llana y sin vericuetos, podría ser ésta: “La Fiscalía que lo capturó investiga los hechos que, al parecer, no…”. Pero no, para ellos lo importante es la inclusión innecesaria de la insoportable locución ‘por parte de’, que ya invadió nuestro lenguaje de una forma terrible, preocupante y, lo más grave, imposible de eliminar. Se oye y se lee en todos los rincones de habla española: echan mano de ella los argentinos, los mejicanos, los ecuatorianos, los colombianos, ¡ni se diga!, los españoles… y de todas las clases sociales, encumbradas o no, una epidemia, mejor dicho, ésa, y su gemela ‘de parte de’ ¡Qué barbaridad, Barbarita!

* * *

‘Inmarcesible’, el adjetivo que aprendimos de memoria con el himno nacional, pero sin saber su significado, califica todo aquello que es ‘inmarchitable, perpetuo, imperecedero, lozano, eterno’. Con él, la columnista de El Tiempo Cecilia Rodríguez calificó el sustantivo ‘proporción’ en esta declaración. “Si la discriminación contra mujeres jóvenes profesionales es un hecho indisputable, cuando pasan de los cincuenta gana proporciones inmarcesibles” (14/2/2019). ¿Confundiría ella el adjetivo del himno con ‘incalculables’? ¿O con ‘inconmensurables’? ¿O con ‘enormes, gigantescas, descomunales’? No lo sé. De todas maneras, una ‘proporción’, con el significado de ‘tamaño, dimensión’, puede ser todo eso, pero no ‘inmarcesible’, ni siquiera estirando mucho el caucho.

* * *

El escritor Eduardo García Aguilar, uno de los columnistas dominicales de LA PATRIA, inventó el adjetivo ‘senecto’ en su artículo sobre Julio Cortázar del pasado 17 de febrero: “…con su esposa Aurora Bernárdez, la albacea que terminó por organizar y editar su obra hasta sus últimos y muy senectos años en los que lo sobrevivió hasta hace poco”. Digo que lo ‘inventó’, porque no está registrado en ningún diccionario. Pero tal vez sería mejor decir que lo empleó por primera vez, pues viene directamente del adjetivo latino ‘senectus-a-um’ (‘envejecido, viejo’), así como ‘inepto’, de ‘ineptus-a-um’ (‘torpe, inconveniente’); ‘beato’, de ‘beatus-a-um’ (‘dichoso, feliz, contento’); ‘lato’, de ‘latus-a-um’ (‘ancho, difuso, amplio’), y muchos otros. Todos estos adjetivos tienen relación con sustantivos abstractos, cuya desinencia es ‘-tud’ (en la mayoría, ‘-itud’), y que denotan ‘cualidad, actitud o estado’. A los sinónimos de ‘viejo’ -que son muchos (‘abuelo, añoso, antañón, viejecito, vejezuelo, provecto, veterano’, etc.)- ¿podría agregársele ‘senecto’? Y ¿por qué no, si, como dije, viene directamente del latín?

* * *

Aunque sea ‘gastar pólvora en salvas’, sigo insistiendo en la obligatoriedad de las comas para el uso del caso vocativo en nuestro idioma. E insisto, porque a medida que pasan los días, su omisión es más notoria. Razón por la cual, los ejemplos se cuentan por miles. Tres muestras son suficientes: en el mural de Mockus, Antanas, contra las armas se lee: “De las armas líbranos Señor” (El Tiempo, Colombia, 14/2/2019). En el artículo de la columnista Beatriz Chaves Echeverri está escrito: “Feliz cumpleaños querido colegio y que sean muchos más…” (LA PATRIA, 16/2/2019). Y en La voz del lector, el corresponsal Alejandro Millán Bustamante felicitó a nuestro cardenal Pimiento así: “Gracias, millones de gracias señor cardenal por estos cien años…” (Ibídem, 18/2/2019). ¿Será necesario puntualizar? Así lo considero. En el primer ejemplo: “…líbranos, Señor”; en el segundo: “…Feliz cumpleaños, querido colegio, y que sean…”, y en el tercero: …millones de gracias, señor cardenal, por estos…”. ¿Por qué? Porque ‘Señor’, ‘querido colegio’ y ‘señor cardenal’ son los vocativos de sus respectivas oraciones. Los signos ortográficos tienen su razón de ser, señores. Para lograr una buena redacción, el análisis gramatical es de gran ayuda.