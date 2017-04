Poncio Pilato, sino-si no, pueblear, cocer

¿‘Pilato’ o ‘Pilatos’? El periodista Óscar Domínguez tituló uno de sus muy originales artículos así: “Yo, Poncio Pilato”(Eje XXI, 12/4/2017). El columnista de El Tiempo Noé Ochoa escribió: “Pero alguien se lavaría las manos como Poncio Pilato”. Y en el Evangelio se lee: “…atando a Jesús, le llevaron y entregaron a Pilato” (Marcos, XV-1). En el “Diccionario de nombres propios”, de Gutierre Tibón, al hablar del nombre ‘Poncio’, dice: “Por ser el pronombre de Pilato, no fue repudiado por los cristianos (como pasó con Judas), tal vez por la leyenda según la cual Poncio Pilato murió bautizado y penitente”. Sin embargo, en el Credo, que tantas veces recitamos, decimos: “…padeció bajo el poder de Poncio Pilatos”. El Diccionario Enciclopédico Larousse tiene esta entrada: “Pilato o Pilatos (Poncio), procurador romano de Judea…”. Y en el diccionario latino de Martín Blánquez Fraile aparece esta entrada: “Pilatus, i. Vulgata. Poncio Pilatos, gobernador de Judea, que consintió el suplicio y la muerte de J. C.”. Traigo a cuento todos estos datos para resolver la duda de un lector sobre la escritura correcta de este ‘apellido’ –Pilato o Pilatos–, que quizás quede completamente resuelta con esta afirmación del académico don Roberto Restrepo: “Pilato. Es tan castizo como Pilatos” (Apuntaciones). Nota: En latín, el adjetivo ‘pilatus-a-um’ significa ‘apretado’ (en términos de guerra), ‘que va en columna cerrada’. Figuradamente, ‘compacto, denso’. Más todavía: En latín, ‘Pilatus’ es singular, porque en ese idioma la ‘ese’ no tiene nada que ver con el plural de sustantivos y adjetivos.

* * *

Supongo que el señor Guillermo Angulo ignora el bagaje académico de Daniel Samper Ospina. Yo también lo desconozco. Por lo cual, tanto él como yo no sabemos si el error en la siguiente frase se debe a un lapsus gramatical o al desconocimiento de la norma correspondiente: “Pónganse a estudiar, vagos, o sino terminan como María Fernanda Cabal” (Semana, 9 de abril de 2017). Me refiero al empleo de la conjunción adversativa ‘sino’ en lugar de la locución negativa ‘si no’, compuesta del condicional ‘si’ y el adverbio de negación ‘no’, locución que le da sentido a la orden dispuesta por el hijo de don Daniel. Este error, como muchas veces lo he expresado, se debe a la acentuación equivocada como palabra aguda de una grave, ‘sinó’. ‘Si no’ lo creen, lean la siguiente frase, y analícenla: “…y hay que sonreír pese a la tragedia humana o sino miremos a Mocoa” (LA PATRIA, Voz del lector, Álvaro Alzate Ussma, 18/4/2017).

* * *

La columnista Adriana Villegas escribió: “Puebliar es un verbo hermoso que aún no existe para la Real Academia de la Lengua Española, aunque por estas tierras todos sepamos su significado” (LA PATRIA, 16/4/2017). Y tiene razón. Pero, de acuerdo con la forma castiza de construir los verbos, si algún día la Academia le da su bendición, así sea solamente como ‘colombianismo’, el verbo sería ‘pueblear’, porque la terminación ‘iar’ es de verbos formados de sustantivos que ya tienen la ‘i’, por ejemplo, ‘pronunciar’, de ‘pronunciación’, ‘licenciar’, de ‘licencia’, ‘anunciar’, de ‘anuncio’, etc. Los otros verbos cambian la vocal del sustantivo por ‘e’, como de ‘campo’, ‘campear’, de ‘burbuja’, ‘burbujear’, de ‘trampa’, ‘trampear’. Y de ‘mordisco’, ‘mordisquear’, aunque lo pronunciemos ‘mordisquiar’. Además, la bella definición que propone ella del verbo ‘pueblear´ podría servirle de guía a la Academia para redactar la suya: “Puebliar es regalarme la alegría de visitar sitios en los que la vida es más barata, el ritmo más lento, el paisaje más colorido y la gente más amigable”. ¡Ojalá los académicos manizaleños de la Lengua la apoyen! Al margen: En el mismo artículo hay una frase que me dio la oportunidad de recordarle a la columnista el refrán “En todas partes se cuecen habas”, que el inmortal Sancho Panza enunciaba de esta manera: “En otras casas cuecen habas, y en la mía, a calderadas”. La frase de la columnista es ésta: “…los huevos se cocen en un pocillo”. El verbo ´cocer’ (‘hervir, calentar, cocinar’) es irregular, y se conjuga como ‘mover’: si conjugamos ‘ellos se mueven’, hay que conjugar ‘ellos se cuecen’. Es la lógica gramatical.