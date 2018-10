No es oficio de la Academia de la Lengua ‘acuñar palabras’. ‘Acuñar’, en su tercera acepción, es, según El Diccionario, “dar forma a expresiones o conceptos cuando logran difusión o permanencia. Acuñar una palabra, un lema, una máxima”. Es decir, acomodarle el ‘término apropiado’ a una ‘idea’. Y esto lo realiza la gente. Lo que hace la Academia de la Lengua es aceptar esas palabras, definirlas y ponerlas como entradas en sus diccionarios, tarea que comenzó en el siglo XVIII con su ‘Diccionario de Autoridades’ (1726-1739), un siglo después de la publicación del ‘Tesoro de la Lengua Castellana o Española’ (1611), de don Sebastián de Covarrubias, el primer diccionario de nuestra lengua y base del primero de la Academia de la Lengua. Esta introducción, para referirme a la siguiente frase de la columnista de El Tiempo Cecilia Rodríguez: “Y luego están los poliamorosos, un concepto existente desde hace décadas (acuñado por el diccionario desde 1992, pero que yo no conocía)…” (6/10/2018). Yo tampoco. Lo busqué, entonces, en los diccionarios que utilizo -unos cuantos-, y no lo encontré en ninguno, ni siquiera en el novísimo de la Academia. Lo hallé en Google, que lo define así: “Poliamor es un neologismo que significa tener más de una relación íntima, amorosa, sexual y duradera de manera simultánea con varias personas”. Mal definido, porque esta definición es la de ‘poliamar’, si este verbo existiera. Pero, ¡qué caray!, da la idea… Y, aunque las palabras compuestas deben formarse con términos del mismo idioma, o griego o latín, no discuto la formación de este término, que debería ser ‘multiamor’, porque hay algunas excepciones castizas, verbigracia, ‘polifacético’ (griego y latín), que debería ser ‘multifacético’. En fin, lo que quería decir era que ni la Academia ‘acuña’ palabras, ni el neologismo de la columnista es entrada, por ahora, de ningún diccionario.

* * *

¿Por qué será que a los periodistas no les gusta el adverbio ‘antes’? En su lugar, echan mano del adjetivo ‘previo-a’, que gramaticalmente no lo puede reemplazar. Una muestra de entre miles: “Policías detienen a un manifestante previo a la marcha Unidos por la Libertad” (LA PATRIA, Mundo, pie de foto, 15/10018). “…antes de la marcha…”, castizamente. ¿No consideran ustedes, comunicadores, que el humildísimo adverbio ‘antes’ cumple cabalmente con su oficio en la oración gramatical?

* * *

Hace ya unas cuantas semanas, un corresponsal de La voz del lector se refirió al empleo equivocado del adjetivo ‘prudente’, con el que un columnista, si mal no recuerdo, calificó el tiempo (“duración de las cosas sujetas a cambios”). Y añadía que el adjetivo apropiado era ‘prudencial’. Y con razón, porque el primero califica únicamente a “quienes tienen prudencia y actúan con moderación y cautela”, y esto, evidentemente, no lo hace el ‘tiempo’. ‘Prudencial’ sí es el adjetivo apropiado, para sustentar lo cual y para darme un inmerecido descanso, transcribo lo que enseña el diccionario de María Moliner: “2. Corrientemente, se aplica sólo al cálculo de alguna cosa hecha con aproximación y, aunque con datos incompletos o imprecisos, con fundamento, así como a la cantidad de una cosa que es suficiente y no excesiva”. Ejemplo: Cuando un juez le da al denunciado un ‘tiempo prudencial’ para que cumpla con su obligación, quiere decir que le concede un plazo, ni tan corto, que lo atosigue; ni tan largo, que perjudique al demandante. En muchos casos, el adjetivo ‘prudencial’ podría ser reemplazado por ‘oportuno’ o ‘conveniente’.

* * *

“…como si cada uno no hiciéramos parte de ese colectivo que es parte del problema…”. Así escribió la columnista de LA PATRIA María Paz Mejía Londoño (23/10/2018). “…como si cada uno no hiciera parte…”, porque ‘cada uno’ (distributivo) es singular, concordancia que sí aplicó más adelante: “…cada uno sí puede poner su grano de arena desde su comportamiento”. ¿Sí ve que, como dicen por estas calles, ‘sí se puede’?