‘Poner palos en la rueda’ es un dicho, hoy en boga. Ignoro su antigüedad, pues no lo he visto catalogado en ninguno de los libros que me han servido de fuentes para mis trabajos. Lo que no es de extrañar, puesto que los dichos y refranes se cuentan por miles: no hay compilación que pueda reunirlos todos. La explicación escueta del dicho de marras podría ser ésta: “Estorbar la labor de alguno”, por ejemplo, los proyectos del gobierno, las iniciativas de cualquiera, o las aspiraciones de un vecino. Traigo esto a colación, porque leí en El Tiempo lo siguiente: “Pues siempre habrá un funcionario (…) presto a quitar los palos en la rueda que el mismo Estado ha puesto…” (Thierry Weys, Un odio platónico, 30/8/2018). Con el fin de citar bien el dicho en esa frase, considero que el redactor debió cambiarle el giro, conservando la preposición ‘en’ o con la ‘de’, de esta manera: “...presto a quitar los palos que en la rueda puso el mismo Estado”, o “…quitar de la rueda los palos que…”. Así queda mejor expresada la idea.

* * *

Hay un refrán que dice: “Riñen las comadres, y dícense las verdades” (que expresa que, en el calor de las discusiones, suelen airearse faltas y situaciones que deberían permanecer ocultas). De lo cual se deduce que, para que haya una riña, tienen que participar dos o más contendientes. El término ‘riña’ viene del verbo latino ‘ringi’ (‘gruñir, mostrando los dientes; refunfuñar, enfadarse; mostrarse furioso’), y significa ‘altercado, pelea, pendencia, reyerta’. Y el adjetivo ‘recíproco-a’ quiere decir “igual en la correspondencia de uno a otro”. Para que haya reciprocidad tiene que haber dos. Es, por lo tanto, redundante hablar de una ‘riña recíproca’, como se lee en esta Nota de la Dirección de LA PATRIA: “El informe policial dice que “tras un intercambio de palabras se habrían amenazado a muerte, por lo cual se produce la riña recíproca” (8/25/2018). “…por lo cual se produce la riña entre los dos habitantes de Filadelfia”. Y dicen que “para bailar tango se necesitan dos”.

* * *

El verbo ‘transformar-se’, como ‘convertir-se’, pide para su complemento la preposición ‘en’, verbigracia, “los años lo han transformado en un viejo cascarrabias”. La columnista María Paz Mejía Jaramillo escribió: “…en donde se tome la decisión de transformarse a una SAS y se adopten los nuevos estatutos…” (LA PATRIA, 31/8/2018). Evidentemente, la forma castiza y, por supuesto, elegante, es “…de transformarse en una SAS…”, pues se trata de la conversión de una cosa en otra.

* * *

Así, increíblemente, escribió el columnista Juan Lozano: “…que permita a los colombianos entender de qué se trata su política económica…” (El Tiempo, 3/9/2018). Muy respetado señor Lozano, el verbo ‘tratarse de’ -lo repito para usted- no tiene sujeto, es impersonal. ¿Entonces? Así: “…en qué consiste su política…” o “…qué es…”. Pero si el buen escritor Juan Esteban Constaín escribió “…y de eso se trata todo” (El Tiempo, 6/9/2018)... ¡qué esperanzas!

* * *

Mi último libro tiene como título el siguiente: “Viejos, Añosos y Añejos dichos y refranes del castellano”. ¿Por qué -me han preguntado-, si esos adjetivos son sinónimos, lo puso así? Los sinónimos no lo son en un ciento por ciento. La explicación del título es la siguiente: ‘Viejos’, porque todos los refranes y dichos seleccionados son comprobadamente tres, cuatro o más veces centenarios; ‘añosos’, pues, como una buena cantidad de árboles viejísimos, muchos de los dichos y proverbios compilados en el libro, conservan su verdor y actualidad, y ‘añejos’, porque, como los vinos, a medida que les pasan los años, adquieren más valor como una muestra de la cultura de nuestros antepasados españoles. ¡A propósito!, y con la venia del señor director, quienes estén interesados en la adquisición del libro, pueden buscarlo en las librerías Leo libros y Libélula, y en AD Impresos, tel. 880 6654.