A un lector acucioso le parecieron impropios dos términos que empleó la redactora de la siguiente oración: “Hemos logrado alianzas (…) con doctorandos, con maestrantes, para hacer un aporte en ciencias sociales y humanas…” (LA PATRIA, Beatriz Nates, 1/6/2018). ‘Doctorandos’ y ‘maestrantes’: impropio, éste; adecuado, aquél. El primero se aplica a la persona que está próxima a recibir el título de ‘doctor’, como ‘educando’, el que está recibiendo educación, y ‘graduando’, quien está a punto de recibir algún diploma. Estos términos vienen del participio pasivo futuro del latín, verbigracia, ‘amandus’, ‘el que ha de ser amado’; ‘vitanda’, ‘la que hay que evitar’, y ‘legendum’, ‘lo que ha de ser leído’. Por ser participios, y según los ejemplos, tienen en latín las terminaciones de masculino (‘us’), femenino (‘a’) y neutro (‘um’). ‘Maestrante’, como señalé, impropio, porque, si se refiere a la profesión de la enseñanza -así lo supongo- sería ‘maestreante’ (participio presente o activo, “el que interviene con otros, como maestro, en una operación”; también “el que hace o presume de maestro”). Entre paréntesis, el verbo ‘maestrar’ significaba antiguamente ‘amaestrar’. ‘Maestrante’ es “cada uno de los caballeros de que se compone la maestranza” (“sociedad de caballeros cuyo objeto es ejercitarse en la equitación, y que en su origen fue escuela del manejo de las armas a caballo”). No considero posible que la señora Beatriz se refiera a estos caballeros.

* * *

Es de suponer que LA PATRIA toma ‘La Frase’ de algún libro en el que ya están traducidas las escritas originalmente en lengua extranjera. Por ejemplo, ésta, que tuvo que ser redactada en un idioma mongol: “El propósito de nuestra vida es ser feliz” (Dalai Lama, 14/6/2018). Pero el traductor no tuvo en cuenta la concordancia en castellano del adjetivo posesivo ‘nuestra’ y el adjetivo calificativo ‘feliz’, que debió ser construido en plural, así: “El propósito de nuestra vida es ser felices”, porque quien habla se refiere a la vida de muchos, mejor, a la vida de ‘nosotros’. Es lo gramaticalmente lógico, como se puede ver nítidamente en la siguiente frase: “El propósito de mi vida es ser feliz”. ¡Clarísimo!

* * *

Hace ya algunas semanas está escribiendo para nuestro periódico el señor Bruno Seidel Arango. No recuerdo haberlo leído antes. Me gusta su estilo, vigoroso, directo, diferente, y con chispitas de buen humor muy oportunas. No obstante, en su columna del 15 de junio de 2018 se enredó con el tiempo del verbo ‘haber’, pues redactó de esta manera: “…y si la empresa pudiese haber aplicado el atractivo ajuste tarifario…” (LA PATRIA, 15/6/2018). La idea que creo quiso exponer es la de una posibilidad pasada, no de una futura, expresada en la inflexión ‘pudiese’, que no remedia la inflexión ‘haber aplicado’, y que, más bien, oscurece, pues en los tiempos compuestos, el tiempo del verbo lo expresa el auxiliar, en este caso, ‘haber’, función que no desempeña el verbo ‘poder’. Y así, la frase, si le entendí, sería ésta: “…y si la empresa hubiese o hubiera podido arreglar” (antepretérito de subjuntivo) el atractivo ajuste tarifario…”. Ahora bien, si se trata de una posibilidad futura, la construcción es ésta: “…y si la empresa pudiera aplicar…”. Es la gramática.

* * *

Otras tres muestras del maltrato de la locución ‘tratarse de’: “Cambiar la historia no se trata de revanchismo o venganza, sino de equilibrar la sociedad” (Revista Corrientes, Enrique Santos Molano, 19/6/2108). “(…sí, frente a frente: de eso se trata la democracia)…” (El Tiempo, Yolanda Reyes, 18/6/2018). “De eso se trata la democracia” (LA PATRIA, Flavio Restrepo Gómez, 21/6/2018). Los maltratadores son columnistas curtidos, veteranos, pero ¿cultos? Tienen que serlo. A pesar de ello, olvidan -o no saben- que la locución ‘tratarse de’ es impersonal, es decir, no admite sujeto, por lo cual sus frases correctas son éstas, respectivamente: “Cambiar la historia no es revanchismo…” y “…en eso consiste la democracia” o “…eso es la democracia”. ¿Aprendrán?