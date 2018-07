Los términos ‘ley, decreto, ordenanza, artículo’ y otros semejantes son nombres comunes, por lo cual deben escribirse con minúscula inicial cuando no encabezan la frase o en otras circunstancias previstas por la ortografía. Ignoro desde cuándo, pero la tendencia actual es a escribir esos términos, particularmente ‘ley’, con mayúscula inicial cuando no es pertinente. Ejemplo claro, el siguiente: “Nadie puede negar la buena intención de la reforma del régimen de regalías que se logró con el acto legislativo 05 de 2011 y la Ley 1530 de 2012” (El Tiempo, Edgardo Maya Villazón, 25/6/2018). Si el redactor escribió con minúscula inicial ‘acto legislativo’, ¿por qué ‘ley’ con mayúscula? Nada lo justifica. Otra muestra: “…mediante La Ley 434 del 98; a través del Decreto Ley 885 del 2017” (LA PATRIA, Luis Ospina, 29/6/2018). Hasta el artículo ‘la’ fue resaltado con mayúscula inicial. ¿Por qué? Y más adelante, el mismo articulista escribe “sancionó la Ordenanza 818…”. Ni ‘ley’, ni ‘decreto’, ni ‘ordenanza’, por no ser nombres propios, se escriben con mayúscula inicial. Ni siquiera el uso lo puede permitir.

* * *

Con dificultad leí el siguiente titular de la Revista Corrientes de un artículo firmado por Octavio Quintero, Director del Grupo Editorial El Satélite: “Sino fue aval fue fraude al sufragante” (29/6/2018). El titular estuvo muchos días en el portal electrónico de dicha revista. Mi tropiezo para su lectura lo causó la primera palabra -‘sino’ (conjunción adversativa)- de dicho encabezamiento, porque su redactor la empleó en lugar de la locución condicional ‘si no’, la apropiada en él, como se puede ver en el texto de la información: “SI la Corte Constitucional NO tomó como aval la promesa de Juan Manuel Santos de apoyar en el Congreso la reducción de los aportes de los pensionados al Fondo Nacional de Salud…”. Sirvan de explicación los dos ejemplos siguientes: “Si no aprovechamos la ocasión, ésta no volverá a presentarse”; “no estamos aquí para reñir, sino para tratar de conciliar nuestras diferencias”. Además, a la frase del señor Quintero le faltó una coma para hacerla legible. Legible y entendible, así: “Si no fue aval, fue fraude al sufragante”.

* * *

El verbo ‘cultivar’ (del verbo latino ‘colere’ -cultivar, labrar, cuidar-, a través de su supino ‘cultum’), en su acepción primaria, significa “dar a la tierra y a las plantas los medios necesarios para que fructifiquen”. Sus sinónimos son ‘labrar, laborar, culturar, arar’; figuradamente, ‘estrechar, conservar, ejercitar, cuidar, practicar’, y otros. Podemos, por ejemplo, ‘cultivar una amistad’, ‘cultivar un arte’, ‘cultivar un vicio’, etc. Ninguno de estos significados se le puede aplicar a la ‘droga’, según el sentido que tiene en la frase, objeto de la siguiente pregunta que se hace el señor Orlando López García: “¿Es correcto decir “para que las autoridades combatan el cultivo de la droga”, que le oí decir a don Alberto Casas en la W refiriéndose a la coca?” (25/6/2018). No, no es correcto, porque lo que se cultiva no es la cocaína propiamente dicha (ésta se produce o se extrae de la planta llamada ‘coca’), sino su uso continuado, a saber, el ‘vicio de la cocaína’. ¿Será hilar muy delgadito? No lo creo.

* * *

En la sección ‘Colombia’ de El Tiempo leí la siguiente información: “Esta ley sienta las bases para la justicia transicional en la que se procesarán a los actores del conflicto armado” (15/6/2019). La construcción correcta es ésta: “…se procesará a los actores del conflicto armado”. ¿Por qué? Porque, en este caso, el complemento directo es determinado. Si fuese indeterminado, la construcción sería ésta: “…se procesarán actores del conflicto armado”. La clave la da la preposición ‘a’, como se puede ver en las siguientes construcciones: “…la justicia transicional procesará a los actores del conflicto armado” (“se procesará a los actores…”) y “la justicia transicional procesará actores del conflicto armado” (“se procesarán actores…”). Análisis gramatical, nada más.