Idem, stalker, concordancia, lluvia de comas

Leí lo siguiente en un pie de foto de primera página de LA PATRIA. “Laura Arango (…) realiza el montaje de su escultura instalativa Idem et Idem (una y otra vez) con la que participa…” (16/3/2017). Me pareció desvirolada, como al padre Jaime Pinzón Medina, esa traducción de la locución latina ‘idem et idem’. Busqué, entonces, a Cicerón, y le pedí que vertiera al latín la locución castellana ‘una y otra vez’. Me respondió que alguna vez la utilizó, no recuerda si en un discurso ante el Senado, o en algún artículo para un tabloide de Roma, así: “Semel iterumque”. Y que había otras maneras de hacerlo, pues esta conjunción copulativa latina, además de la partícula ‘que’ que se pospone pegada al segundo término de la unión, tenía otras variantes, éstas: “Semel et iterum, semel atque iterum” y “semel ac iterum”. Me disuena esta última, comentó. En cuanto a ‘idem et idem’, literalmente -usted tiene que saberlo- quiere decir ‘lo mismo y lo mismo’. Ahora bien, concluyó, y aunque yo no sé castellano, si desea traducirla de una manera más literaria, hágalo de esta manera: ‘Lo mismo, siempre lo mismo’. Y se despidió, porque dizque tenía que enfrentársele a un tal Catilina. Nota: Nada digo de su ‘escultura instalativa’, pues este adjetivo no existe, y porque podría ser marca registrada de la ‘artista’, cuya obra (una cauchera, creo) me recordó las horquetas de ‘nigüito’ con que las hacíamos para matar pajaritos. Afortunadamente, recuerdo, tuve muy mala puntería, tan mala, que me decían que “no le pegaba al mundo ni dándomelo enlazado”.

* * *

En corral ajeno. Esto escribió el columnista Gabriel Silva Luján: “…se ha puesto de moda (…) un nuevo verbo: ‘estoquear’. Deriva del inglés ‘stocker’, o perseguidor obsesivo…” (El Tiempo, 20/3/2017). ¡No, señor! ‘Stocker’, en inglés, es el que hace culatas, propiamente las de las armas de fuego. El sustantivo que usted debió emplear es ‘stalker’, ‘persona que observa o vigila obsesivamente a otra’. Además, ‘estoquear’, y ahora sí en nuestro corral, quiere decir “Herir de punta con espada o estoque”. Cuando uno no sabe, o tiene dudas acerca de lo que cree saber, debe acudir a los que sí saben, los diccionarios. Además, don Gabriel, ¿para qué ‘estoquear’ con el significado de ‘acechar’, si este verbo ya existe?

* * *

Un lector despierto me envió un mensaje del Huffington Post en el que aseguraba que "quizás las millones de personas que votaron para 'hacer América grande de nuevo'…” (2/3/2017). En apuntaciones anteriores ya me había referido a este asunto, pero no sobra repetir la norma gramatical: El artículo concuerda en género y número con su sustantivo (‘los millones’), no con su complemento (‘personas’). Elemental.

* * *

Me agradan los artículos del columnista Camilo Vallejo Giraldo, no sólo por su fondo, sino también por la manera como expresa sus ideas. Pero me decepcionó con esta frase: “…apenas el 9% de manizaleños y manizaleñas se sientan inseguros en la ciudad…” (LA PATRIA, 27/2/2017). ¿No le parece a usted, señor, que ahí sobra el gentilicio ‘manizaleñas’? No quiero decir que sobran ‘las manizaleñas’ -lejos de mí semejante afirmación-, pero ellas están incluidas en ‘manizaleños’, sustantivo, en este caso, de ‘género no marcado’. Recuerde que el empalagoso ‘lenguaje incluyente’ es ‘farragoso’ (recargado), ‘nocivo’ (dañino, perjudicial), ‘inútil’ (inane, inservible, redundante) y ‘traicionero’ (traidor, engañador). Y que no se le olvide.

* * *

No creo descarrilarme si digo que nunca había visto yo tantas comas inútiles en un solo artículo. Las vi en el del señor Francisco Javier Gonzáles para LA PATRIA del 20 de marzo de 2017. Pondré de muestra sólo algunas: “Es sabido, que desde el pasado mes de enero…”. “Todavía me pregunto, por qué será que nos gustan tanto las prohibiciones…”. “Ahora será, la venta y consumo de licores…”. “Lo paradójico será, que cuando una persona vaya…”. “Desconoció el código de Policía, las costumbres…”. Cinco frases, cinco comas de más. Y hay más. Un repaso de las normas de puntuación sería un buen pasatiempo, muy útil en su caso, para este redactor.