‘Simultaneidad’. Mucho, lo que hay para decir sobre el ‘gerundio’, pero ese elemento, el de la ‘simultaneidad con otra acción’, es uno de los más importantes en su construcción. Así, cuando a alguno se le pregunta sobre su paradero, puede responder, por ejemplo, “estaba trabajando en mi proyecto”, respuesta en la cual hay dos acciones simultáneas, la de ‘estar’ y la de ‘trabajar’. En la siguiente muestra, tomada de la columna del doctor Jaime Alzate Palacios, falta esa condición, por lo que su gerundio está fuera de lugar: “….entonces no podemos pretender que tengamos una sociedad rayando en el último extremo de la grosería” (LA PATRIA, 28/7/2018). Castizamente, el gerundio debe ser reemplazado por el pronombre relativo ‘que’ y el verbo en presente de indicativo, en este caso, así: “…una sociedad que raya en el último extremo…”. O, buscándole la comba al palo, acudir a otros giros, verbigracia, “…una sociedad rayana en (o con) el último extremo de la grosería”. El gerundio, bien empleado, es armonioso; mal, disonante, como en el ejemplo clásico, “un huacal conteniendo manzanas”.

* * *

‘Infringir’ e ‘infligir’*, ‘abrogar’ y arrogar’ son dos pares de voces que algunos redactores confunden con frecuencia. En la confusión de la segunda pareja cayó el columnista de LA PATRIA Flavio Restrepo Gómez en esta oración: “No importa que para ser candidato haya mentido sobre sus estudios, abrogándose 2 especializaciones que no tenía…” (2/8/2018). Aunque muy diferentes, por su sonido, esas parejas de verbos pueden considerarse ‘términos parónimos’, a saber, “vocablos que tienen entre sí relación o semejanza, por su etimología o solamente por su forma o sonido”. El verbo ‘abrogar’ significa ‘abolir, derogar’, por ejemplo, ‘abrogar una ley’, que no fue lo que dice el redactor que hizo el presidente Duque. ‘Arrogar’ sí expresa la idea del señor Restrepo Gómez, porque este verbo, con su naturaleza de pronominal, quiere decir “apropiarse indebida o exageradamente de cosas inmateriales, como facultades, derechos u honores”. *La ‘encima’: ‘Infringir’, “quebrantar leyes, órdenes, etc.”; ‘infligir’, “causar dolor, imponer un castigo”.

* * *

Algunas dudas me asaltaron antes de decidirme a redactar la glosa de la siguiente frase de un editorial de LA PATRIA sobre los problemas del Catatumbo: “…como única manera de hallar la tranquilidad pronta en ese lugar” (1/8/2018). Leída por primera vez, me quedó la impresión de que con el adjetivo ‘pronta’ no se puede calificar una situación de tranquilidad (término abstracto), porque ésta es pasiva, es decir, se recibe de muchas maneras. Y el adjetivo ‘pronto-a’ es eminentemente activo, de acuerdo con las dos primeras definiciones que de él da El Diccionario: “Veloz, acelerado, ligero. // 2. Dispuesto, aparejado para la ejecución de algo”. Pensé, entonces, en la expresión ‘justicia pronta’, que me hizo dudar de mi parecer. Sin embargo, analizada con detenimiento, en ella el adjetivo está bien empleado, pues expresa ‘una justicia que se aplicará con prontitud’. No así en ‘tranquilidad pronta’, por la susodicha connotación pasiva. Este adjetivo viene del latino ‘promptus’ (‘pronto, presto, expedito, preparado, dispuesto, aparejado’). Sus sinónimos también me confirmaron en mi apreciación y disiparon mis dudas. La frase de marras, concluí, debió ser redactada así: “….la única manera de hallar prontamente la tranquilidad…”. ¿Estaré equivocado?

* * *

Ejemplo clarísimo del ‘que galicado’: “Así es que funcionan islas y concesiones” (El Tiempo, titular, Informe sectorial, 28/7/2018). En el colegio nos enseñaron que el ‘que galicado’ consiste en la contraposición de la partícula ‘que’ al verbo ‘ser’. En el ‘botón’ del susodicho titular, la partícula ‘que’ debe ser reemplazada por el adverbio de modo ‘como’, de esta manera: “Así es como funcionan…”. Cuando la idea es de tiempo, esa partícula se sustituye por ‘cuando’ (adverbio de tiempo), verbigracia, “fue entonces cuando”; si de lugar, por ‘donde’ (adverbio de lugar), por ejemplo, “fue en esa esquina donde ocurrió el milagro”. Lenguaje culto y castizo.