Hoy en día casi nadie respeta la norma gramatical que enseña que el adjetivo ‘distinto-a’ rige la preposición ‘de’ para su complemento. Como muestra, ésta del columnista de El Tiempo Alfonso Gómez Méndez, cuya prosa, hay que admitirlo, es castiza: “…por una propuesta del Centro Democrático distinta a la de las ministras del Interior y de Justicia” (El Tiempo, Alfonso Gómez Méndez, 3/10/2018). “…distinta de la de las ministras…”, porque este complemento entraña la ‘procedencia’ de aquello que marca esa diferencia, ‘procedencia’ que puntualiza la preposición ‘de’. No obstante, la verdad sea dicha, tanto María Moliner como don Manuel Seco, en sus respectivas obras, admiten la construcción del señor Gómez Méndez y de quienes la emplean, con lo que no estoy de acuerdo. Y no lo estoy, fundamentalmente, porque los oficios de esas dos preposiciones son diferentes: ‘de’, además de otras cosas, señala ‘procedencia, origen’; ‘a’, en cambio, y también entre otras muchas, indica ‘fin, dirección a, tendencia’. Por esto, las locuciones ‘distinto de’ y ‘parecido a’. Cuando decimos, por ejemplo, que “la hija es muy distinta de la mamá”, expresamos que ella no tiene las cualidades o defectos de su progenitora (lo diferente procede de la mamá). Y cuando decimos que “la hija es muy parecida a la mamá”, manifestamos que ella tiene las cualidades o defectos de su mamá (lo parecido apunta o conduce a la progenitora). Además, el adjetivo ‘diferente’, sinónimo de ‘distinto’, rige única y exclusivamente la preposición ‘de’. Y el verbo ‘distinguir’, del cual ‘distinto’ es su participio pasivo, pide también la preposición ‘de’, por ejemplo, ‘hay quienes son incapaces de distinguir el bien del mal’, no ‘el bien al mal’. Para terminar, don Manuel Seco anota: “La construcción con ‘a’ es más rara en la lengua culta”. ¿Por qué? Precisamente, porque no es castiza.

* * *

‘Porque’, ‘por que’, ¿por qué?’ ‘por qué’ y ‘el porqué’. De estas palabras y expresiones he escrito en muchas ocasiones. En ésta, me referiré sólo a las dos últimas para analizar la siguiente oración del presbítero Efraín Castaño: “…pero uno mira con interrogante el por qué cuando un hombre tira agua a la cara de su vecino…”; “Tampoco entiendo el por qué si se llama la atención y hasta puede llegar a sanción…” (LA PATRIA, 4/10/2018). En ella sobra el artículo determinado ‘el’, puesto que la locución ‘por qué’, ella sola, expresa cabalmente la idea que el redactor quiere expresar, a saber, la razón de la contradicción de los hechos que describe. Con el artículo, convierte esa locución en un sustantivo, que debe escribirse en una sola palabra, ‘el porqué’, sustantivo que exige para su complemento la preposición ‘de’, verbigracia, ‘ignoro ‘el porqué’ (la causa, la razón) de esas declaraciones’. Aunque tanto la locución y el sustantivo expresan lo mismo, la construcción de la frase debe hacerse de modo diferente.

* * *

El siguiente titular de Eje 21 es un ejemplo clarísimo de la inutilidad de la fastidiosa y omnipresente locución ‘por parte de’: “Ante los sorpresivos pronunciamientos por parte del Procurador General y la agente liquidadora de Saludcoop, MEDIMAS EPS advirtió en rueda de prensa…” (5/10/2018). Tire usted, señor, las palabras ‘por’ y ‘parte’ al cesto de la basura, y verá que sobran como sobran tantas cosas en nuestro diario vivir. Analice nada más: “Ante los sorpresivos pronunciamientos del Procurador General y de…”. Así escribíamos cuando lo hacíamos bien.

* * *

‘Igual’, algunas veces, puede ser adverbio de modo, con el significado de ‘de la misma manera’. Pero, generalmente, es un adjetivo, por lo cual tiene que concordar en número con el sustantivo que califica, norma que no observa un editorial de LA PATRIA: “Así les ha sucedido a cantidad de grupos que es casi imposible referenciar sin olvidar otros de igual o mayores méritos” (6/10/2018). “…otros de iguales o mayores méritos…”. Así sí hay concordancia.