Mi opinión, en pie. Dos semanas atrás glosé la siguiente construcción de un editorial de LA PATRIA: “Muy acuciosos han estado la Procuraduría y la Fiscalía General de la Nación y hasta el mismo Partido Conservador…” (27/3/2018). “Y después de pensarlo muchos días y meditarlo con profunda calma”, concluí que el adjetivo ‘acuciosos’ debía concordar con los nombres femeninos Procuraduría y Fiscalía. No estuvo de acuerdo conmigo el cibernauta Sebastián Felipe, porque, según lo expresó, cuando en la oración hay tres nombres, dos femeninos y uno masculino, la concordancia se establece con el género masculino. Es la norma general, sí, señor. Pero en la frase que nos ocupa, y de acuerdo con mi criterio, la preposición ‘hasta’ rompe la secuencia de la enumeración, por lo que la norma no se cumple. Otro gallo le habría cantado, si el redactor del editorial hubiese redactado así: “Muy acuciosos han estado la Procuraduría, la Fiscalía y el Partido Conservador”. Aun al oído le suena bien esta construcción, no la comentada. Esa ‘norma general’ tiene, además, excepciones. Copio lo que enseña el diccionario de María Moliner: “Pero esta construcción resulta en la mayoría de los casos demasiado «pensada», y aunque se respeta generalmente en el caso del adjetivo pospuesto, para el antepuesto es mucho más frecuente la llamada de proximidad, que consiste en hacer concertar el adjetivo con el nombre más próximo, cualquiera que sea su género y su número: ‘Su asombrosa inteligencia y amor al trabajo’”. Lo que, además de mi argumento, se aplica justamente en la frase que hasta aquí nos trajo.

***

Cuando, de niños, nos entreteníamos con los trompos, éstos, a veces, se ‘enguaralaban’, es decir, se ‘enredaban’ en la pita, piola o ‘guaral’. De este último nombre formamos el verbo ‘enguaralarse’ (“enredarse un trompo en el guaral”). Es un colombianismo, sin duda, que luego, por extensión, aplicamos a todo lo que se ‘enreda’. Con esta acepción lo empleé en alguna de mis apuntaciones (27/3/2018). Argumentando su ausencia de El Diccionario, el señor Orlando López escribió: “Que un purista del idioma la use se ve mal, muy mal” (Revista Corrientes, 29/3/2018). Es imposible que un diccionario regular asiente todos los regionalismos. El de la Real Academia de la Lengua acoge algunos, por ejemplo, estos tres americanismos: ‘engualichar’ (‘hechizar, embrujar’), ‘enguaraparse’ (‘aguaraparse’ - ‘tomar la caña de azúcar, la fruta o un líquido sabor de guarapo’) y ‘enguarapetarse’ (‘emborracharse, embriagarse’), quizás por sugerencia de las respectivas Academias. Siempre me han gustado los regionalismos colombianos, el anotado especialmente, porque está bien construido (del prefijo ‘en-’ y el término’ ‘guaral’), castizo, por lo tanto; expresivo como pocos; muy, muy de nosotros, y digno de ser acogido por los diccionarios regulares. No veo razón alguna para no aprovecharlo, revivirlo y divulgarlo.

***

Por estos días se habla con frecuencia del ‘emprendimiento’, ‘acción y efecto de ‘emprender’ (“acometer y empezar una obra, un negocio, un empeño, especialmente si encierran dificultad o peligro”). En el último recuadro de LA PATRIA CHICA, llamado, no sé por qué, TIPS, como si el castellano no tuviese el término correspondiente (‘consejo, sugestión, sugerencia’, por ejemplo), enseña: “Llevar a cabo significa realizar, efectuar o emprender algo…” (25/3/2018). Según esto, la locución verbal ‘llevar a cabo’ y el verbo ‘efectuar’ son sinónimos de ‘emprender’. ¡Ni riesgos! Tanto ‘llevar a cabo’ como ‘realizar’ y ‘efectuar’ se refieren a una acción terminada, mientras que ‘emprender’ significa ‘comenzar una actividad’, que nadie sabe si podrá hacerse realidad. Y el ejemplo que propone es éste: “En el colegio llevarán a cabo el Día del Niño”. Más apropiadamente, “celebrarán el Día del Niño”. Los sinónimos de ‘emprender’ son ‘comenzar, iniciar, acometer’; también ‘importunar, reprender’ (‘emprenderla contra alguno’), no ‘llevar a cabo’. Sin discusión.