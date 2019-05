El adjetivo concuerda siempre en género y número con el sustantivo que califica. En la sección 1er. Plano de nuestro periódico se lee: “Francia Márquez (…) considera insuficiente las medidas de protección para los defensores de Derechos Humanos” (7/5/2019). ‘Insuficiente’ (adjetivo) tiene que concordar en número con su sustantivo ‘medidas’, así: “…considera insuficientes las medidas…”. Elemental. Y el verbo debe concordar con el sujeto (agente) en número: el mismo día, en el mismo diario, leímos: “Roux reconoció el triunfo de Cortizo “pese a las irregularidades” que su equipo de campaña denunciaron sin dar más precisiones…” (Mundo). En esta oración, el sujeto es singular, ‘su equipo’, por lo que su verbo, ‘denunciar’, debe ir también en singular, de este modo: “…que su equipo de campaña denunció…”. Y suena mejor, mucho mejor.

* * *

En su artículo sobre el personaje español Alfredo Pérez Rubalcaba, el doctor Jorge Raad Aljure -¿o sería Obmar?- escribió: “…todavía lo excita el presente y el futuro, sin que por ello se convierta en un aurúspice, modo de actuar que despierta interés en muchos y condiciona en no pocos la felicidad” (LA PATRIA, 14/5/2019). En la primera parte de esta confusa oración hay una falta de concordancia entre el sujeto plural -‘el presente y el futuro’- y su verbo -‘excita’-, que debe ir en el mismo número, ‘excitan’. En ella, además, incluye el término anticuado ‘aurúspice’, que ya no acogen los diccionarios. Hoy decimos ‘arúspice’. Aparentemente, de esto no estoy seguro, da de este vocablo una definición equivocada, porque ‘arúspice’ (del latín ‘harúspex-icis’ -‘arúspice, agorero’) es el “sacerdote que en la antigua Roma examinaba las entrañas de las víctimas para hacer presagios”. De acuerdo con esta única acepción, la palabra tratada -arúspice o aurúspice- no es la adecuada en esa oración. Y un detalle, doctor: en la oración “Encuentra cada vez más encantadora, la soledad porque le otorga el mejor espacio para reflexionar…” la coma esta desubicada; bien puesta, así: “Encuentra cada vez más encantadora la soledad, porque…”. Quisquillas, doctor, pero de suma importancia.

* * *

Es mejor estar solo que mal acompañado, dicen. Me acordé de este dicho popular cuando releí, por la sugerencia de un lector inteligente, esta frase del padre Gallo: “…en especial las que tienen que criar solas a sus hijos ante la ausencia de un padre irresponsable” (LA PATRIA, Oasis, 12/5/2019). Analizada detenidamente la frase, llegué a la conclusión de que el meollo del asunto está en el adjetivo ‘irresponsable’, que sobra en ella, porque si el taita lo es, es mejor, como dice el dicho, no tenerlo al lado. Lo que se aprecia más claramente si le cambiamos el giro, de este modo, por ejemplo: “…ante la falta del padre”, falta que pudo tener diversas causas, generalmente, el abandono (reprochable) o la muerte (inevitable). El adjetivo ‘irresponsable’ sería muy a propósito en sentencias como ésta: “La presencia de un padre irresponsable hace doblemente ardua la tarea de una madre de educar a sus hijos”. En fin…

* * *

El verbo ‘denegar’ está mal empleado en la siguiente oración: “Es urgente denegar los parques naturales a la expansión de economías ilícitas y la criminalidad…” (El Tiempo, Rafael Guarín, Consejero presidencial para la seguridad nacional, 4/5/2019). En efecto, ‘denegar’ (del latín ‘denegare’ -‘negar rotundamente’) significa únicamente “no conceder lo que se pide o solicita”, ‘decir que no’. La idea pretendida debió ser expresada de otra manera, por ejemplo: “Es urgente proteger los parques naturales de la expansión…”. Y, con paciencia y salivita, el redactor hallará otras formas de hacerlo.

* * *

Apunte: Después de leer las muestras que de la ‘poesía’ de Mario Rivero presentó Papel Salmón (12/5/2019), recordé la sentencia* de Juan Esteban Constaín: No hay poesía mala, porque ésta no es poesía. * La cita no es textual.