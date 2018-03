Es muy frecuente un error gramatical que consiste en hacer concordar un pronombre indefinido o la locución pronominal ‘cada uno’ con su verbo en plural. Para la muestra, estos dos botones: “¿Qué hemos hecho y estamos haciendo cada uno de nosotros para que las cosas sean diferentes? (LA PATRIA, María Leonor Velásquez Arango, 21/2/2018). “Ninguno ganamos dinero pero en cambio ahí fundamos la primera escuela de periodismo práctico” (Historia de la primera agencia de noticias: Colombia Press, 19/2/2018). En ambas muestras, aunque se refieren a muchos, tanto la locución como el pronombre singularizan el sujeto del verbo, por lo cual éste tiene que expresarse también en singular, así: “Qué ha hecho y está haciendo cada uno de nosotros…” y “Ninguno ganó dinero…”. Pudieron también estos redactores expresar su idea con la primera persona del plural, así: “Qué hemos hecho y estamos haciendo…” y “No ganamos dinero…”. Otro ejemplo de falta de concordancia, éste, de El Tiempo: “Y que las consecuencias para el medioambiente eran peor que las que hoy registra el sistema” (Editorial, 26/2/2017). ‘Peor’ no es un adverbio, sino un adjetivo (el grado comparativo de ‘bueno’), por lo cual es variable en número. Como el sustantivo que califica es plural, ‘consecuencias’, él también tiene que ser plural, de este modo: “…las consecuencias (…) eran peores que…”. Sin discusión.

* * *

En mi artículo anterior hablé de los eufemismos, esos términos con los que se pretende suavizar la dureza de los que reemplazan con el fin de no ofender a los que con ellos son designados. Algo semejante -sin olvidar que toda comparación cojea- quiso hacer la señora Florence Thomas con la siguiente afirmación: “Y no estoy hablando de abortar. Me refiero a la interrupción voluntaria del embarazo” (El Tiempo, 21/2/2018). Esto es lo mismo que decir “no estoy hablando de matar, sino de quitarle la vida a otro”. Con su declaración, la columnista Thomas ‘descubre el agua tibia’, porque ‘abortar’, en cualquier idioma, hasta en francés, es “interrumpir voluntaria o involuntariamente el embarazo”. ‘Aborto’, en su idioma original, se dice ‘avortement’, y su definición es ésta: “Interruption prèmaturée de la grossesse”. Acudo al francés, no por otra cosa, sino para ver si así entiende mejor, no importa que ella no me lea. En el mismo artículo escribe: “…a partir de este nuevo concepto de sujetas de derecho”. En Derecho, como lo enseña la Academia de la Lengua, ‘sujeto’ es un término masculino. Estas feministas ven la vocal ‘o’, y salen disparadas a cambiarla por una ‘a’.

* * *

El editorialista de El Tiempo escribió: “En principio, no tendría por qué ser reprochable que un parlamentario llevara ante el Gobierno central las necesidades de la región. De eso se trata su labor” (22/2/2016). Muchas veces me he referido al uso equivocado del verbo ‘tratarse de’, que, por ser impersonal, no admite sujeto. El redactor de este editorial infringió esta norma con ‘su labor’ como sujeto de un verbo que no lo tiene. En este mismo error cayó el periodista Fernando Alonso Ramírez con el sujeto ‘la obra’ en esta información: “La obra se trata de una colombiana que al quedarse sin empleo…” (LA PATRIA, Hablemos de libros, 24/02/2018). Pero no era mi intención hablar de esta corruptela, sino de la afirmación que hace El Tiempo acerca la labor de los Congresistas. Su ‘labor’, según el artículo 112 de la Constitución de Colombia es la siguiente: “Corresponde al Congreso de la República reformar la Constitución, hacer las leyes y ejercer control político sobre el gobierno y la administración”. Y, de acuerdo con el artículo 180, 2, les está prohibido “Gestionar, en nombre propio o ajeno, asuntos ante las entidades públicas o ante las personas que administren tributos, ser apoderados ante las mismas, celebrar con ellas, por sí o por interpuesta persona, contrato alguno. La ley establecerá las excepciones a esta disposición”. Como no soy jurista, doctores tiene… que dirán si estoy equivocado o no.