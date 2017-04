Circuncisión, quien, adverbios, inferir

En el calendario del Almanaque del Granjero, 2017, de Cuéllar Editores, para el 1º de enero, domingo, está impresa, en caracteres góticos, la fiesta de la “Circunsición del Señor”. El sustantivo ‘circuncisión’ -así se escribe-, del verbo latino ‘circumcidere’, significa ‘cortar alrededor’, por ejemplo, ‘circumcidere ungues’ (cortar las uñas). Este verbo latino se formó de la preposición ‘circum’ (‘en derredor, en torno’) y el verbo ‘caedere’ (‘cortar’), cuyo supino es ‘caesum’. De aquí la manera correcta de escribir ‘circuncisión’, porque la ortografía sí tiene su razón de ser.

* * *

No siempre el pronombre personal relativo ‘quien’ puede emplearse en lugar del también pronombre relativo ‘que’, puntualmente, cuando éste es el sujeto de una oración especificativa. Así, no decimos “el hombre quien se presentó ante las autoridades”, sino “el hombre que se presentó ante las autoridades”. Esta norma gramatical no fue observada en el siguiente titular de televisión: “Ciudadano británico quien huye de la justicia de su país fue capturado en Bogotá” (Noticias El Tiempo, 23/3/2017). Tampoco por el redactor de Supimos que…: “…ya que fue escrita por viajeros quienes viajaron durante muchos años al país” (LA PATRIA, 26/3/2017). En el primer ejemplo, lo correcto es: “Ciudadano británico que huye de la justicia…”; en el segundo, así: “…por viajeros que viajaron…”. Hasta el oído pide esta construcción. Hay un método sencillo para saber cuándo puede utilizarse el pronombre ‘quien-quienes’: si éste puede ser reemplazado por ‘el que, el cual, la que, la cual’; ‘los que, los cuales, las que, las cuales’. Si no, no.

* * *

Si la Academia de la Lengua no ha cambiado esto, el adverbio es una de las siete partes de la oración, cuyo oficio es modificar adjetivos (‘muy brillante’), verbos (‘canta bien’), sustantivos (‘más camino por recorrer’) y adverbios (‘muy mal’). Según esta doctrina, el adverbio debe ponerse siempre junto a la palabra que modifica, pues, de lo contrario, no desempeñaría su oficio. Lo que queda demostrado en la siguiente frase del columnista don Luis Prieto Ocampo: “Un ejemplo de admirar y de imitar es Antioquia, el que más abarca municipios en Colombia…” (LA PATRIA, 24/3/2017). En apariencia, y sabemos que las apariencias engañan, la frase está bien construida; pero no, porque el adverbio ‘más’ modifica en ella al verbo ‘abarca’, cuando, según el contexto, debe modificar al sustantivo ‘municipios’, así: “…el que más municipios abarca…”. En la muestra glosada, ‘municipio’ se toma como una entidad, un cuerpo, de tal manera que el verbo ‘abarcar’ tendría en ella el significado de ‘ceñir, rodear, abrazar’; en la frase castiza, como número, en la que dicho verbo tiene el sentido de ‘englobar, comprender, incorporar’. No es lo mismo “Juanito es el que más come albóndigas” que “Juanito es el que más albóndigas come”. Analice, y verá.

* * *

El verbo ‘inferir’ quiere decir ‘deducir’ (“obtener una consecuencia, idea, conocimiento, etc., por su relación con otra que es su antecedente”. // Formar una idea por cualquier clase de razonamiento”). Según estas definiciones, dicho verbo está mal empleado en esta frase: “…muestran el cobre, infiriendo una doble moral y un asombroso énfasis en su inteligencia corrupta…” (LA PATRIA, Voz del lector, Carlos Arturo Molina Parra, 24/3/2017). ‘Exteriorizar’ es uno de los muchos verbos con los que la ‘idea’ del redactor queda mejor expresada. También ‘evidenciar, exhibir, desplegar’, etc. La precisión en el uso de los términos es indispensable para que el lector comprenda lo que el redactor pretendió comunicarle.

* * *

‘Actitud’ es “la manera de estar alguien dispuesto a comportarse u obrar”. Y esta ‘actitud’ (‘manera, proceder’), como la experiencia, se adquiere, no se aprende: ‘aprender’ (estudiar, ilustrarse,’) es ‘adquirir conocimientos’; ‘actuar’, en cambio, es ‘poner algo en acción’.Y aunque, como todos los términos sinónimos, en algunos casos puedan tener alguna afinidad, en éste, no, porque una ‘actitud’ se consigue con la repetición de los actos correspondientes. No está, por lo tanto, bien empleada en esta frase de Oasis: “Resiliencia (…) es una valiosa actitud que se aprende desde niño” (26/3/2017). Como digo, “la precisión…”; mejor, como pide el viejísimo dicho,“a por a, y be por be”.