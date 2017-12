‘Bifurcarse’ (“dividirse en dos ramales, brazos o puntas una cosa. Bifurcarse un ferrocarril…”) es un verbo ciento por ciento reflexivo, a saber, no es ni transitivo ni intransitivo. El experimentado escritor manizaleño Eduardo García Aguilar escribió: “Pero no fue así, y el camino bifurcó hacia el lado de los Jaramillo…” (LA PATRIA, 3/12/2017). De acuerdo con su naturaleza de pronominal y de su acepción, el verbo está mal empleado en esta frase, porque, si ‘se bifurcó’, quiere decir que el camino se convirtió en dos (el original y el que se dirigió “hacia el lado de los Jaramillo”). Por esto, me parece que el verbo adecuado en el cuento es ‘desviarse’, pronominal también en esta oración, u otro que exprese la misma idea, a no ser que el camino original no hubiese desaparecido, caso en el cual debió expresarlo como él sabe hacerlo. Además, por regla general, los apellidos tienen plural, por lo cual debe decirse y escribirse ‘los Jaramillos’. La Academia de la Lengua exceptúa de esta norma los apellidos que representan una dinastía y, generalmente, los que terminan en ‘ese’ o ‘zeta’.

* * *

En el mismo artículo, el señor García Aguilar escribió: “…y allí conectó con los tíos de luengas barbas…”. El verbo ‘conectar’ (“unir, enlazar, establecer relación, poner en comunicación”) es transitivo, pero, de acuerdo con la Academia de la Lengua, puede ser también pronominal (‘conectarse’), lo que no tiene discusión, e intransitivo (‘conectar con’). Según esto, la frase citada es correcta, con lo que no estoy de acuerdo, porque los verbos son transitivos (piden complemento directo) o no lo son (no aceptan dicho complemento). Que un verbo pueda ser transitivo o intransitivo me parece un absurdo, porque, si es transitivo, por su naturaleza, siempre pide el sujeto que realiza la acción, y, ¡cómo no!, la expresión de esta acción, por ejemplo, “Mateo conectó su celular al televisor”, frase en la que el sujeto, Mateo, ejecuta la acción de ‘conectar’. Cuando la acción es ejecutada por el sujeto, pero este mismo la recibe, se acude al reflejo ‘se’; verbigracia, “y allí se conectó con los tíos”, a saber, estableció una relación con ellos. Sucede lo mismo con el verbo ‘destacar’, que para la Academia puede ser transitivo o intransitivo, lo que, como expliqué, es incongruente. Por descontado, esto no es más que mi opinión.

* * *

¿Podrá hablarse de un ‘crítico ferviente de algo’? Porque, generalmente, se emplea el adjetivo ‘ferviente’ para calificar algo positivo, verbigracia, “defensor ferviente de sus ideas’. Un acucioso lector se formula esa pregunta porque leyó la siguiente información: “Desde entonces (Michael Flynn) se convirtió en un ferviente crítico de las políticas de defensa e inteligencia de Obama” (LA PATRIA, Mundo, 2/12/2017). Según su definición (“fervoroso, entusiasta o ardoroso ejecutante de alguna cosa”) y sus muchos sinónimos (‘apasionado, fogoso, furibundo, fanático, ardoroso, arrebatado…’), en la frase de marras está bien empleado. En resumen, no siempre ese adjetivo significa ‘piadoso’ o ‘fervoroso’.

* * *

El prefijo ‘auto-’, que proviene del griego, significa ‘el mismo, por sí mismo’, y se presta para la formación de innumerables palabras castizas. Pero también su abuso contribuye a la construcción de palabras o frases risibles, como ésta que asienta el señor Manuel Seco: “El trigo se autofecunda a sí mismo”, o redundantes, como lo expone muy bien la profesora Edith Angélica Bustos C.: “En cuanto al prefijo auto, me encuentro con estas expresiones: "...se autoproclamó presidente de la República." "...se autohirió mortalmente" y muchas más por el estilo donde sobra el prefijo auto”. (27/11/2017). La explicación es la misma que expuse en mi columna anterior, en la que me referí al reflexivo ‘se’, pronombre que cumple a cabalidad, él solo, su oficio. El prefijo ‘auto-’ se emplea para formar sustantivos (‘automóvil, autosuficiencia’), adjetivos (‘autónomo, automático’) y verbos en infinitivo (‘autoflagelarse’); debe usarse siempre pegado al nombre correspondiente, pero nunca con inflexiones verbales en las que se expresa el sujeto del verbo, como en las frases criticadas por la profesora.