El término ‘bien’ tiene de adjetivo lo que una conjunción, de adverbio. En una sola palabra, nada. Una de las guías del crucigrama de El Tiempo del 6 de septiembre fue ésta: “Con el adjetivo bien, es una persona de buena apariencia”. ‘Bien’ puede ser sustantivo, verbigracia, cuando hablamos del ‘bien’ y del ‘mal’. Pero es primordialmente un ‘adverbio’, es decir, que sirve para modificar verbos (‘canta bien), adjetivos (‘bien visible’) y adverbios (‘bien temprano, bien tarde’), como en la guía de marras, en la que modifica el adjetivo ‘apersonada’ (la respuesta del crucigrama): ‘bien apersonada’, que equivale a ‘muy apersonada’ (‘muy’ es también adverbio). Pero, valga la verdad, rarísima vez encuentro errores en los crucigramas de El Tiempo.

* * *

A los escritores en general, y a los periodistas en particular, les comunico una buena nueva: el castellano tiene el adverbio de tiempo ‘cuando’, del latino ‘quando’, que señala el tiempo, el punto o la ocasión durante los cuales sucede algo. Y que no puede por ningún motivo ser reemplazado por el adverbio de lugar ‘donde’, precisamente por esto, porque éste señala únicamente el sitio en donde algo ocurre. Este uso equivocado de ‘donde’ está tan extendido, que ya se volvió plaga. Como muestra, este espécimen: “…fue por aquel entonces donde se le dio el nombre de…” (LA PATRIA, Imposible Vivir Así (IVA); Francisco Javier González, 7/9/(2018). En esta frase, ‘por aquel entonces’ es una locución adverbial que indica el tiempo o la ocasión en que algo sobreviene, no el lugar, razón por la cual la relación, como es de tiempo, tiene que hacerse con ‘cuando’, así: “…fue por aquel entonces cuando…”, como decir, “fue en esa época cuando…”. Sin la menor sombra de duda. Es tal la influencia nociva del mal uso del adverbio ‘donde’, que, inclusive, con frecuencia lo emplean como pronombre relativo, como en el siguiente ejemplo: “…en los casos donde se hace difícil salir de ella…” (LA PATRIA, Camilo Vallejo Giraldo, 10/9/2018). El columnista se refería a la ‘contratación directa’, que no es, ni siquiera figuradamente, un ‘lugar’, por lo cual, para reemplazarla, sólo se puede hacer con un pronombre relativo, de este modo: “…en los casos en los que (o en los cuales)...”. ¡Cómo hace de falta la gramática!

* * *

Tendremos que celebrarle al verbo ‘oír’ una misa de difuntos y, luego, rezarle la novena tradicional, porque ‘ha muerto’. Ya nadie ‘oye’, todo el mundo ‘escucha’. Como prueba, estas palabras del presbítero Rubén Darío García Ramírez: “Cuando el Señor los toca, regresa la vista, se recupera el movimiento, se escucha de nuevo” (LA PATRIA, 9/9/2018). El Señor les devolvía a quienes auxiliaba ‘la capacidad de percibir los sonidos’, es decir, el sentido del oído. Volvían a ‘oír’. Que ‘escucharan’ o no dependía de la voluntad de cada uno, pues ‘escuchar’ es “prestar atención a lo que se oye”, o, como dicen los paisanos, ‘aguzar las orejas’. Muchos contertulios y muchos asistentes a una conferencia ‘oyen’, pero no ‘escuchan’. Y a todos nos pasa esto, que ‘oímos’, pero no ‘escuchamos’, causa esto de muchos desafueros.

* * *

Citado por El Tiempo, así se expresó el procurador general Fernando Carrillo: “Es un deber convocar a todas las autoridades a evitar que eso no se repita en Colombia” (Colombia, 10/9/2018). Con el adverbio ‘no’, el señor procurador manifestó lo contrario de lo que quería expresar, a saber, pedirles a las autoridades que ‘no evitaran la explotación de menores’, explotación, tema del artículo. Sucede lo mismo con la locución ‘cuidarse de no’. Así como uno evita las malas compañías, así también ‘evita que algo nocivo se repita’. Y así como uno se cuida de los malos pasos, así también ‘uno se cuida de caer en ellos’, es decir, los elude. En resumen, con el adverbio de negación ‘no’ en la expresión ‘evitar que no’ se dice lo contrario de lo que se quiere afirmar.