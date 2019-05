Todos los días algo nuevo se aprende. Que recuerde, nunca antes había leído u oído el verbo ‘abalar’, del español occidental, según El Diccionario, y que tiene el mismo significado de ‘aballar’, “mover de un lugar”. ‘Agitar, mover’, según el diccionario de María Moliner. Me motivó a hablar de este verbo una frase de la columna del señor Hernando Arango Monedero, en la que lo emplea en lugar de ‘avalar’, el verbo apropiado en ella. Dice así: “Desde luego que la constitucionalidad de tal cambio, fue abalada por quienes tienen por misión hacer respetar la Constitución…” (Eje 21, 24/4/2019). De la confusión pudo ser culpable la digitación, porque el error es evidente, error que el sistema no podía corregir por la existencia de ‘abalar’. Y hay que tener presente también que el sistema no ‘piensa’, y que, por lo tanto, no sabe cuál de esos dos verbos, homófonos, es el preciso para lo que el redactor quiere expresar. ‘Avalar’ quiere decir “garantizar por medio de aval” (‘firma, garantía’), que fue lo que pretendió manifestar el columnista.

* * *

Las cosas malas o negativas no pueden ‘mejorar’, por ejemplo, no podemos decir que una enfermedad mejora cuando está cediendo o aminorando su gravedad, porque ‘mejorar’ es “hacer algo mejor de lo que era”, es decir, adquirir un grado más de bondad. En su columna de LA PATRIA el señor Bernardo Mejía Prieto escribió: “El sistema de transporte integrado que se ha estado tratando de implementar desde hace unos años, serviría mucho para mejorar la contaminación ambiental…” (29/4/2019). La contaminación ambiental es un fenómeno negativo, por lo cual, para expresar su disminución, hay que emplear otros verbos, como ‘disminuir, combatir, atacar, reducir, menguar, aminorar’ y muchos otros. Pudo también el columnista expresar su idea de este modo: “…para mejorar el medioambiente”. Ello es que la única manera de ‘mejorar’ cosas malas, enfermedades o vicios, por ejemplo, sería ‘empeorándolas’.

* * *

Las palabras tienen su acepción propia o peculiar, por lo cual no pueden emplearse caprichosamente, dándoles un significado que no poseen. El presbítero Efraín Castaño comenzó una de sus columnas de LA PATRIA de esta manera: “El cuarto dormitorio de mi amigo era oscuro, frío casi triste; solo la luz eléctrica en la noche daba un poco de esplendor” (24/4/2019). ‘Esplendor’, padre, indica ‘esplendidez, magnificencia, brillantez, fasto, gloria’, etc. Viene del latín ‘splendor-oris’ (‘brillo, fulgor, resplandor; magnificencia, belleza, pompa; lustre, gloria, nobleza; limpidez, pureza’). Así, hablamos del esplendor del Sol cuando brilla con toda su intensidad, sin nubes que opaquen su luz; también, del esplendor de algunos monarcas, caracterizados por la fastuosidad y esplendidez de sus reinados, y de la magnificencia de unas festividades, en las que nada se ahorró para hacerlas memorables. En la frase glosada, en lugar de ‘esplendor’, que, como expliqué, está ahí fuera de lugar, el sustantivo ‘claridad’ podría ser el indicado, pues es un vocablo cuyo significado sí admite grados de luminosidad.

* * *

No trino. No me gusta. Quizás ésta sea la razón por la cual desconozco las normas que rigen este novísimo sistema de comunicación. Por ejemplo, no sé si así como en ese medio parece que se puede maltratar al prójimo, así también se pueda maltratar el idioma. Digo esto, porque en el Trino del día de nuestro periódico -por supuesto que en él, por ser de Caldas, dice Tweet del día- un personaje de la política, muy conocido, por cierto, que hasta ministro fue, hace estas dos preguntas: “Si eso fue así ¿Porque mutilaron su cadáver? y ¿porque lo iban a enterrar?” (Guillermo Rivera, 29/4/2019). Si su intención fue refutar la primera explicación que dieron las autoridades del homicidio del reinsertado, debió formular las preguntas de esta manera: “¿Por qué mutilaron su cadáver? ¿Por qué lo iban a enterrar? Para no maltratar el castellano, digo.