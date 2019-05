En el comentario que para LA PATRIA hizo el congresista Fernando Araújo sobre la renuncia del Fiscal de la Nación, dijo: “Una aptitud muy gallarda del Fiscal…” (16/5/2017). O lo escribió. No lo sé. Sea de ello lo que fuere, o él al decirlo, o el transcriptor al ponerlo por escrito, confundieron ‘aptitud’ con ‘actitud’. Es evidente, porque son dos términos que expresan ideas muy distintas: ‘aptitud’ (del latín ‘aptitudo’ - ‘capacidad, idoneidad’) es la capacidad que tiene alguien o algo para hacer determinada cosa, desempeñar algún oficio o emprender algo, verbigracia, ‘aptitud para el dibujo’; en cambio, ‘actitud’ -la palabra apropiada en la frase del congresista- es, en una de sus acepciones, la “disposición de ánimo manifestada de algún modo”, por ejemplo, la ‘actitud gallarda -elegante- del Fiscal’. Nota: los diccionarios regulares proponen como origen de ‘actitud’ el sustantivo del bajo latín ‘actitudo-inis’, que no tenía el de los clásicos. Pero para Corominas su origen es otro. Transcribo: “ACTITUD. 1633. Del italiano ‘attitudine’ - ‘aptitud’, ‘postura, actitud’, tomado del latín ‘aptitudo’; el segundo significado lo tomó en italiano, por influjo de ‘atto’ - ‘acto’ y su familia”. Cosas de los idiomas.

* * *

‘Así mismo’ (‘asimismo’) es una locución adverbial que significa ‘también, además’. No debe confundirse con la frase ‘a sí mismo’, como lo hizo el corresponsal Mario Amariles Ruiz en esta afirmación: “…termina por ser incapaz de salvarse así mismo” (LA PATRIA, Voz del lector, 16/5/2019). “…de salvarse a sí mismo”, porque la idea pretendida por el redactor es la de ‘salvarse él mismo’, no la de ‘salvarse también’. ‘A sí mismo’ es una frase compuesta por la preposición ‘a’, la forma de acusativo del pronombre personal de tercera persona ‘se’ (‘sí’) y el adjetivo ‘mismo’, que hace ‘misma’, si el agente de esa acción es femenino. En la misma misiva leí esta oración: “Pero deben tener presente de igual manera que las libertades son difícil de conservarlas sino se impone la justicia…”. Mejor redactada, así: “…que las libertades son difíciles de conservar si no se impone la justicia”, haciendo concordar en número el adjetivo ‘difícil’ con el sustantivo que califica, ‘libertades’, y sin confundir la locución condicional negativa ‘si no’ con la conjunción adversativa ‘sino’. La pronunciación es la culpable de esta confusión.

* * *

Descuidada, muy descuidada, la redacción del tercer punto de la publicidad “Reciclar y ganar es muy fácil”, que dice así: “Lleva todos los recipientes a nuestros puntos y ingresalos a la máquina y recibe todos los beneficios que tenemos para ti” (LA PATRIA, 20/5/201). Dos errores, a cual más morrocotudo, estimado publicista: el primero, evidentísimo, la conjunción copulativa ‘y’, que por encontrarse con la vocal ‘i’, debió ser sustituida por ‘e’. En la época de los clásicos era corriente decir ‘padres y hijos’. Hoy no. El segundo, muy argentino, ‘ingresalos’, inflexión verbal esdrújula que exige la tilde respectiva: ‘ingrésalos’. En Buenos Aires sí dicen ‘llevá todos los recipientes (…), ingresalos (…) que tenemos para vos’. Es lo que la ‘Nueva Gramática de la lengua española’ llama ‘voseo’ (4.4d). Pero estamos en Manizales, creo.

* * *

Actualmente los redactores, casi todos, usan el adverbio relativo de lugar ‘donde’ de comodín. Hasta de remedio les sirve. Uno de ellos, el de Supimos que… de LA PATRIA, escribió: “…Adiel Quintero recibió una llamada, donde una funcionaria de la Alcaldía…” (Pensilvania, 20/5/2019). Cuatro días después, el mismo periodista redactó: “La Federación Internacional de Derechos Humanos presentó ayer a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) una comunicación donde le solicitan pronunciarse…” (24/5/2019). En estas frases lo empleó en lugar de un pronombre relativo -que o cual-, el apropiado en dicha construcción. Tanto ‘llamada’ como ‘comunicación’ son acciones, no lugares, por lo cual su reemplazo en la oración debe ser un pronombre, no un adverbio: “…recibió una llamada -o una comunicación- en la que” o “en la cual”. Tome nota, señor.