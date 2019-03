El publicista y escritor Álvaro Marín Ocampo está preparando la segunda edición de su glosario Voces fatigadas. Me gustaría que en él incluyera el adverbio ‘antes’, que denotaba principalmente prioridad de tiempo y de lugar, pero que ha sido olvidado por completo, bueno, casi, por los periodistas, que lo han remplazado irreflexivamente por el adjetivo ‘previo’ o por locuciones que lo incluyen, como en esta oración de un editorial de LA PATRIA: “De manera previa a la discusión, el gerente del Instituto de Cultura y Turismo de Manizales, Héctor Fernando Ortiz, presentó….” (14/3/2019). Cuando existía el adverbio ‘antes’, decíamos y escribíamos lo mismo de esta manera: “Antes de la discusión, el gerente…”. Lo que ignoro es si, escrito el texto de este modo castizo, es inteligible para los que lo escriben y para quienes lo leen. De lo que sí estoy seguro es de que hay hoy todavía muchos que recuerdan esta construcción.

* * *

Ya sabemos que la sintaxis nos enseña a ordenar las palabras en la oración de una manera, no sólo lógica, sino también comprensible. Me parece que el presbítero Luis F. Gómez mezcló berzas con capachos en la siguiente declaración: “Las múltiples situaciones de asimetría por poder, edad, rango, género, económica, social, etc. se prestan para generar unas ecologías donde los abusadores aprovechan para hacer de las suyas” (LA PATRIA, 17/3/2019). En su redacción, mezcló en la misma enumeración sustantivos -‘poder, edad, rango, género’- con adjetivos -‘económica, social’-. Si hubiese cambiado los adjetivos por los respectivos sustantivos (’economía, clase social’) otro gallo le habría cantado, y no habría pecado contra la sintaxis. Nota: El dicho Mezclar berzas con capachos se dice para referirse a quienes dicen o escriben cosas que no tienen ninguna relación entre sí.

* * *

Aunque por definición el sustantivo invariable ‘sinnúmero’ signifique una cantidad incontable de personas y cosas, para los efectos gramaticales es singular, es decir, que el artículo que lo determina debe concordar con él en este número, verbigracia, ‘un sinnúmero de manifestantes’. Norma que debió aplicar el corresponsal de La voz del lector Jorge Iván Gaviria Villa en esta queja: “…y mucho menos autoridades que corrijan a los sinnúmero de ciclistas que la transitan en contravía” (LA PATRIA, 19/3/201). De acuerdo con ella, la frase correcta es ésta: “…que corrijan al sinnúmero de ciclistas…”. El sustantivo tratado puede implicar millones, pero sigue siendo gramaticalmente singular.

* * *

Titular de El Tiempo: “Un Centro de Investigación para proteger a los frailejones” (Cali, 16/3/2019). El verbo ‘proteger’ es transitivo, por lo que, por regla general, no pide la preposición ‘a’ para su complemento directo. “…para proteger los frailejones”, es la manera castiza de expresar esta idea. Cuando se manifiesta aquello de lo cual se defiende (complemento circunstancial), se emplea la preposición ‘de’, por ejemplo, “es una obligación de todos proteger a los niños de los abusadores sexuales”. En este caso, se usa la preposición, porque, además de ser complemento de persona, sirve para determinarlo. Si lo que se quiere expresar es el instrumento que lo protege a uno de algo (complemento circunstancial o ablativo), se usa la preposición ‘con’, verbigracia, “me protejo de la lluvia con el paraguas”. Elemental.

* * *

El columnista de El Tiempo Adolfo Zableh Durán garrapateó lo siguiente: “No les interesan las mujeres o no les interesa saber de qué se trata eso…” (16/3/2019). Según esto, y de acuerdo con todas las muestras que antes he registrado, el desconocimiento de la manera castiza como debe usarse la locución impersonal ‘tratarse de’ es universal. Si es impersonal, -¿lo repito?-, no admite sujeto. Hay dos maneras -¿las repito?- de expresar lo mismo correctamente. Éstas: “…no les interesa saber qué es eso” o “…en qué consiste eso”. Y menos complicadas.