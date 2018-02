‘Años ha’, ‘días ha’ y frases en las que interviene la apócope de ‘hacer’ (‘ha’) son locuciones que expresan una cantidad numérica e indeterminada de tiempo, cantidad generalmente muy grande. Eran recurrentes en la literatura clásica. De Cervantes, esta muestra: “…quiero hacer una cosa con vosotros que ha muchos días que la tengo pensada y con madura consideración dispuesta” (I-XXXIX). En nuestros días, el columnista Luis Prieto Ocampo empleó una de ellas, mal, infortunadamente, en esta oración: “Con razón, porque este combustible desde años ha, ha sido el alma de la economía…” (LA PATRIA, 26/1/2018). En ella, sobra la preposición ‘desde’. Con ella, el redactor debió cambiarle el giro a la frase, así: “Desde hace muchos años…”. Las locuciones ‘años ha’, ‘días ha’, etc. -elegantes y muy castizas si bien empleadas- expresan, sin necesidad de preposición alguna, las ideas pretendidas por quienes echan mano de ellas.

* * *

En este oficio, hay que machacar, aunque sea en hierro frío. En apuntaciones anteriores me referí al uso equivocado del anglicismo ‘locación’ para designar con él los lugares en donde se filman escenas de películas fuera de los estudios. Lo hizo así el columnista sabatino de El Tiempo Luis Noé Ochoa en esta frase: “…sino que Colombia haya sido escogida como locación por Hollywood” (10/2/2018). Y es anglicismo, porque en inglés se emplea el término ‘location’ para expresar esa idea. En castellano, el término apropiado es ‘escenario’, que es ‘el lugar en donde se desarrollan las escenas de las películas’, lugar que puede ser ‘interior’ o ‘exterior’. Para comprobar si la Academia de la Lengua, movida por el uso, le había añadido ya la acepción criticada a las tradicionales, revisé la última edición de su diccionario (vigesimotercera), y esto encontré: “Locación. (Del latín locatio, onis). f. Derecho. Arrendamiento. (// acción de arrendar). Locación y conducción. f. Derecho, poco usado. Contrato de arrendamiento de obra”. Nada más. Es lo que significa en latín, además del lugar en donde se colocan las cosas, por ejemplo, las palabras en la oración.

* * *

Con el paso de los días, se hace más notorio y empalagoso el empleo equivocado del verbo pronominal ‘reelegirse’, cuando se menciona la reelección de algún mandatario, nacional o extranjero. El editorialista de El Tiempo escribió: “…para forzar una Constituyente que le dé vuelta a la Carta Magna y él pueda reelegirse” (El Tiempo, editorial, 6/2/2018). “…y él pueda ser reelegido”, aunque, por tratarse del dictador de Venezuela, podría pasarse por alto esta corruptela, pues allá se hace lo que a él le da la gana, y, efectivamente, él sí ‘se reelige’. Pero en países en donde aún hay algo de democracia, los presidentes no se reeligen ellos mismos, sino que eso que llaman ‘el pueblo’ los reelige. Siempre me he preguntado el ‘porqué’ de la aceptación y generalización de los vicios del idioma. Un arcano que no he podido desvelar.

* * *

‘Consumir’ es un verbo transitivo, por lo cual, como todos los transitivos, no rige, por regla general, pues hay excepciones, la preposición ‘a’ para su complemento directo, por ejemplo, ‘en esta casa consumen mucho gas”. El editorialista de El Tiempo olvidó esta norma, y chapuceó: “…para frenar un mal que está consumiendo a algunos de los ríos del país” (El Tiempo, editorial, 10/2/2018). La construcción castiza es ésta: “…que está consumiendo algunos ríos del país”. Así, incluso, suena mejor, mucho mejor. Y, cosa es de extrañar, el mismo editorialista suprimió la preposición ‘a’, necesaria para determinar el complemento en la siguiente frase: “Se trata de una industria que se toma Colombia” (12/2/2018). “…una industria que se toma a Colombia”, puesto que, con la eliminación de la preposición, Colombia puede convertirse en el sujeto del verbo tomar’, lo que se aprecia mejor si invertimos el orden de palabras, y decimos “una industria que Colombia se toma”. Nota: La Academia de la Lengua, en contra de la norma centenaria y lógica, le impartió ya su bendición a esa construcción, corriente en nuestros días. ¡Lástima!