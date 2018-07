Parece que el rosario de irregularidades y actos fraudulentos en el Cable Aéreo de Manizales no para. Los hallazgos, observaciones y advertencias presentes en los informes de la Contraloría General, la Revisoría Fiscal, Control Interno y en comunicaciones de algunos funcionarios dan cuenta de que los problemas de la entidad respecto al ingreso de pasajeros y recaudo de recursos siguen siendo el pan de cada día.

Conté en mi columna anterior que durante años el sistema de ingreso basado en los tiquetes fracasó debido a que la tecnología implementada era absolutamente deficiente y facilitaba actos fraudulentos ya que permitía que los usuarios entraran con cualquier elemento que pasara por los torniquetes: hojas, cartones, monedas, tiquetes falsos, etc. Pese al conocimiento de las instancias directivas de estos hechos, se ha actuado de manera lenta y errática, con lo que se ha prolongado un detrimento de recursos en la entidad.

La implementación de las tarjetas inteligentes no ha frenado la cadena de malos manejos e irregularidades. A finales de 2017, en medio de la implementación inicial de este mecanismo, se reportaron múltiples inconvenientes: 804 tarjetas inteligentes no fueron leídas por el software y los torniquetes no giraban completamente en algunas ocasiones, lo cual generó que a los usuarios se les descontaran varios pasajes, como sucedió con las famosas tarjetas del TIM en 2010. Estos hechos, según advirtieron funcionarios del Cable, se dieron a raíz de que la parte electrónica de los torniquetes no es la adecuada y debido a que la comunicación con el software presenta muchos problemas.

A esto se suma la pérdida de 103 tarjetas, ante lo cual la Contraloría no recibió explicaciones satisfactorias ya que según este ente de control la administración del Cable Aéreo “siempre justifica la variación con documentos que carecen de claridad y sustento”. En la actualidad el sistema de verificación de saldo en las estaciones no funciona en algunas ocasiones o brinda información incorrecta y cuando se cae el sistema se entregan recibos a los usuarios, lo cual impide el control efectivo en el ingreso de pasajeros.

Estas fallas recurrentes se pueden estar dando debido a la calidad de las tarjetas. Conocí una comunicación reciente dirigida al Gerente del Cable Aéreo en la que se advierte que las tarjetas compradas pueden ser ilegales. En una solicitud de cotización de tarjetas inteligentes, uno de los posibles proveedores informó que las tarjetas actuales son piratas, es decir, son copias ilegales que no cumplen con derechos de autor ni permiten un correcto funcionamiento técnico en sistemas americanos; el posible oferente sugirió incluso que se denunciara penalmente a la empresa que las proveyó. Al momento no se ha dado la compra de nuevas tarjetas, no hay pruebas de investigación sobre este asunto y no existen certezas sobre las denuncias del posible proveedor, y por ende, no hay seguridad respecto a la originalidad de las tarjetas que actualmente se usan para acceder al cable.

En medio de este mar de denuncias y hallazgos, se me informó que una de las funcionarias que lideró parte de los procesos de revisoría fiscal al Cable Aéreo fue vinculada laboralmente por esta entidad, según consta en el certificado de afiliación a una entidad de Riesgos Profesionales el 3 de julio del presente año. La funcionaria trabajó hasta hace pocas semanas con la firma Nexia Montes y Asociados, que entre 2016 y 2018 le realizó 1.237 observaciones al Cable Aéreo, y fue la profesional que elaboró, revisó y aprobó la más reciente opinión sobre los estados contables del cable el pasado 6 de abril. Misteriosamente la contadora pública fue desafiliada de la aseguradora el 5 de julio de este año, dos días después de haber sido vinculada. No deja de ser grave que la administración del Cable Aéreo haya vinculado laboralmente a alguien que ejercía veeduría y control sobre esta entidad pública hasta hace pocos días ya que si bien podría no existir un impedimento legal, esta especie de puerta giratoria es impresentable, más aún en una institución con un elevado nivel de malos manejos y actos fraudulentos.

Pondré varios de estos hechos en conocimiento de las autoridades para que determinen si esta serie de hechos en el Cable Aéreo responden a falta de control y mala gestión administrativa o si alguien se está lucrando de la anarquía reinante en la entidad.