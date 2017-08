No hay nada que hacer. El empuje del taurinismo en Manizales es un fenómeno imparable.

Como bien sabes hay del orden de mil jóvenes abonados a la Feria taurómaca manizalita que ocupan lugares privilegiados, por ubicación y por precio, en la plaza de toros de esa ciudad. Pues bien; gran parte de ellos se ha agrupado en una Peña Taurina que han denominado Taurojoven, la cual acaba de presentar en sociedad un movimiento que busca defender y promover el espectáculo taurino en su ciudad y que han bautizado con el nombre de “Movimiento Espontáneo”.

Quizá, para acristianar el fenómeno se hayan inspirado en la definición del término espontáneo, que creo conocer y cito para hacerte ver como en ella se condensa la ontología de este movimiento; dice mi fiel e inseparable Pequeño Larousse Ilustrado de la palabra espontáneo: a) que se hace de forma voluntaria, b) que se produce por sí solo sin agentes externos que lo provoquen, c) que actúa con naturalidad, sinceramente.

Nada más cierto resulta decir que a este conglomerado de muchachos aficionados se les apareció el fenómeno, al cual están dando forma corporal y a él se unieron de manera absolutamente libre; que nadie lo ideó y que nadie ni nada, diferente al destino, podría reclamar su paternidad; igual de incuestionable resulta el hecho que dentro de las diversas características que identifican a la juventud se encuentran la naturalidad y la sinceridad. Ergo, como dicen tus amigos los abogados, mejor apelativo no le hubiesen podido dar, ni mejor presagio de éxitos se pueden vaticinar cuando en el fondo de su nombre se descubre con total claridad cuál va a ser su razón de ser, su realidad. Clara, sana, independiente, soberana y transparente.

Vio la luz primera el Movimiento Espontáneo en un día campero que se realizó en la Ganadería Ernesto Gutiérrez, en el cual hubo visita a los toros que se lidiarán esta temporada en las diversas plazas colombianas, seguida de un tentadero de hembras, para dar paso luego a la presentación de las inolvidables “Cuadrillas Juveniles” que tantos sustos, alegrías y amoríos les concedieron a los aficionados prácticos que hoy pasan de los cuarenta años. Y para cerrar con broche de oro hubo declamación de poesía taurina y baile flamenco.

Me han contado los jóvenes que dentro de sus planes a corto plazo está el de programar, para el mes de octubre, una marcha multitudinaria en unión de los galleros y de los caballistas y con el concurso de los diferentes estamentos de la economía tanto formal como informal que se benefician de la realización de los espectáculos taurinos que se programan en la ciudad y que han llamado “El Paseíllo de la Libertad”. ¿Y por qué se ha unido la gente de los gallos y de los caballos a esta marcha? Pregunté. Y la razón dada fue que estas actividades recreativas, junto con el coleo, que en la zona de Caldas no se realiza, son las que están siendo injustamente perseguidas por los politiqueros de turno. Son las cuatro manifestaciones culturales más arraigadas dentro de la idiosincrasia, sobre todo rural y provincial de nuestra Colombia, que quieren prohibir desde Bogotá varios miembros del desprestigiado Congreso, pensando erróneamente que tales acciones les podrían rendir réditos electorales. Y se equivocan de tajo, pues con esta unidad entre los seguidores de las cuatro expresiones tradicionales perseguidas, que se está dando no solo en Manizales sino en todo el país, resulta claro que, como reza el dicho: “Puede que no seamos machos pero sí somos muchos”.

Así que saldremos a marchar para abrirles los ojos a las autoridades y a nuestros congresistas sobre la necesidad de defender ante quien sea, la pervivencia de la Fiesta Brava en Manizales, so pena de crear una debacle económica para muchos de los ciudadanos que gracias a ella logran su sustento.

Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile.

Añadido: Pretender prohibir la tauromaquia en Manizales es atentar contra el derecho al trabajo de miles de ciudadanos honestos y laboriosos.