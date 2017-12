Aprovechando la llegada del Niño Jesús esta noche vamos a pedirle en esta carta algunas cosas que quisiéramos que como taurinos nos trajera, no solo para alegrar nuestra existencia sino para engrandecer la fiesta y asegurar su pervivencia. Nuestros pedimentos se refieren no solo a aspectos puntuales del espectáculo taurino sino que también buscan obtener obsequios en lo relativo a la base ideológica que debe garantizar la vida de la tauromaquia y que no es nada distinto a que en este país se aplique lo que todos predican, vale decir respeto, tolerancia, inclusión y libertad efectiva.

Dado que aquellos que quieren el fin de la tauromaquia en nuestra Patria solo conocen la Fiesta someramente, básicamente a través de fotos tendenciosas y afirmaciones sesgadas y mentirosas que provienen de las huestes antitaurinas, le pedimos al Niño Dios que a ellos les traiga objetividad e inteligencia que les permita ahondar en el conocimiento de lo que es la tauromaquia y luego, una vez conocida en sus reales dimensiones, les conceda la virtud de poder emitir conceptos en forma honesta y realista.

Y a la multitud de candidatos y precandidatos presidenciales que hoy tenemos nos gustaría que el Niño Jesús les trajera la esperanza de obtener votos de muchos de los participantes de la gran coalición que se ha conformado entre galleros, coleadores, amantes de la corraleja y taurinos. Esto se los concedería si dejaran de lado las por demás populistas y excluyentes propuestas de acabar con estas tradicionales actividades recreativas.

Y ya entrando en materia, le pediríamos al Niño Dios que nos trajera a los ruedos toros de verdad y no un remedo de ellos. Toros para las corridas y novillos para las novilladas y festivales y no a la inversa que es como les gusta a las figuras. Vale decir, novillos de festival en las corridas de “Maestros” y toros cuajados para los novilleros que empiezan. Ojalá nuestro regalo consista en la aplicación de aquella máxima que dice que el toro bravo, como la mujer del César, no solo debe serlo sino parecerlo. Mejor dicho, un arcón que contenga trapío.

Y qué bueno sería que dentro de los presentes que esperamos recibir hubiese un baúl cuyo contenido fuese la emoción, que la debe poner el toro y otro que contuviese la entrega, que la debe poner el torero. El que la corrida no le permita a los asistentes vibrar frente a demostraciones de poder y casta de un animal de lidia y la exposición al peligro de un hombre, quien logra salvarlo gracias a la técnica y al valor le hacen mucho daño a la Fiesta.

Los taurinos debemos dejar de ser un núcleo social vergonzante y eso es el último pedido navideño. Ya es hora que nos dé la entereza para que dejemos de tapar el hecho que la Fiesta es dura, que es para corazones y espíritus templados, pero eso sí capaces de encontrar arte, belleza y plasticidad en una danza con la muerte. Los toros de verdad pueden matar y deben morir, como lo manda su naturaleza, con hidalguía, luchando y a espada. Así ha sido, es y deberá seguir siendo para que la Fiesta conserve su esencia.

Hoy día de la Natividad nos olvidemos que nuestra sociedad moderna está aceptando situaciones que destruyeron culturas e imperios. La forma de conservar la identidad de un pueblo para mantenerse fuerte y digno es respetando sus raíces, costumbres y tradiciones. Este país lo forjaron titanes que jugaban con fieras, con toros, con gallos y con potros cerreros. Esa es Colombia. Querámosla como es y no pretendamos copiar a una sociedad extranjera con la que nada tenemos que ver y en la cual ni nos quieren ni nos aceptan.

Recibe un abrazo de tu amigo El Fraile.

Añadido. Una cosa es ser de izquierda y otra muy distinta ser un resentido social. Los primeros son respetables y los segundos un peligro para un país. Por el bien de Colombia aprende a diferenciarlos.