Argumentos peregrinos

Cuando recibas esta nota yo espero andar por “Las Españas”, posiblemente en la Villa Ducal de Lerma en donde se celebraban las Fiestas del Toro Enmodorrado los septiembres de cada año, si no estoy mal, desde finales del año mil quinientos.

Antaño dichas fiestas consistían en cerrar la plaza central del pueblo, conocida entonces y hoy como la Gran Plaza dado que es una de las más grandes de España, para convertirla en un gigantesco coso taurino en el cual los nobles “rejoneaban” los toros; una vez terminada la gesta incitaban las reses a entrar en un callejón que conducía a un precipicio por el cual se despeñaban y morían al golpearse brutalmente contra el fondo del abismo.

Habiéndote instruido sobre este particular paso a comentarte una información que leí en el Diario LA PATRIA antes de “cruzar el charco”, en la cual se publica una entrevista corta y puntual, hecha tanto a senadores como a representantes del departamento de Caldas a quienes se les solicitó fijaran su posición frente a la defensa de la continuidad del espectáculo taurino en Colombia. Coincidían todos, menos uno, en la necesidad de luchar por preservarlo, principalmente en Manizales, dada su condición de motor generador de logros efectivos y tangibles en materia turística, social y económica. Y no olvidaron mencionar, claro está, el cariz social que los eventos taurinos tienen en esta ciudad, en donde se entrega una ingente cantidad de dinero anualmente al “Hospitalito Infantil”, que bastante falta le hace, para poder cumplir con su misión de cuidar y curar a la niñez menos favorecida del departamento. ¡Ah! y se me pasaba añadir que cuando se habla de economía en forma genérica se incluye tanto la formal, hotelería, transporte, turismo, restaurantes, bares, fondas, discotecas, casetas, etc., como la informal que es quizá la que más necesita de ese fuerte “empujón” que recibe cada semestre gracias a las ferias taurinas que se celebran en la ciudad.

Resulta que unos de los representantes a la Cámara entrevistados manifestó que dada su condición de animalista era apenas obvio que no compartiera el punto de vista de sus demás colegas en lo relativo a mantener la corridas de toros en la ciudad. Hasta ahí todos conformes. Cada persona tiene su forma de ver las cosas, y mientras esta sea filosóficamente leal y honesta los taurinos la respetamos. Lo que en este caso pone en la cuerda floja el tema de la producción de ideas sensatas aparece cuando el representante en cuestión decide, en un insospechado arranque de fulgor imaginativo, informar que “le pedirá al gobierno nacional que ayude a financiar El Circo del Sol para la Feria de Manizales”. Parece que, según él, esta será la gran solución para paliar los destrozos económicos, sociales y culturales que en todas las materias de la vida local causaría la desaparición de corridas y novilladas en la “Ciudad que hizo las ferias en América”.

Con el respeto que hoy en día y dada la crisis de credibilidad por la que atraviesan nuestros cuerpos legislativos, estos y sus agentes merecen, yo pregunto si lo manifestado por el representante de marras es que lo que va a tocar en Manizales es aficionarse apasionadamente al espectáculo del Circo para que este se mantenga “en cartelera” por los próximos sesenta años, como ha sucedido con la Feria Taurina. ¿Deberán los manizalitas hacer a un lado su idiosincrasia, sus raíces íberas, sus costumbres y tradiciones para dar paso a un amor monegasco por las disciplinas de los malabaristas, equilibristas, contorsionistas y demás “istas” como sucede hace apenas cuarenta años en el principado? Volvámonos serios. No más argumentos peregrinos. Respeto señores por favor, ¡respeto!

Recibe un abrazo de tu amigo. El Fraile.

Añadido: Aún cuando no es mi estilo en estas misivas, mi querido Juan José, hoy sí protesto más como ciudadano que como taurino frente al hecho que algunos políticos quiera tratar a la gente de a pie, como tú y yo, como a parapléjicos mentales. O será que no lo realizan. ¡Me han puesto a dudar!