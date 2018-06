¡Tanta vaina por tomarse un guaro en un estadio! En el país de la ignominia estamos consternados porque un grupo de paisas en el mundial de Rusia encaletaron aguardiente en unos binoculares y se lo tomaron dichosos mientras esperaban el partido de nuestra selección contra Japón. Ahora en medios de comunicación y redes sociales hablan de ellos como criminales. Hasta la cancillería colombiana intervino para que las autoridades de ambos países trabajen unidas para vengar la honra de Colombia. Todos contra la vida de estos pobres mortales que pasaron más bueno que nosotros. ¡Moralistas desvergonzados! Ni los cientos de líderes sociales asesinados ni las infames fosas comunes ni los niños abandonados merecen tanta solidaridad. El país de la desidia indignado porque tres pendejos tomaron trago en un estadio ruso.

A veces creo que todo se resume a la puerca envidia de los que no soportan que otros sean felices. Que somos tan mezquinos que nos fascina ver cómo se le jode la vida a otro. Cansados de ser injustos, ruines y mediocres nos alegramos cuando tenemos la maravillosa posibilidad de acabar con alguien que tuvo la suerte de hacer lo que nosotros no hicimos. Otras veces pienso que nos regodeamos de placer cuando vemos que otros sufren por lo que hemos sufrido tanto sin que a nadie le importe. Pero algo debe estar mal en Colombia para que Avianca eche a un empleado ejemplar porque salió en un video recibiendo un trago en un partido de fútbol.

Yo no hubiera podido conservar ningún trabajo si me hubieran grabado cada vez que tomé trago en un sitio público. He tomado en parques, playas, calles, estadios, teatros, taxis y hasta en funerarias. Y muchas veces camuflé licor para entrar a conciertos y bares. Y no por eso “me encuentro a disposición de las autoridades”. Así terminó su video el muchacho que trabajaba en Avianca y que ahora está desempleado en Rusia, en el que pide disculpas y dice que su intención no fue ofender a nadie. En el comunicado público la compañía aérea dice que lo despidió porque “este hombre violó la ley y normatividad vigente en el marco del evento mundialista”. Una empresa que sobrevende vuelos y manda a sus pasajeros en aerolíneas de bajo costo cobrando tiquetes completos, una compañía que les paga mal a sus pilotos nacionales y después de que hacen huelga los despide, que no devuelve la plata de sus pasajeros cuando por justa causa lo solicitan, una empresa que hace lo que le da la gana con sus clientes ahora se las da de defensora de normatividades.

Pobre muchacho. Se va de vacaciones con su esposa y dos amigas a cumplir el sueño de ver a nuestra amada selección en el mundial y el viaje de sus sueños termina en pesadilla porque a un estúpido se le ocurrió grabarlo y montar el video en redes sociales. Después de meses de trabajo, planificación y ahorros llega al primer partido y se encuentra con unos amigos de Medellín, va a saludarlos, le ofrecen un guaro encaletado, se lo toma y se va a su puesto, para después ver perder a su equipo. Sale del partido y por redes sociales se entera de semejante escándalo nacional, en un país en el que cuando juegan Santa Fe y Millonarios el jíbaro de bazuco entra al Campín a vender su mercancía sin problema ya que pasó la requisa porque esta vez no llevó la puñaleta.

Espero que el muchacho gane la demanda por despido sin justa causa y le paguen una indemnización millonaria que le alcance para ir a Catar al próximo mundial 2022 y comprar el trago dentro del estadio. Aunque es posible que allá sí esté prohibido. Pero en Rusia no lo está. Otra cosa es que no se pueda entrar trago porque adentro tienen el negocio de cerveza carísima que venden a montones como venden vodka afuera en las calles. Esos rusos toman más trago que nosotros que ya es mucho decir. Por eso me parece que no están tan escandalizados como la mojigata cancillería colombiana. Que le bajen el precio al trago en los estadios que aquí ya pusieron la fábrica de vinoculosguardientroskys.