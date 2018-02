Las perritas me miran raro y los gatos me ronronean… ¿será que presienten algo? Desde ayer me duele todo, las rodillas, las piernas, siempre mis piernas. Me duele la cabeza y ay ayy ayayay ¿qué queda aquí arriba de la cintura abajito de la espalda al lado izquierdo? Me dan como picadas ahí a ratos… ¿o será que esta picada de mosquito que me salió en el brazo hace poco, es dengue, chikungunya o zika? Tengo fiebre, me parece, la vez pasada compré un termómetro digital pero no sé dónde lo guardé, puede estar en mi mesa de noche, ahora no puedo buscarlo, este dolor de cabeza debe ser por el desorden de esos cajones ¿o será por la jarra de limonada con panela que me tomé ayer? Es lo único raro que he hecho, tomar panela, que no es tan buena como parece.

Con tal de que no me toque ir a un hospital hasta me tomo un acetamonifén y busco el termómetro en los cajones. No quiero ni acordarme de mi última vez en una clínica y la volada de urgencias después de pelear con la jefe de enfermeras para que me dejara firmar mi huida. A la media hora de irme tenía 40 de fiebre y tuve que llamar a mi doctor Pachito que me recomendó bañarme con agua fría y ponerme toallitas con hielo en las axilas y en las corvas de mis adoloridas piernas. Aún él, que tiene gran corazón, no puede evitar la tortura de un paciente. Estoy hiperventilando. No voy a pensar en hospitales. Tengo que dormir.

¿Es en sueños o es realidad que Petro va de primero en la encuesta Invamer? La fiebre es la otra dimensión, delirante, caliente y fría, seca y mojada, alucinante. Unos piensan que la fiebre es el síntoma de una infección y otros creen que es la forma en que el cuerpo se cura… Ayy que cantidad de cosas con las que tiene que cargar uno para que esta máquina funcione día y noche, qué perfección de la creación pero qué vulnerable es el cuerpo, una bomba de tiempo… ¿Cómo se llamará la fobia a los hospitales, cómo nos dirán a los que tenemos la enfermedad opuesta a la hipocondría? Apenas me despierte me tomo la pepa que me quite el dolor y me baje esta fiebre.

Me siento mejor, he debido tomármela antes, así odie tomar pastillas ésta me va a aliviar. Cuánto daría por un caldito de papa de los de mi mamá, es que no sé si salga de esto sin un caldo de esos, ay, nada que me dé más nostalgia que estar enferma. Pero bueno, fuera nostalgias y enfermedades, me alivié, voy a darle la comida a mis perritas y me pongo a arreglar los cajones.

Encontré el termómetro, y tengo 38. Alcancé a averiguar que padezco Nosocomefobia, aunque no estoy tan grave pues no me da pánico cuando veo un hombre vestido de blanco, pero el resto de los síntomas de la fobia a los hospitales los tengo, leves. Voy a ir como va cualquier persona, y acompañada de Diego, y él me va a cuidar… ay, ese es el mayor miedo, que lo tenga que cuidar a uno el marido…

Fui, y me devolví. Para no tenerme que fugar. Ese hospital estaba lleno de niños cundidos de bacterias, como en mis peores pesadillas ¿A qué horas me tomé la pasta esa? Creo que ya me toca la otra. En internet dice que el dolor de cabeza es un síntoma de intoxicación, deshidratación, hepatitis, cáncer, meningitis, de cualquier cosa grave y no tanto, hasta de estrés. Mi hermana me dice que así empiezan las infecciones urinarias… claro, puede ser esa picada que me da atrás al lado izquierdo… “Tres cosas hay en la vida, salud, dinero y amor” tengo esa canción como un disco rayado por allá detrás del dolor. Por supuesto la salud va primero, y qué generosidad la del autor con el amor y el dinero, porque la realidad es que sin salud no hay nada. Y la otra realidad es que Petro va de primero, como la salud…