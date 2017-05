Preguntas para la doctora sin corazón

¡Los misterios de Dios! ¿Cómo puede ser posible que en nombre de él una pareja de alienados medievales se crea con derecho a quitarles los derechos a nuestros niños? Y qué tal este argumento, que es por defenderlos, y será por eso que los quieren condenar a vivir en un instituto de Bienestar Familiar, por lo menos hasta que cumplan dieciocho años, pues apenas los cumplan tendrán que irse… ¿Será que estos atorrantes no lo saben? ¿Será que no saben que son miles los niños en el ICBF en estado de protección porque sus derechos han sido brutalmente vulnerados…? ¿Será que su moral cristiana no les permite sospechar que todos estos niños sueñan con ser adoptados por alguien que los quiera?

¡Y todavía se dicen liberales! Gracias a Dios no pasó en la Cámara el proyecto del referendo, pero aún no están a salvo los niños, ni nosotros, estos mercenarios seguirán su cruzada discriminatoria hasta el fin de sus días. Empezaron con los gais, ahora todos los que no somos como ellos merecemos ser excluidos de amar; parece que tampoco les gusta la gente soltera ni viuda; falta que solo las parejas heterosexuales cristianas puedan acoger en su corazón a los niños abandonados de Colombia.

Hay que tener mucho cuidado con estos fanáticos religiosos, además de sus proyectos anticonstitucionales y de creerse enviados de Dios, cobran duro por cada estupidez. Casi 28 millones de pesos mensuales. Qué vamos a hacer cuando les dé por poner a votación la redondez de la tierra o si los negros tienen alma. O cuando nos obliguen a adorar a Darío Silva, y a darle su diezmo correspondiente. Para dónde vamos a coger cuando empiecen a quemar universidades, colegios y bibliotecas para volverlos iglesias de Cristo, ¡Líbranos Señor! Líbranos de tanto mal.

¿Cómo se le puede ocurrir a una persona negarle el derecho de tener un hogar a un niño que no tiene a nadie en esta vida? ¿Alguien puede creer que a ese niño le importa si esa mujer o ese hombre que lo adopta para amarlo y protegerlo hasta la muerte, es soltero, homosexual, viudo, negro, blanco o amarillo? ¡Por Dios!

Aunque pueda ser pecado, tengo que robarme del muro de Facebook de mi prima Erna Von Der Waldeuna traducción suya de un hecho real en Estados Unidos, cuando la Dra. Laura, una doctora corazón gringa, citó la Biblia en su programa de radio como referencia para condenar la homosexualidad como abominable. Un oyente, J. Kent Ashcraft, le envió una carta con una serie de preguntas que buscan su ayuda para comportarse como un buen cristiano:

- Tengo un vecino que insiste en trabajar los sábados. Éxodo 5:2 dice que hay que matarlo. ¿Es mi obligación moral matarlo personalmente?

- Quiero vender a mi hija como esclava, de conformidad con Éxodo 21:7. En las condiciones actuales ¿Cuánto le parece que puedo cobrar por ella?

- Me queda claro que no puedo tener contacto con una mujer cuando se encuentra en su fase de impureza mensual (Lev 15: 19-24). El problema es que no sé cómo detectarlo. He intentado preguntarles a varias pero se han molestado conmigo.

- Lev 25:44 dice que puedo poseer esclavos, tanto machos como hembras, siempre que se compren en naciones vecinas. Un amigo dice que eso rige para los mexicanos pero no para los canadienses. ¿Me puede explicar por qué no puedo poseer canadienses?

- Cuando inmolo un toro en el altar de sacrificios, soy consciente de que eso genera un olor que le agrada al Señor (Lev 1:9) El problema son los vecinos. Dicen que no les gusta ese olor ¿Le parece que los abata a golpes?

- Un amigo considera que si bien comer mariscos es abominable (Lev 11:10) es mucho menos abominable que la homosexualidad. Yo no estoy de acuerdo ¿Podría usted resolver esta disputa?

Aquí en Colombia ¿Será que la doctora Viviane nos puede ayudar con estas dudas?