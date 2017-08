Veinte. Respiro felicidad, buena energía, luz. Exhalo tristezas, angustias, oscuridad. Diecinueve. Tengo mi mente en blanco, no pienso en nada, respiro tranquilidad ¿si será que aquí en el campo logro dejar de pensar aunque sea un minuto? Dieciocho. Solo oigo los pajaritos, pero ya no voy a pensar en ellos, voy hacia adentro de mi alma y pensamientos ¿En qué iba? Dieciséis. Qué tranquilidad, no pienso, encuentro mi centro, dónde estarán mis perritas, no pienso en nada, en nada en nada ¿qué será ese ruido? Quince. Inhalo nooo puede ser ¡una guadaña! Y apenas está empezando. Quince. Esos son cuentos de mi amiga María Isabel, nadie puede dejar de pensar mientras esté vivo y despierto. Catorce. Mente en blanco, esto lo hace todo el mundo y yo también puedo dejar de pensar… y pensar que María Isabel dice que su secreto de belleza es la meditación diaria. Trece. ¡Maldita guadaña! Se me tiró el plan de no pensar ni siquiera en la columna de este sábado, no joda, imposible con ese ruido, le voy a pegar un grito al guadañador a ver si respeta la vida espiritual, o mejor un tiro. Nada de violencia, respiro paz, paz, paz, despacito, quiero desnudarte a besos despacito… ¿de dónde salió ese radio? Doce. Ahora sí relax total, ya no pienso… pero si uno piensa en no pensar ¿acaso no está pensando en no pensar? Once. Respiro felicidad, felicidad la que me va a dar ver a Uribe pidiéndole disculpas públicas a Samper. Exhalo odios, mentiras. Quién sabe si lo hace, aunque se lo ordene el Tribunal Superior de Bogotá ese tipo siempre ha hecho lo que quiere. Diez. Y a mí qué me importa si lo importante es volverme tan bonita y sosegada como María Isabel. Exhalo envidias, dolores. Nueve. Mente en blanco, columna recta, ay, yo de dónde voy a sacar tema para la del sábado si mi único objetivo es no pensar… carajo ¿Yo sí pagué la luz? Exhalo miedos, temores ¿no da lo mismo que los bote por la nariz o por la boca? Nueve. Tan raro, entre más mal hablan de Petro más sube en las encuestas, inhalo buenas ideas. Ocho. Exhalo preocupaciones ¿No le dará ni un poquito de vergüenza a Maduro ser tan bruto y mentiroso que tiene preocupado hasta al papa? Inhalo tensiones, no no, inhalo tranqulidad dejo ir tensiones, no pienso en constituyentes. Siete. Ya casi acabo, me faltan seis respiraditas bien profundas, vivo el momento, no hay pasado ni futuro, así como en Venezuela. Seis. Si Trump lo bloquea creo que lo vamos a empezar a querer aunque sea un poquito. Seis. No pensar, no pensar, y pensar que en Bogotá hace veinte años Peñalosa implantó el pico y placa como una medida temporal y ahora en Manizales piensan que va a ser por un tiempito y no saben que esta restricción acaba con la tranquilidad y la libre movilidad de las personas. Cinco. Inhalo libertad, exhalo ataduras, respiro de milagro… Ojalá esto de no pensar me ayude también a olvidarme de las ganas de fumar, uy qué delicia un pucho ¿será que se puede meditar fumando? Cuatro ¡Esta guadaña es el colmo! Ya casi se inventan la teletransportación y no existe todavía un aparato de estos que no suene ni contamine con aceite y gasolina el medio ambiente. Tres, nooo así no se puede, el día que no piense ni oiga es que me morí. Diez, meses faltan para las elecciones presidenciales, cómo pasa el tiempo cuando no pasa. Podría apostar que las tendencias de las encuestas de opinión se mantendrán, es que la gente no es tan bruta, lo demuestra el 0,6% de intención de voto por Ordóñez y el 0,4% de Paloma Valencia. En unas va de segundo Fajardo, en otras Vargas Lleras, y en todas gana Petro desde hace tres meses. Como que la gente está aprendiendo a pensar. Dos. Entonces no es tan malo pensar. Exhalo alegría. Uno. Uno se cree, que los mató el tiempo y la ausencia….