Muchas gracias a todos lo que me han felicitado por mi cumpleaños, me alegraron el día. Pero por favor no me deseen cumplir tres mil años más. Solo quiero vida, aunque sea corta, aunque sea hasta mañana, así no los siga cumpliendo hasta el año tres mil. Buenos hábitos, deséenme buenos hábitos por favor que es todo lo que necesito. Ya no quiero suicidarme más.

Así como voy es posible que no pase de esta noche. Cada día me levanto a matarme. Ni hoy de cumpleaños he dejado de suicidarme desde que abrí el ojo, cada cumpleaños no es más que un suicidio lento, como una puñalada que cada año se hunde más en la herida de la vida. De regalo en este día también les pido que no me manden más dietas alcalinas ni vegetarianas, ni anticáncer, ni recetas para la longevidad. Tengo tanta información que me puedo matar de hambre. Escoger un jugo para tomarme se me vuelve un dilema tan confuso que después de pensarlo media hora prefiero no tomármelo. Porque la piña que es ácida no se puede mezclar con las frutas dulces, ni las dulces con los frutos secos y los frutos secos con la leche, y si es con agua puede tener cloro, y si es de botella no es alcalina, y si no es alcalina me puede enfermar y si me enfermo me toca ir a un hospital y hasta ahí llega mi sed. Y pierdo el apetito cuando pienso en la dieta de mi tipo de sangre y me acuerdo que no debo comer carne, que es lo que más me gusta, y ahora resulta que el apio es lo único que me salva de la muerte, y eso no sabe bueno ni con el Bloody Mary. La dieta de la enzima prodigiosa tampoco la necesito leer otra vez, no quiero, aléjenla de mí, con lo demorada que soy para comer no tengo tiempo de masticar 70 veces cada bocado.

No más test de ¿Sabía usted que…? 1. Cualquier alimento que usted consume después de las 8 p.m. es un veneno para su cuerpo ¡Cómo me van a decir a mí una cosa de esas si a las ocho de la noche recién se me abre el apetito! A esa hora pongo a descongelar la carne para asarla más o menos a la una de la mañana. 2. ¿Sabía usted que el desayuno es la comida más importante del día? Ojalá la comida de la una o dos de la mañana el cuerpo me la valga como desayuno. 3. La carne asada es un asesino que mata su cuerpo. ¿Si me la como a una hora en que todo se vuelve veneno, no será que pasa desapercibida? 4. Tomar agua solo cuando usted tiene sed es obtener una licencia para acabar con su hígado. Ay Dios, yo no tomo agua ni cuando tengo sed, odio el agua sola casi tanto como al apio. 5. Acostarse a dormir tarde acaba con su cerebro y su vida. Esto sí ya es el colmo ¿entonces a qué horas se supone que viva la vida? 6. Dormir de día daña su sistema nervioso. ¿Dormir apenas de dos a cinco de la mañana no es peor? 7. Usar gorro, bufanda o medias para dormir es malo para su cerebro y sus órganos vitales. Qué vaina más absurda, en Bogotá uso todas las anteriores, más saco de lana. 8. La vida sedentaria acabará con su vida. Esa no me preocupa tanto porque mi vida ya está acabada por comer y acostarme tarde, dormir de día, abrigarme de noche, no tomar agua, no desayunar, fumar, tomar trago. Raro que no pongan que pasar bueno mata.

A los amigos que les dije que hoy me iba a tomar solo dos copitas de vino, les cuento que eso no sucedió. Por lo que sí les agradezco los consejos para no amanecer enguayabada, y si no hay ninguna fórmula para eso, entonces me sería de mucha utilidad alguna receta para sobrevivir mañana. También recibo todo lo que sea amor, buenos deseos y plata. Y malos consejos, pero con buenas intenciones.