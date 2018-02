Esta columna puede no gustar a muchos, de una vez les digo. Aquí se dirá lo dicho y no lo que no se dijo. Lo primero que quiero decirles es que en Bogotá se pueden encontrar mocasines para hombre de Salvatore Ferragamo desde trescientos mil hasta dos millones de pesos. Lo segundo es que una mamá tiene todo el derecho a pensar que su hijo se merece lo mejor y regalarle zapatos del valor que le dé la gana. Y la mamá de Petro así lo hizo. Le regaló los Ferragamo que Vicky Dávila le hizo quitar en la entrevista en la W el pasado 5 de febrero. Se los dio antes de ser alcalde, por lo que no se puede decir que los compró con la plata que supuestamente se robó en la alcaldía. Y deben ser originales porque la verdad es que le salieron buenos, no se los quita y tienen como siete años. Y lo tercero que quiero dejar muy claro es que con base en los hechos puedo asegurar que a pesar de ser de izquierda, Gustavo Petro no tiene pecueca. Si fuera así, el argumento para desprestigiarlo no serían sus zapatos finos.

Otro de los temas de esta entrevista fue la expropiación que dicen que hará Petro si fuera presidente. Y no hay que temer. Hay que oír la entrevista para quedar más tranquilos. Lo que dice es que expropiarle a la gente su apartamento o su negocio no tiene sentido. Dice que la propiedad privada es un derecho, que tiene una función social y ecológica. Dice que no hay por qué reproducir un modelo como el soviético que ya fracasó. Y dice: El señor Ardila Lule no tiene que tener miedo de que yo le vaya a quitar su casa ni su fábrica. Lo que quiero desatar es la iniciativa privada pero en millones de colombianos. Tenemos la desigualdad en tenencia de la tierra más grande del mundo. Aquí tenemos una propiedad absolutamente inequitativa, son potreros de tierra fértil sin producir en grandísimas extensiones la mayoría poseídas por el narcotráfico ¡Gente poseedora de más de un millón de hectáreas sin producir! Lo que hay que hacer es aumentar el impuesto predial sustancialmente, hacer costoso tener tierras improductivas, como en Estados Unidos, eso no es Venezuela, es como Estados Unidos. Entonces la persona poseedora va a tratar de vender, pero como no hay grandes compradores de tierras va a tener que bajar el precio de la tierra, que es fundamental si queremos aumentar la producción, y al bajar, si un particular quiere comprarla y ponerla a producir, la compra, a eso no nos oponemos, pero si no, el Estado la compra. Y el Estado al comprarla no va a crear un sistema de producción estatal sino que va entregar esa tierra a título de arriendo o a título gratuito a campesinos pequeños y medianos productores de la tierra.

La idea es tan buena que Humberto de la Calle desmintió que fuera de Petro. Días después le dijo a Vicky en la W, que la propuesta es de Don Hernán Echavarría Olozaga, y además, está en su programa.

Petro tampoco ha dicho que nadie puede tener más de un apartamento. Si alguien tiene un video de esto, por favor, muéstrelo. Lo otro que me ha hecho cuestionar, son los resultados del estudio realizado por la Unesco sobre las políticas implementadas por Petro en su alcaldía. Una comisión de 21 consultores concluyó que “lo que hizo en Bogotá es ejemplo internacional, sus políticas son tremendamente innovadoras y constituyen un hito mundial”.

Qué importa que se siente desparramado en el asiento y no se ponga corbata o use zapatos Ferragamo o tenga cara de sabiondo. Hay que dejar de informarse con los chismes de whatsApp y los noticieros de los medios masivos de Colombia. Tampoco hay que llenarse del odio patético de Facebook. Gustavo gusta -sobre todo a los jóvenes que quieren un cambio- y por algo será, hay que oírlo para entender por qué.