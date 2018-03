Les cuento que fumar pasó de moda. Por completo. Si ya éramos muy pocos los que lo hacíamos, ahora sí podemos asegurar que el humo se está extinguiendo. De mis amigos fumadores ya no queda ni uno que eche humo generado por un proceso de combustión. Eso ni yo. Desde hace casi un mes no prendo un cigarrillo. Pero sí fumo. No molesto ni le hago daño a nadie y puedo hacerlo donde quiera porque casi no huele… ¡Ya era hora de que se inventaran otra forma de fumar!

Y se la inventó Philip Morris, la mayor empresa tabacalera del mundo, la misma que abrió las puertas de su primer almacén en 1847 en Londres y la que cerró mis alveolos y los de medio mundo. Les tocó inventársela porque ya vemos mucho testimonio del mal que hace fumar. Queremos ser sanos y hacemos todo lo que haya que hacer para lograrlo, hasta dejar de comer bueno, de rumbear y de fumar, y hoy en día nadie quiere fiestas con humo, ni siquiera ellos mismos, que aseguran que su estrategia, a largo plazo, es dejar de vender cigarrillos. En el mediano plazo, le apuntan a que en el 2025 el 30% de las ventas sean de su Iqos, el súper producto nuevo, que no es cigarrillo electrónico ni vaporizador. Se fuma cigarrillo pero no se prende.

Los cigarrillos se llaman Heets, son lindos, blancos, chiquitos, igual que uno normal pero la mitad de largo. Las cajetillas son preciosas, divididas en mitades con diez cigarros cada una, para controlar cuánto se fuma, supongo. Estrategias muy bien estudiadas con inversiones multimillonarias para poder continuar con un negocio que mata más de siete millones de personas al año. Los dispositivos para fumarse el cigarrillo sin prenderlo son divinos. El cargador es una caja blanca, o azul oscurísimo, que viene en un empaque que al abrirlo produce el mismo placer que destapar un Iphone nuevo. Y se parecen. Creo que hasta en eso pensaron: nuestros consumidores tienen Iphone, y vamos a darles algo parecido. Pensaron en todo. Principalmente en que no dejemos el vicio. En esa caja se guarda y se carga el holder que es como un lapicero donde se calienta el Heet. La gracia del asunto es que no hay combustión. Con el aparato éste se calienta el tabaco a 250 grados centígrados, a diferencia de los 800 grados de un cigarrillo convencional. Y a fumar se dijo porque esa vaina no dura mucho y tiene menos nicotina, por lo que se necesitan más para suplir la dosis. Aunque si uno se fuma lo mismo que se fumaba antes ya está reduciendo el 95% del daño, o al menos eso dicen sus fabricantes. Falta ver.

Cuando nos estemos muriendo de fumar Heets se inventarán otra cosa. Por el momento es la maravilla. Mi amigo fumador empedernido como yo se fue de vacaciones con unos amigos a la Guajira, y con la novia nueva, que hace ejercicio, no fuma y odia el humo. El holder se le perdió antes de disfrutar la primera noche romántica que pasarían de camping bajo las estrellas en Punta Gallinas y no había forma de devolverse ni conseguir cigarrillos de ninguna especie. La tragedia de las tragedias. Y allá estuvieron tres días y cuando volvieron a la civilización, no compró cigarrillos. Le daba pena fumarle a la novia ¡Hasta dónde ha llegado el Iqos! Y no fumó toda una semana aguantándose con amor el mal genio que produce la abstinencia, hasta que se pudo comprar su nuevo aparato. Y es que ese es uno de los inconvenientes, se pierde cada rato. Otro, es que se descarga cuando uno se va a fumar el mejor cigarrillo del día. Y además se daña fácil, y hay que estar limpiándolo.

Y el otro inconveniente es que si a usted se le pierde en Punta Gallinas y todo el mundo está feliz tomándose unos traguitos, lo que va a pasar es que la ansiedad por fumar hará que usted se tome uno tras otro y empiece a señalar y a decirle a todo el mundo: yo a usted no lo quiero, ni a usted ni a ninguno ni a ustedes tampoco…