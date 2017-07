Entre la DEA y la abuela

¡Pobrecita la abuelita de Carolina! Un fiscal, Miguel Porras, dijo hace tres años que quien le entregó el maletín de doble fondo con casi 200 gramos de cocaína a Carolina “es una persona que desafortunadamente descansa en paz”. Y esa persona es la abuela desalmada que falleció dos días después de la detención en el aeropuerto de Bogotá de su nieta Carolina Rico… ¡Qué injusticia la justicia!

Rico para Carolina que no tiene escrúpulos, pero pobre abuela, que no se pudo defender. Su propia nieta se atrevió a inculparla para salir de la cárcel a casarse con el fiscal anticorrupción… ¡Qué corrupto el incorrupto! Y es que fue él quien se inventó el cuento de la abuelita para sacar a su prometida del Buen Pastor, en donde estaba recluida por el delito de tráfico, porte y fabricación de estupefacientes. Él fue su brillante abogado defensor y la sacó de allá facilito. El 23 de abril de 2014, el juzgado 14 penal de conocimiento de Bogotá emitió fallo absolutorio a favor de Carolina Rico Rodríguez, y así se quedó la cosa; para ellos, mas no para la abuela, por muy muerta y desalmada que estuviera no iba a permitir que su memoria fuera mancillada por un corrupto de semejante calibre.

Luis Gustavo Moreno Rivero, director nacional de la Fiscalía Especializada contra la Corrupción, ahora está en la cárcel La Picota… ¡Qué muerta tan viva ella! Para descansar en paz, aunque sea “desafortunadamente”, lo puso entre rejas a ver si le dan a él un descansito eterno, no en el infierno, pero sí en una cárcel de los Estados Unidos. Además la Fiscalía ordenó revisar el expediente de su nieta cuando era mula y soltera. Fuera de eso, ahora, casada y corrupta, podría enfrentar cargos por soborno, lavado de activos y encubrimiento a su esposo Luis Gustavo.

Pensó el anticorrupto acusado de corrupto que era muy fácil echarle la culpa al muerto y se equivocó. Creyó que era mamey conocer en la cárcel a una mujer, sacarla de ahí sobre el cadáver de su abuela y vivir felices comiendo perdices, y también se equivocó. El pasado martes 17 de junio fue detenido en cumplimiento de una orden de captura mediante circular roja emitida por la Interpol y es requerido con fines de extradición a Estados Unidos… ¡Qué vergüenza el sinvergüenza! En el allanamiento a su oficina de la Fiscalía Anticorrupción encontraron parte de las investigaciones de los sobornos de Odebrecht y otros casos de corrupción que le apuntan a él directamente por haber recibido plata de delincuentes para sanear procesos judiciales y penas. Y está acusado por la DEA y el Departamento de Justicia de Estados Unidos por lavado de activos con propósito de soborno, tras haberle solicitado una millonaria suma de dinero al investigado exgobernador de Córdoba Alejandro Lyons, para favorecerlo en varias investigaciones en su contra.

Dos personas más serían sus cómplices, su abogado Leonardo Pinilla Gómez que también ya está en la cárcel, y Carolina su esposa y nieta de la abuela, que vuelve a comparecer ante la justicia porque existen varios indicios que hacen pensar que fue ella la que transportó el anticipo de 10.000 dólares que le pagó Lyons a Luis Gustavo.

Quién sabe en qué andaría ahora Luis Gustavo si no es por la venganza de la abuela y porque la DEA y la Interpol lo detienen. Mentiras, sí se sabe: estaría sobornando y robando desde su oficina anticorrupción. Pero en sus viajes a Estados Unidos como parte de comisiones de la Fiscalía en eventos de justicia internacionales, los gringos se lo pillaron hasta que tuvieron pruebas suficientes para detenerlo. Mientras hablaba de justicia y la lucha contra la corrupción en Colombia, se reunía con Lyons y planeaban sus delitos. Es por eso que esta belleza es requerida por la Corte Federal para el Distrito Sur de la Florida en Miami y está en el pabellón de extraditables de la cárcel La Picota.

Ahora que lo conocemos no me cabe duda que creerá que sale libre si convence a la DEA de que más culpable será su abuela.