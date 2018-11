La verdadera liberación femenina es la menopausia. Sí. M e n o p a u s i a. La innombrable palabra que asusta, eso es como nombrar al diablo, que se la digan a uno es como si le mentaran la madre. Y lo cierto es que la menopausia es liberadora. Men o pausia, viene del inglés plural de hombre “men” y “pausia” viene de pausa, o sea, “pausa de hombres”. Aunque en el diccionario dice que viene del griego men=mes y pausis=cese. Pero el caso es que es maravillosa, me acuerda de la canción de Nino Bravo, Libre, como el sol cuando amanece yo soy libreee, como el mar, libreee como el ave que escapó de su prisión y puede al fin volar. Hagan de cuenta, eso es la menopausia.

Ya no hay una cita que cumplirle a la especie cada mes. No existe el peligro de caer. Ni de procrear. Ya no hay afugias, ni de perseguir un buen proveedor para las crías, ni de sementales, ni de placer. Llega ella y llega la libertad. No como antes, que llegaba la otra y se dañaban los planes. Y no es que se acabe el placer, ahora se encuentra en otras pequeñas cosas, y tampoco se acaba el interés por el sexo opuesto, sino que ya no es una necesidad apremiante, y entiende uno lo que realmente significa “opuesto”. Ahora sí se pueden tener amigos y podemos ver a los hombres en su justa medida, ya no reducidos a su mínima expresión sino en su dimensión más humana. Ya no nos sirven, nos complementan.

Qué delicia ir por la vida sin manchas, ni culpas ni malos pensamientos. Las menopáusicas somos nuevas. Somos como vírgenes, llenas y plenas de nuestro propio ser, que nos basta y nos sobra. Somos como mariposas al viento que al fin vuelan después de su metamorfosis. Libreee, como el viento que recoge mi lamento y mi pesar, camino sin cesar, detrás de la verdad, y sabré lo que es al fin, la libertad. Ya somos nuestras, tanta vaina con el sexo y la procreación y no resultó ser mayor cosa. Lo que sí necesitamos es comprensión, del mundo entero, porque todos deben entender que no tenemos una enfermedad sino que libramos nuestra propia revolución de los sentidos, de la vida, del amor. Es posible que los hombres no entiendan por qué ya no tenemos ganas, es muy probable, y por eso ahora a todas nos surge esta pregunta ¿Los hombres siempre quieren?

Pobrecitos. Por eso el éxito del Viagra. Que también hay para mujeres, pero nosotras tomamos poco de eso pues no somos tan pendejas, ahora más que nunca nos interesa estar sanas, y poderlos mirar a los ojos. “En el caso de las mujeres, la plenitud sexual se produce entre los 18 y los 45 años. En estas edades, y de acuerdo con el ciclo menstrual, los niveles de estrógenos, progesterona y testosterona varían a lo largo del mes. Es una época caracterizada por la búsqueda de sexo y de pareja. La perimenopausia ocurre entre los 45 y los 51 años, y durante este periodo los niveles de estrógenos, progesterona y testosterona varían de forma irregular, las mujeres sienten mayor preocupación ante sensaciones y emociones nuevas, y experimentan más cambios de humor, lo que les provoca un deseo fluctuante. Alrededor de los 52 años se produce la menopausia natural, y los niveles de estrógenos, progesterona y testosterona son bajos. Es entonces cuando tienen más preocupación por la salud y el futuro, y menor respuesta sexual a los estrógenos y testosterona” Ahí les dejo la explicación científica, para que no se lo tomen personal.

Los que creían insultarnos al llamarnos menopáusicas pueden ver que están muy equivocados, la menopausia no es más que un tabú ancestral que nos hace dueñas de nuestros deseos. Por el contrario, antes de juzgarnos por una que otra mala cara de vez en cuando, piensen en los cambios positivos, ya no estamos molestando a toda hora preguntándoles qué piensan, qué están haciendo, ni a dónde van ni de dónde vienen, ni qué tan bonitas nos ven. Ya no nos importa.