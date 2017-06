Barco sin puerto

Cómo será de grave la tormenta en Buenaventura que los $1,5 billones que prometió el gobierno son pañitos de agua tibia. Pero bueno, aunque sea tibia o hasta fría, bienvenida sea el agua si se puede tomar. Igual de grave la situación que la de los docentes pero bienvenido el aumento si se puede comer y tan grave como la del Chocó pero bienvenidas las promesas si se puede soñar. De todas maneras, de algo sirve manifestarse, porque aquí el que no llora no mama, y toca remar para poder comer.

Aunque agua es agua, no quisiera aguar la fiesta, ya que igual vamos como náufragos borrachos, pero lo más triste es que ya estamos hundidos. Con esa manera de robar cómo irá a ser la pesca en nuestro bello puerto del mar. Con esa forma de trabajar y esa velocidad para terminar proyectos cómo serán todos los que van a dejar concluidos en poco más de un año que se acaba este mandato; aunque conociéndolos, ya quedamos más tranquilos. Dice el gobierno que nunca se había invertido tanto en educación y nunca antes tanta plata se destinó al departamento del Chocó ni a la ciudad puerto de Colombia y otra cantidad de maravillas que nos permiten zozobrar con fe. Y se necesita mucha para creer.

El próximo 20 de julio se radicará en el Congreso el proyecto de ley para crear el fondo económico exclusivo para Buenaventura -que fue el elemento central del acuerdo entre las partes- con los $1,5 billones, y ya nos explicaron que con toda seguridad se destinarán así: Vivienda: 165.000 millones de pesos. Salud: $85.000 millones. Empleo y productividad: $53.000 millones. Agua y saneamiento: $251.000 millones. Educación: $170.000 millones. Energía: $30.000 millones. Justicia: $62.000 millones. Más claro que el agua, de Buenaventura. Son tan eficientes que van a terminar todo lo que no han podido anclar en décadas. Millones para el acueducto y alcantarillado, la ciudadela hospitalaria, la unidad de cuidados intensivos del hospital, adecuación de centros de salud, de infraestructura educativa, del parque industrial pesquero-acuícola, del muelle de cabotaje, siete mil soluciones de vivienda y les alcanzará para la reconstrucción del estadio Marino Klinger y mucho más. No importa que estas sean las mismas obras ya robadas que no avanzan ni a media marcha. Obras como el malecón Bahía de la Cruz, el megacolegio de la Ciudadela San Antonio, la renovación y ampliación de la sede del Sena, la modernización de las plantas de tratamiento de agua potable, la sede para la nueva cárcel, la ampliación del aeropuerto, el Acuaparque, entre otros. Este último, por ejemplo, no va ni al 5% y la administración distrital ya le entregó el 94% de los recursos al contratista, que son unos $3.400 millones. Chichiguas, comparado con lo que se viene.

Igualito que en Chocó, los reclamos de la gente al gobierno son los mismos hoy que hace diez años. Dilon Martínez, vocero del comité cívico por la salvación y la dignidad del Chocó, dijo que el gobierno ha incumplido todos los compromisos que permitieron levantar el paro que se realizó en agosto del año pasado, y lo único que cambió es que ahora los chocoanos están más verracos. Y Óscar Sánchez, coordinador nacional de Educapaz, dice respecto al paro de maestros: lo triste es que el acuerdo se había logrado cuando el presidente se comprometió en el 2014 a invertir el 7% del PIB en el sector. Esa promesa, que resolvería no el conflicto con el sindicato sino el desarrollo con equidad de esta sociedad, apostando por la educación como lo han hecho todos los países del mundo que han priorizado el desarrollo humano, cuesta 20 veces lo que ahora se está regateando. Y nos la hicieron en campaña al movimiento Todos por la Educación, a Fecode y al país, el presidente Santos y todos los candidatos y partidos políticos, pero se quedó en el aire.

Por todo lo anterior es recomendable manifestarse y saltar al agua, este barco no tiene puerto, ni capitán.