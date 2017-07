Ábrete mundo ábrete sésamo

Alibaba se tomó el mundo. Y a mí me tomó por sorpresa. No hablo de Alibaba el leñador de Persia y los cuarenta ladrones que escondieron el tesoro en una cueva del bosque. Me refiero a otro tesoro, que ha convertido a su fundador, el profesor Jack Ma, en el hombre más rico de China y el 33º del mundo, según la revista Forbes. Este hombre se inventó en 1999 la plataforma de ventas de empresa a empresa que abrió las puertas de la exportación china y que hoy tiene más de 80 millones de usuarios y este año se convirtió en la oferta pública inicial en bolsa más grande de la historia, por 25.000 millones de dólares.

El que me diga que no sabe de lo que hablo, no le creo. Al parecer todo el planeta sabía de esto menos yo. Y por si fuera poco, el chino éste se inventó hace cinco años otra tienda virtual gigante para ventas al por menor, mejor dicho, creó la fórmula de la felicidad total, compras desde la casa sin tener que patonearse todo el centro comercial.

Sí señores, made in China, qué le vamos a hacer. Creo que nadie cuenta por eso. Porque hay tantos, que los artículos chinos no están muy bien posicionados. O tal vez el motivo por el que la gente no le cuenta a nadie sus compras virtuales es porque sabemos que es una manera de desangrar la industria de un país. Este año en Colombia bajó el consumo de hogares y las ventas en centros comerciales, y aunque yo de economía no sé nada, sospecho que los inventos de Jack Ma tienen que ver con esto.

Lo que sí sé de economía es economizar. Las personas que no compran en estas páginas, no saben, no entienden, no alcanzan a comprender que lo que uno realmente hace cuando compra allí es ahorrar plata. Muchos también dicen que es peligroso porque se vuelve un vicio. Pero el bazuco es peor.

A pesar de esto reconozco que no es tan inofensivo como parece, pues también presiento que se van a acabar los centros comerciales, pues ahora todo el mundo puede venderle a todo el mundo. En plataformas gringas como eBay, una de las pioneras en este tipo de transacciones, la gente le vende a la gente y se ofrece y se compra todo lo que uno se pueda imaginar. Porque en esta tierra de locos consumistas hay cliente para todo. eBay fue fundada en 1995 por Pierre Omidyar en California, y el primer artículo vendido fue un puntero láser que no servía para nada, por casi 15 dólares. Asombrado, Omidyar llamó al ganador de la subasta a preguntarle si realmente entendía lo que había comprado, el feliz comprador le contestó: Me gusta coleccionar punteros láser inservibles.

Y lo mejor y más importante de estas páginas es que todos opinan. Los compradores califican las transacciones, evalúan los productos, se toman fotos, reniegan y todos no retroalimentamos. El vendedor se esmera por hacer las cosas bien porque necesita buenas evaluaciones. Hay comunicación directa entre las partes, usted les escribe y ellos le contestan, my dear valued friend let me help you. Saben de negocios estos chinos, y es verdad que saben copiarse todo también, y no dudo que existen en Alibaba unos cuarenta ladrones o mil, no sé, ni tampoco sé a dónde va a parar el éxito del e-commerce, pero yo sí tengo que confesar que me he vuelto usuaria y que cada vez que voy a contar mi secreto a otra persona, resulta que ya lo conocía.

En el último mes, con el objetivo de ahorrar plata, me he cambiado poco a poco al horario chino, así se me facilita la comunicación con my dear friends por si los necesito, para que me regalen cupones o me ayuden con las tallas. También, más o menos a las 9 PM de aquí que son allá las 9 AM, tengo que estar pilas con las ofertas que lanzan como hasta las 4 AM. Tipo 4:30 ya puede uno acostarse a dormir en paz después de haber economizado dinero para el hogar. Así que, como hoy ya es mañana, aquí termino, porque me voy de compras antes de que se me abra el sésamo.