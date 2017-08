Un año para que termine el peor gobierno de la historia

Demasiado tiempo, en un año es mucho el daño que Juan Manuel Santos le puede seguir haciendo al país. Incumplió y mintió cuando se hizo elegir con unas ideas para gobernar con otras, impunemente desconoció el resultado electoral en un plebiscito convocado por él. Pero lo más grave de todo, es la manera como fortaleció en estos siete años al eje del mal que significa el socialismo del siglo XXI, que se promueve desde la dictadura cubana, patrocina y permite la dictadura venezolana, con la complicidad de este gobierno beneficiando a los narcoterroristas de las Farc. Pero no solo nos puso en estas dificultades con la democracia sometiendo la institucionalidad a un acuerdo rechazado por la mayoría de los colombianos, sino que les incumplió a todas las regiones del país, que llevan siete años de desgobierno y ausencia de inversión.

Se recurre a los fondos de regalías no invertidos, también al sistema general de participaciones, es decir el gobierno central toma recursos que constitucionalmente son de todas las regiones que no vieron inversión social estos años, para financiar la nómina y los proyectos que seleccionan las Farc y en solo los territorios priorizados por ellos. Los recursos obtenidos mediante las recesivas y dolorosas dos reformas tributarias impuestas se utilizarán para cubrir el derroche del gasto público para lograr los votos que en el Congreso permiten la implementación e imposición del mal llamado acuerdo de paz, mientras en el presupuesto del 2018 se recortan recursos al deporte, al medio ambiente, a la ciencia y la tecnología, y al sector agropecuario.

Se ha incumplido en casi todo, en infraestructura: obras paralizadas o suspendidas como la vía Mulaló-Loboguerrero que conectan a Buenaventura con el resto del país; la doble calzada entre Santander de Quilichao y Rumichaca al sur del país; la vía Cesar-Guajira atraso de más de un año; en Pacífico I, los concesionarios dicen que no existen las condiciones para iniciar obras. Múltiples dificultades en el Túnel de la Línea y corrupción en la Ruta del Sol. No se inicia Puerta de Oro-Cruz del Viso en la región Caribe. Está en controversia con los concesionarios Villavicencio-Yopal. Sin solución la APP malla vial del Meta por falta de tráfico y no le cuadran las cifras al concesionario. La vía Cambao a Manizales, una obra 4G, está moribunda, ya el concesionario pidió la liquidación del contrato. Caducidad en el contrato Navelena para la navegabilidad del Río Magdalena, al que el Banco Agrario concedió de manera irregular 120 mil millones de pesos que se van a perder.

Después de siete años de anuncios del gobierno, de 32 proyectos de 4G tasados en 70 billones, hoy solo tienen cierre financiero 8 por valor de 13 y medio billones, y pregona el exvicepresidente, hoy candidato a la Presidencia Vargas Lleras que transformó al país.

Con la reaparición de la fiebre aftosa, están en riesgo 22 millones de bovinos, 4 mil 984 predios y más de 400 mil familias ganaderas por la disputa de este gobierno con Fedegán, uno de los pocos gremios que no se dejó cooptar por el ejecutivo y cuestionó el proceso de paz. Están en riesgo 17 mercados internacionales y exportaciones que ya habían llegado a 29,5 millones de dólares en productos cárnicos. En salud, el déficit presupuestal del sector supera los 5,5 billones, deudas de hospitales y clínicas que hoy superan los 7 billones, y permiten que una EPS como Coomeva renuncie a atender sus usuarios sin exigirles que paguen las deudas a los hospitales públicos, hoy reventados. Once sectores de la producción muestran efectos negativos en su crecimiento y casi el 70 por ciento de los comerciantes dicen no haber cumplido las metas en ventas durante el primer semestre.

En seguridad social incumplió sin inmutarse todas las promesas de su segunda campaña: disminución de los aportes en salud para los pensionados, la votó el Congreso y la objetó el presidente; disminución del tiempo en cotización para las mujeres, tampoco salió con nada; seguridad social integral para madres comunitarias, la objetó el señor presidente; la seguridad social para taxistas no apareció, pero sí la cobran; y formalización laboral del campo y de los jornaleros, menos.

Y con Caldas: se comprometió en campaña de elección y reelección con el Aeropuerto del Café, ni un centavo para el proyecto. Pero sí nos quitó 160 mil millones que estaban en el presupuesto para obras del plan vial departamental. Para superar la tragedia invernal, que le vale a Manizales y a Caldas 800 mil millones de pesos, ni el medio por ciento de ese presupuesto ha querido comprometer el Gobierno Nacional con este departamento.

Incumplimientos del flamante Nobel con todos los colombianos, un gobierno desastroso que lleva siete años, le falta uno y solo le cumplió a 7.000 narcoterroristas de las Farc que no pagarán un día de cárcel, no entregarán su inmensa fortuna y quedan habilitados para hacer política con curules a dedo y siguen fortaleciendo su aparato criminal con 200 mil hectáreas de coca a través de las disidencias y que sueñan con convertir nuestra Patria en otra narcodictadura comunista como la de Maduro en Venezuela.