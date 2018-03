Como en otras regiones del país, en Caldas la democracia nos queda grande.

La democracia a veces se nos ve como un suéter gigante, largo en las mangas, caído en los hombros, abombado en el pecho. Debe ser de haberla pedido prestada a las carreras o de haberla heredado a la fuerza. O quizás no, debe ser de tanto insistir en no fruncirla, en no ceñirla, en llevarla así, como nos salga, para que el trabajo que nos llevaría ajustarla mejor lo usemos en aprovecharla para lo que no es.

La Misión de Observación Electoral (MOE) dijo que el riesgo electoral en Caldas era bajo: con eso echamos al olvido que el riesgo éramos nosotros. Nosotros el gobierno, nosotros los ciudadanos, nosotros las organizaciones sociales, nosotros los gremios, nosotros los periodistas. Casi seis meses de campaña terminaron ayer, elegimos a los de siempre con la de siempre. Nos quedó grande.

Manizales y los otros municipios se llenaron de publicidad electoral que no cumplía las reglas. Poco se dieron a conocer los decretos que definían dónde iban las vallas, los pasacalles y los pendones. Nos quedó grande poner a disposición de los ciudadanos esas reglas, pues difícilmente estas normas se encuentran en la red –la mayoría de la normatividad de los municipios no se encuentra fácil en Internet– y muchos medios de comunicación no se le midieron a explicarle a sus audiencias. Si las normas de publicidad electoral solo quedan en poder de los gobiernos, que son políticos, y de los partidos, que son políticos, no hay pueblo que les haga control.

Le quedó grande a la Secretaría de Medio Ambiente de Manizales hacer cumplir la norma. Vimos que no tiene los recursos ni el personal para afrontar una desbandada de violaciones a las normas electorales, especialmente con los pendones. No tiene cómo comprobar el total de infracciones, ni tiene cómo desmontar la publicidad ilegal.

(Pero no les quedó grande a los estudiantes de periodismo del curso de Periodismo de Investigación de la Universidad de Manizales, quienes publicaron su informe “Caraduras con los pendones”, en el portal UMCentral. Salieron a la calle a hacer reportería y mostraron que: (1) Al menos en 11 barrios de la ciudad, los partidos pusieron más de los 10 pendones permitidos; (2) los que más violan el número de pendones son los que menos los han reportado como gastos de campaña en el portal de Cuentas Claras del CNE; (3) el partido Liberal, justo el partido del Alcalde, es el que más excedió en número de pendones en esos barrios, seguido por Cambio Radical).

Nos quedó grande denunciar la compra de votos, denunciar la gente que pudo haber fotografiado su tarjetón marcado para recibir los 50 mil pesos al final del día, denunciar las reuniones políticas con rifas, ya no solo de mercados sino también de motos. Rifas que se ponen en el límite legal para hacernos creer que eso no es comprar al elector, pero sí lo es. Nos quedó grande denunciar las presiones sobre algunos funcionarios y contratistas, a riesgo de perder su puesto o su contrato. Todos indignados apenas con chismes, en secreto, en voz baja, con pruebas a medias, con miedo, sin solidaridad.

Les quedó grande a algunos funcionarios públicos mantener a raya su participación en política. La democracia les es tan difícil que decidieron no usar su derecho a decir “no”: no hago esta reunión, no presiono a mi familia, no voy a la manifestación, no uso el carro de la entidad, ni el computador de la entidad, para usarlo en la campaña. No dijeron “no”, decidieron en beneficio propio, les quedó grande la democracia.

Nos quedó grande cambiar. Nos quedó grande y volvimos a dejar el futuro bajo el arbitrio del patrón. La palabra democracia es tan grande que nos perdemos en ella, y nos gusta decirla así, decirla como victoria cuando ya hemos perdido.

Entre bambalinas: Es una buena noticia para la ciudad el primer encuentro de la Mesa por la Calidad del Aire de Manizales. Participaron Corpocaldas, la Secretaría de Tránsito de Manizales, 4 empresas de transporte público colectivo, la Universidad de Caldas, la Universidad Nacional, Efigas, Chec, Emas, el Comité Intergremial de Caldas, Estoy con Manizales y la Oficina de la Bici. Los gestores del espacio fueron Confa, la Corporación Cívica de Caldas y Manizales Cómo Vamos. El objetivo es pensar acciones a corto y largo plazo para evitar que Manizales llegue a una crisis en la calidad del aire. Ya hay síntomas que preocupan.