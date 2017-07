Las azules

Las Zonas Azules fueron una solución para la Manizales del siglo XX y son un desafío para la Manizales del siglo XXI. El programa que solucionó el parqueo en vía para la ciudad de los carros particulares, es ahora el programa que debe adecuarse a la ciudad de la movilidad sostenible, con menos carros y menos parqueo en vía.

Ahora bien, para nosotros las Zonas Azules son mucho más que un tema de movilidad. Desde su creación, han sido también una solución para la inclusión y el empleo de las personas en condición de discapacidad. Así que no es solo una cuestión urbana sino una cuestión social, lo cual convierte a las Zonas Azules en un tema de suprema susceptibilidad.

Atendiendo a esto, algunos venimos exigiéndole a la Administración Municipal el máximo cuidado con la nueva concesión que operará las Zonas Azules. Cuidado con el contratista, que está cuestionado en otras ciudades; cuidado con el bienestar de los trabajadores en condición de discapacidad; cuidado con la tarifa y con el número de zonas.

Más allá de la preocupación por los trabajadores en situación de discapacidad, me referiré a dos temas adicionales: (1) el análisis del sector que pudo haber facilitado que un contratista cuestionado se quedara con la operación y (2) el lugar de la nueva concesión dentro del plan de movilidad de la ciudad.

Primero. Es claro que la empresa SUTEC S.A. ganó la licitación. Lo que no se puede desconocer es que a este proceso apenas llegaron 2 proponentes. ¿Por qué? Se ha vuelto un reto para la Alcaldía garantizar la pluralidad de proponentes en algunos de los proyectos claves para la ciudad.

En este caso llama la atención el análisis del sector que se hizo de manera previa a la contratación. Parece que no fue suficiente. Según Colombia Compra Eficiente -la entidad encargada de brindar los lineamientos para la contratación pública-, el análisis o estudio del sector permite conocer el contexto del proceso de contratación, identificar riesgos y conocer el número o la capacidad de negociación de los posibles proponentes, para así evitar la colusión y los costos altos.

Colombia Compra Eficiente pide que dentro del análisis del sector se haga un estudio de la oferta, es decir, identificar a todos los que vendan ese servicio, con el fin de saber dónde están las empresas, para definir la mejor manera de invitarlas a participar y así garantizar más participación. Para esto, la entidad exige consultar las bases de datos y los sistemas de información de las cámaras de comercio, los gremios y la Superintendencia de Sociedades.

Nada de esto parece identificarse en el estudio del sector que fundamentó la concesión de las Zonas Azules. Solo se remite a decir que en el mercado nacional sí hay empresas para este objeto, pero no las identifica, no las enumera, no las localiza. De haberse hecho un estudio de la oferta, quizás no habrían llegado solo 2 proponentes, y quizás la cuestionada SUTEC S.A. habría tenido mayor competencia al intentar quedarse con el contrato.

Segunda, queda el interrogante sobre cómo se va a articular esta concesión -que además fue firmada por 6 años– con el Plan Maestro de Movilidad que se viene construyendo con recursos de Findeter e Infimanizales.

Para llegar a la nueva concesión se hicieron cambios administrativos que llevaron al aumento de la tarifa, con un Acuerdo del Concejo en 2016, y a la reducción de zonas de parqueo, con un Decreto de la Alcaldía en 2017. Dos decisiones que impactarán en la movilidad de Manizales pero que se tomaron por fuera de la planeación estructural y sistémica que propondrá el Plan Maestro de Movilidad a final de año.

De esta forma quedamos sin saber si el aumento de la tarifa corresponde realmente a una estrategia de desincentivo del carro particular, o simplemente a un cierre financiero para que el contratista pueda cumplir con sus obligaciones. También se perdió de vista que una movilidad pensada como sistema, y no como un conjunto de ruedas sueltas, debería invitar a que el costo alto del parqueo en vía lleve una sobretasa que se reinvierta en el sistema de movilidad, bien para los sistemas de transporte público, bien para la infraestructura de bicicletas o peatones.

Quedan preguntas sobre el margen que tendrá la Administración para comenzar a disminuir cada vez más las zonas de parqueo, en una posible apuesta sostenible que proponga el Plan Maestro, sin que el concesionario pueda llegar a alegar un desequilibrio contractual.