El gobierno de los olímpicos es un capítulo en la historia del poder en Manizales. Gobernantes y funcionarios que hacen la fácil, porque para ellos gobernar es caer siempre parados, como si lo público fuera su prestigio y no sus funciones. Le apuestan a la meta más cercana, evaden lo de fondo, miran cómo salir por la grande con lo más poco, poco se ensucian con retos, ponen el trabajo duro en mantener limpio el nombre, buscan el chivo expiatorio o el retrovisor que tengan a la mano y --el más importante y su error más grave-- se van tomando más confianza con el tiempo.

Por eso, desde hace rato, la mayoría de nuestros gobernantes locales han punteado en las encuestas de favorabilidad, que es lo fácil, lo olímpico, para después terminar señalados como responsables de los proyectos desastrosos y de los casos de corrupción, que es lo trágico. Sucede que el gobierno de los olímpicos es eso, el gobierno que va de lo fácil a lo trágico.

Un ejemplo de lo olímpico es la forma como el Gobierno Municipal ha reaccionado a las denuncias contra el Instituto de Cultura y Turismo de Manizales -- ICTM. Sobrecostos en la contratación de artistas, exceso de contratos directos, alto endeudamiento en vigencias futuras para la Feria, deudas a los contratistas, realización de eventos sin licitación. Críticas que vienen desde hace dos años, pero el Gerente del ICTM siempre aparece con respuestas olímpicas que más o menos dicen “somos una entidad de puertas abiertas”, “agradecemos las críticas porque nos permiten mejorar”, “siempre se ha hecho así”… Y, claro, las respuestas más olímpicas: “¡Invitados todos al cumpleaños de Manizales!”, “¡Tendremos la Feria más grande y más gratis de América!”

Pero la medalla de oro olímpica se acaba de ver esta semana. Como parte de los cambios en el ICTM, el señor Julián Arias Naranjo se viene presentando como el nuevo Secretario General de la entidad. Julián es hermano de Maribel Arias Naranjo, quien hoy es la representante legal de la Corporación Recreando, una de los mayores intermediarias que a través de contratos directos montan y producen eventos públicos en la ciudad. Una respuesta olímpica que puede acabar en el mayor conflicto de interés y en la mayor connivencia entre funcionarios y contratistas de este gobierno.

De tantas respuestas olímpicas como esta, se ha ido evidenciando que el ICTM no negocia directamente con cantantes o artistas, sino que los contrata con intermediarios locales. Intermediarios que hoy no licitan, que no tienen que demostrar por qué son los más eficientes en el mercado nacional de productores de eventos y que en su mayoría son organizaciones sin ánimo de lucro, como Recreando, que es una de las muchas que se contratan de manera directa para que consiga los artistas y monte conciertos, festivales, circos, actividades recreativas o turísticas.

Esta contratación con entidades sin ánimo de lucro debe estar sometida a los requisitos del Decreto 092 de 2017. Solo pueden ser contratadas: (1) cuando se busca desarrollar actividades para sectores vulnerables, según el Plan de Desarrollo. ¿Estarán acá todos los eventos de Feria y los demás? (2) Cuando no haya contraprestación para el Municipio ni éste pueda indicarle al contratista cómo debe cumplir. ¿Las fundaciones y corporaciones que hacen los eventos reciben instrucciones del ICTM? (3) Cuando no hay oferta en el mercado distinta a la de las entidades sin ánimo de lucro o cuando hay oferta pero genera mayor valor contratar con éstas. ¿Acaso no existe más oferta de empresas o especializadas en eventos? ¿Sabemos por qué hay más valor en contratar con entidades sin ánimo de lucro? Hasta ahora los documentos previos de esos contratos directos nos responden poco sobre estas preguntas.

Los olímpicos, de tanto facilismo y tanta confianza, corren el riesgo de abrirle espacio a la corrupción.

Ahora bien, ¿y el Alcalde qué? ¿Olímpico también? Ya otros alcaldes evitaron mancharse con la forma de manejar el ICTM. Pero Octavio Cardona se está metiendo en la pesadilla de todo olímpico: tenerse que untar y salir comprometido, sí o sí. Si no toma ya la decisión de enderezar el rumbo del ICTM y replantear el sector, es probable que esto termine en uno de los peores escándalos de su gobierno, y grave para su imagen; pero igual, si toma la decisión tendrá que reconocer que algo andaba mal en sus propias narices, y grave para su imagen. Solo sin cálculos olímpicos podrá ver que la segunda es la mejor opción.